City Girls’ ”In My Feelings”-remix er muligvis bedre end Drakes version

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Australien

De ganske få øjeblikke på Drakes ”In My Feelings”, hvor City Girls optræder, er helt perfekte. ”In My Feelings” er en rigtig god sang, men ville den også være det uden City Girls? Svaret er formodentlig nej. Derfor er det heldigt, at City Girls i dag har udgivet deres helt eget remix af nummeret, der indeholder Miami-duoens vers i deres helhed. Den øgede dosis City Girls på den her version af ”In My Feelings” gør faktisk, at det mere lyder som City Girls featuring Drake end omvendt. Og det er det perfekte forhold mellem City Girls og Drake. Du kan lytte til den herunder:

City Girls’ JT er for nylig begyndt at afsone en dom på to år for bedrageri, hvilket i sig selv er trist, men også forfærdeligt taget i betragtning, hvor godt, det går for duoen lige nu. #FREEJT