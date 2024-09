Cremede kartofler og sprød, saltet torsk med friske grøntsager

Portioner: 2-4

Total: 1 time 30 minutter

Ingredienser

undefined saltet torsk

undefined usaltet smør

undefined kartofler, skrællet og skåret i terninger på 2-3 cm

groft salt

undefined

undefined olivenolie

saften fra 1 citron

friskkværnet sort peber

1 håndfuld tyndtskårede sennepsblade

friske grøntsager, renset og skåret som du bedst kan lide dem

Vejledning

1. Læg torsken i en dyb pande og dæk den med koldt vand. Få vandet til at koge over høj varme, og lad den koge i 20 minutter. Dræn torsken for vand, og læg den tilbage i panden, hvor du gentager processen to gange mere. Placer torsken i en større skål og del den i store stykker med en gaffel.

2. Smelt 28 gram smør i en støbejernspande over medium varme. Tilføj den saltede torsk og steg det, mens du bryder torsken i stykker med en træske og rører rundt af og til, indtil fisken er trådlignende og mørkgylden. Det tager 12 til 15 minutter. Lad derefter torsken køle lidt af.

3. Imens dækker du kartoflerne med rigeligt saltet vand. Kog til de er mørre, omkring 15 minutter. Hæld vandet fra, men gem det til senere. Mas kartoflerne gennem en kartoffelpresser eller puremølle og ned i et ovnfast fad. Tilføj resten af smøret og mælken og bland det hele sammen – det skal være ret tyndt. Drys salt på.

4. Hæld resten af vandet fra kartoflerne tilbage i gryden og placer over medium til lav varme. Stil skålen med moste kartofler ovenpå og hold den varm. Husk at røre af og til.

5. Bland olivenolie og citronsaft i en lille skål, og krydr med salt og peber.

6. Placer kartoflerne i en skål, når de skal serveres. Hæld citrondressing, den salte fisk og sennepsblade over. Dyp grøntsagerne i, og nyd det!