Clairmont The Second slår sig fast som en af Canadas mest spændende rappere i ny minidokumentar

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Clairmont The Second var i forvejen en af Torontos mest ambitiøse rappere, og det, at han for nylig blev nomineret til en Juno-pris i Canada, cementerer hans status. Nu er han så omdrejningspunktet for en syv minutter lang dokumentar, der hedder Short Talk, der på sjov og original vis udforsker Clairmonts kreative proces. Filmen er blevet til i samarbejde med produktionsselskabet Alfredo Films og tager os på en drømmende rejse gennem Clairmonts kreative univers, der bevæger sig fra hans arbejdstilgang til koncertmateriale præsenteret i split-screen-billeder i stil med Woodstock. Højdepunktet er, da et interview pludselig og på magisk vis bliver til en musikvideo, hvor Clairmont rapper med lysets hastighed.

Videos by VICE

”Vi havde en meget organisk arbejdsproces sammen med Clairmont,” udtaler en repræsentant for Alfredo Films. ”Helt fra begyndelsen var målet at afspejle hans særprægede, kreative stil gennem dokumentaren. Vi har valgt at bruge forskellige medier for at vise Clairmonts legende tilgang til kunsten.” Short Talk er måske den mindst kedelige kunstnerprofil, jeg har set i år, så tag et kig herover.