Sprøde rejer med salt og peber (Jiaoyan suxia)

Portioner: 6

Forberedelse: 10 minutter

Samlet tid: 25 minutter

Ingredienser

225 g mellemstore tigerrejer, med både skal, hale og helst også hoved

1 spsk Shaoxing-risvin

2 spsk majsstivelse

ca. 3/4 l olie til friture

½ tsk friskkværnet sort peber

½ tsk havsalt

1 forårsløg, trimmet og fint hakket

1 fed hvidløg

Vejledning

1. Først forberedes rejerne. Rejer med eller uden hoveder bør få lov til at beholde skaller, haler og ben. Hvis hoved og skal beholdes, så brug en køkkensaks til at at klippe ned gennem skallen, så du kan fjerne tarmen. Trim de lange antenner og de spidse ender på rejen. Du kan også fjerne rejernes øjne, så de ikke eksploderer i frituren.

2. Hæld rejerne i en si, og vask dem i koldt vand. Læg køkkenrulle i en stor skål, hvor rejerne kan tørre. Pres lidt ned på rejerne, så du kan få de sidste dråber vand ud. Bland de tørrede rejer med risvin og majsstivelse. Lad det marinere, mens du forbereder resten af dine ingredienser.



3. Det er godt at have alting klar, inden du friterer rejerne, for det hele går hurtigt. Du skal bruge et sæt spisepinde eller en hulske til at fiske rejerne op med, og en tallerken med køkkenrulle, hvor de kan tørre. Hæld olie i en wok, og sæt det på højeste varme. Olien er varm nok, når det begynder at syde og boble omkring spidsen af en spisepind. Når olien er klar, hælder du cirka halvdelen af rejerne i. Lad dem forsigtigt glide ned i den varme olie, så du ikke bliver ramt af friturestænk. Skru lidt ned for varme, og lad rejerne fritere, indtil de er gyldenbrune over det hele. Løft dem op med hulskeen eller spisepinde, og lad dem tørre. Gentag processen med resten af rejerne.

4. Når rejerne er færdig, lader du olien køle lidt ned og hælder den fra. Der skal bare være et tyndt lag af olie tilbage, der nærmest smører wokken. Skru varmen op på højeste blus, og tilføj salt, peber, forårsløg og hvidløg. Kast det hele hurtigt rundt i wokken, så du tager den rå smag ud af ingredienserne. Tilføj de friterede rejer, og vend dem hurtigt med krydderierne, inden du serverer. Du kan sagtens spise rejerne hele – især benene er dejligt sprøde.