Chromatics er tilbage med det hypnotiserende track “Black Walls”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Vejen til Dear Tommy har været lang og sej for Chromatics. Pladen blev allerede annonceret i 2014, men har på mange måder lidt af en forbandelse. Bandet har måttet overkomme en hel del problemer og bump på vejen mod udgivelsen (Johnny Jewel besluttede blandt andet at brænde hele stakken af færdige plader i 2015), men i dag kan bandet, som vi sidst har set i forbindelse med en gæsteoptræden i Twin Peaks sidste år, endelig se frem til, at pladen udkommer senere på året.

Offentliggørelsen – som er en kæmpe har du husket at fortælle din kæreste det?-nyhed for folk over hele verden (og mig) – ledsages af en ny sang plus en video, der hedder “Black Walls”. Sangen er 100 procent Chromatics fra start til slut – en velkendt formel, som vil begejstre fans af bandet såvel som nye lyttere. Ruth Radelet lyder lige så skarp, som hun altid har gjort, og sangen er præget af en blidt vuggende bevægelse, der bygger op til et synth-drevet (hvad skulle det ellers være?) hook. Du kan tjekke den ud herover, og så kan du godt få armene i vejret.