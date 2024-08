Lækre billeder af folk i LA, der matcher perfekt med neonskilte

“I saw the sign. Ligesom Ace of Base,” siger fotograf Cleonette Harris om det første portræt, hun tog til serien Neon Paradise Los Angeles. På billedet står hendes kæreste og samarbejdspartner Eileen O’Brien foran et kæmpe neonskilt, der tilfældigvis passer perfekt til hendes zebrastribede kjole og skrigende gule hår. “Det var meget spontant. Vi tænkte bare, at hun var lækker nok til at blive fotograferet foran, så vi gjorde det.”

Portrætterne fra serien har en flygtig stemning af klokken 3 om morgenen med outfits, der minder om Party Monster, men Harris synes selv, at billederne er meget personlige og politiske. Vi snakkede med kunstneren om serien.

VICE: Hvordan vælger du, hvem der skal fotograferes?

Cleonette Harris: Jeg går efter kunstnere, som enten er queer eller sorte. Jeg prøver at være ret kreativ, når jeg skal matche bestemte mennesker med bestemte skilte. Det er en stor tankeproces, der går forud, og der skal researches meget. Det er ligesom at sætte folk sammen til en date. Nogle mennesker er totalt nede med det skilt, jeg vælger til dem, og andre siger: “Ej, jeg vil måske hellere have det her i stedet…” Folk bliver meget kræsne nogle gange. Det er ret sjovt.

Leen, 2017. Foto: Cleonette Harris; Kjole: Eileen O’Brien

Cleonette Harris: Min kæreste Eileen O’Brien er modedesigner i LA. Halvdelen af tiden designer hun tøjet eller hjælper mig med at vælge noget ud. Så hun kan faktisk bruge billederne i sit eget arbejde. Så kan jeg også støtte hende som kunstner.

James Flemons, 2017. Foto: Cleonette Harris; Trøje: Phlemuns

James Flemons er en modedesigner i Los Angeles, som fokuserer på genbrugt denim. Han har et af sine egne outfits på. Det er meget 70’er med håret, skægget, og Frolic Room i baggrunden. Der er noget ved skiltet og stedet, der minder mig om gamle dage. Hvis du går derind er det fyldt med gamle samlerobjekter. Det er åbenbart et af de sidste steder Black Dahlia besøgte inden hun døde.

Jillian Gnarling og Hollow, 2017. Foto: Cleonette Harris

Til venstre er det Jillian Gnarling og til højre er det Hollow Eve. De er begge drag og kunstnere i queermiljøet i San Francisco. Vi så ligesom Universal-skiltet og tænkte: “Hvad kan vi gøre med Universal?” Jeg foreslog, at vi lavede døde filmstjerne, så billedet skal minde om en død Marilyn Monroe og en død Charlie Chaplin.

The Sisters, 2018. Foto: Cleonette Harris; Tøjdesign og styling: Eileen O’Brien

De tre piger er søstre. Bobbie i midten er designer og model, Sohiala til venstre er musiker, og den anden søster til højre hedder Ajia.

JAJA, 2017. Foto: Cleonette Harris; Handsker og kjole: Eileen O’Brien

“JaJa er en transkvinde og rapper, som bor i Los Angeles. Der er noget ved hende, som får en til at tænke, at hun selvsikkert kan poledance og få dig til at glo. Hun er meget betagende, så jeg blev nødt til at skyde hende lige der: Ved Seventh Veil Strip Club i Hollywood. Der er næsten altid nogen, der generer os, når vi tager billeder, men vi bliver ved. Vi skal have det klaret. Man kan se på hendes ansigt, at hun er meget stærk og kan tage imod rigtig meget lort – og det gør hun også, for sådan er det for transkvinder.”

Austyn Rich, 2018. Foto: Cleonette Harris

“Ja tak. Jeg elsker det her billede. Kan du gætte hvorfor? Bare se på ham! Han er totalt trimmet. Han er buff, han er danser, og han passer på sin krop. Han er også virkelig god til at danse. Jeg så skiltet og tænkte: “Hvem fanden kan jeg fotografere foran det?” Jeg kom frem til, at det skulle være Austyn Rich.” Han er trænet. Først ville jeg ikke have ham til at posere alt for meget, men jeg synes, det ville være sjovt, hvis han ligefrem flexer sine muskler, fordi han står foran et sted, der serverer store bøffer”.

Neon Music, 2018. Foto: Cleonette Harris; Kjole: Eileen O’Brien

“Det her er Neon Music. Hun er faktisk fra New York. Hun er musiker og har været med i forskellige bands, og lige nu er hun i gang med sit eget soloprojekt. Hun er også dj og designer. Og så er hun transkvinde. Hun har været en meget prominent skikkelse i punk- og queermiljøet. I forhold til det her skilt syntes vi, det ville være fedt med noget leopard. Hvis du mødte hende, ville du opleve, at hun er en meget stærk person. Meget glam. Hun har sådan en rigtig rockstar-vibe. Og eftersom Vivienne Westwood er så ikonisk en designer med sin punk-æstetik, syntes vi, det passede perfekt sammen.”

“Det her er Sesen D. som er model, iført en jakke og kjole, som min kæreste lavede med hendes signatur-krystalbrystvorter. Måske skal hun ind for at pantsætte sin vielsesring? Det må man selv fortolke på.”

Dad og Lizard, 2018. Foto: Cleonette Harris

“Det her er ved Circus Liquor i North Hollywood, som ligger lige ved siden af, hvor jeg bor. Det er også med i en af mine yndlingsfilm, Clueless. De her to, Lizard og Dad, er virkelig cool. De har været drag på min klub et par gange. De er virkelig gode til style sig selv, lægge makeup og alt sådan noget. Jeg ville gerne have, at de var både lidt glam og lidt klovn.”

Celeste XXX, 2018. Foto: Cleonette Harris

“Celeste X.X.X. er en af mine gode venner. Hun har kontaktlinser på for at ligne, at hun er synsk og får en vision. Som om hun lige har set fremtiden. Det kan jeg godt lide. Desuden er Celeste faktisk clairvoyant – det var det, vi bondede over – så det er meget passende. Hun er sminkør og også musiker.”

Clarys, 2018. Foto: Cleonette Harris; Bodysuit, handsker, klæde: Eileen O’Brien

“Clarys Biagi er danser. Hun har lige været med i en af Janelle Monáe’s nyeste videoer, hun har danset for Beyoncé, og hende og kæresten arbejder med Eve for tiden. Jeg elsker grøn og rød sammen. Folk laver grin med mig og siger, at det ligner juleaften, men det synes jeg sgu ikke.”