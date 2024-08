Coco O. og August Rosenbaum gør Marmorkirken sexet i deres nye video

Jeg er hverken præst eller hovedperson i en okkult-gyserserie som True Detective, og derfor er at vade rundt i en mørk kirke midt om natten er ikke noget, jeg er vildt fristet af. Faktisk er jeg mere fristet af ideen om at tage ædru til min 10-års gymnasie-reunion, eller blive bidt i benet af en tilfældig hund på gaden. Hvis jeg nu alligevel var blevet lokket ind i en kirke om natten, og så pludselig mødte en fremmed mand, der sad og spillede klaver på de mørke gange, ville jeg uden tvivl være hurtig til at sige: “Fuck det her, jeg er ude, venner.” Så eventyrlysten er jeg simpelthen ikke.

Men nogle gange betaler dumdristighed sig, og det er tilfældet i den nye video til August Rosenbaums ”Credo, Pt. II”. Efter den danske pianist og producer har skræmt livet af os på de førnævnte gange, bliver vi nemlig ledt ind i en neon- og stearinoplyst kirkesal, hvor sangerinden Coco O. står, omgivet af lys, som en magisk fremtryllet sangengel.

Det oprindelige track (uden vokal) var en del af August Rosenbaums nye album, Vista, der udkom den 24. november, men efterfølgende har den 30-årige dansker delt den nye version med vokal på. Og hvis den oprindelige, instrumentale komposition føltes som et akustisk bombardement af vores følelser, gør Coco O.’s varme stemme og svage læsp nummeret til et sanseangreb af bibelske dimensioner. Efter sangerindens feature på soundtracket til The Great Gatsby og et anmelderrost Quadron-album (der blandt andet indeholdt en Kendrick Lamar-feature), var det nok de færreste, der havde regnet med, at der ville gå næsten fire år, inden hendes næste udgivelse. Men nu er hun tilbage. Og hun har tilsyneladende ingen problemer med at gøre unge menneskers største frygt – at spilde deres ungdom – til at lyde sexet og rørende.

Bedriften bliver gjort efter visuelt efter i videoen af instruktøren Jasper Spanning. Samarbejdet mellem ham, Coco og August Rosenbaum, der tidligere har indspillet klaver for Rhye, skrevet strygerarrangementer for MØ og turneret med netop Quadron, er desuden alt andet end tilfældigt. “Jasper, Coco og jeg har været venner, siden vi var teenagere, og jeg er så stolt af dem begge to, de er så vilde talenter i hver sin verden, og det er så fedt at have skabt et rum, hvor vi alle tre har kunnet lave noget så optur sammen,” fortæller August Rosenbaum.

Til videoen har de tre fået lov til at skyde i Marmorkirken i København. Ud over nogle enkelte skud af et par unge elskere, holder videoen et ret ikke-lineært forløb, hvor Coco står midt i kirken og synger, mens August agerer lige dele pianist og voyeur (igen, på en overraskende ikke-creepy måde). “Jeg blev fascineret og udfordret af at skulle lave en performancevideo uden narrativ til den her sang. Det er noget, jeg normalt ville takke nej til, men selve nummerets renhed og den stærke vokal af Coco O. gav mig lyst til at lave en video i langsomt tempo i en meget ikonisk setting,” fortæller Jasper Spanning.

Forbered dig på en rørende tur i natkirke, og se videoen i toppen af artiklen.