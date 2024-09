Christiane F. anholdt i Berlin for at tæve sin hund og bide en kvinde

Photo via Deutsche Levante Verlag



Hermannplatz i Berlin er kendt som tilholdssted for drankere og hjemløse såvel som byens storbysmarte yuppies. I mandags blev der føjet endnu et kapitel til pladsens blakkede ry, da Vera Christiane Felscherinow, bedre kendt som Christiane F., blev set tæve løs på sin hund ved højlys dag.

Det faldt ikke i en forbipasserende kvindes smag. Hun greb derfor ind og forsøgte at forhindre det kendte bysbarn i at fortsætte sin mishandling af hunden – hvilket gjorde Christiane F. så rasende, at hun tog tandsættet i brug over for kvinden, som blev bidt i hånden og overdænget med racistiske skældsord.

Videos by VICE

Det beretter den lokale tabloidavis B.Z., som har talt med flere vidner til optrinnet. Politiet har efterfølgende bekræftet både episoden og den kendte gerningskvindes identitet.

Felscherinows historie blev først fortalt i 1979, da hendes selvbiografi udkom i Tyskland. Bogen skildrer hendes unge liv som narkoman og prostitueret i Berlins gader, og biografien blev herefter filmatiseret i den verdenskendte “Christiane F. – We the Children from Bahnhof Zoo” – en film, som mange danskere vil huske fra tyskundervisningen i folkeskolen.

Efter de hårde år i 1970’erne har Christiane F. angiveligt været stoffri, og i 2013 udkom hendes anden bog “Mein Zweites Leben” (“Mit Andet Liv”), hvor hun konfronterer sig selv med sin barske fortid, der foruden prostitution og stoffer også har budt på talrige selvmordsforsøg.

Den 53-årige tysker er nu blevet tiltalt for injurier, vold og dyremishandling.