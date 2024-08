Crystal meth er åbenbart en almindelig nytårsgave i Nordkorea

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

For mange er månenytår en højtid i familiens skød, hvor man tager del i dekadente festmåltider og udveksler dybtfølte gaver. De gaver kan variere fra røde konvolutter fyldt med kontanter til te, tøj eller dåsekød. Men for folk i Nordkorea er det crystal meth.

Ifølge The New York Times har nordkoreanere givet hinanden crystal meth i gave som del af en tradition, der bliver mere og mere populær. ”Pingdu,” som det er kendt som blandt de lokale (kindesisk for “is-stof”), er åbenbart en populær gave til fødselsdage, dimissioner og ”højtider som månenytåret.” Og selv om stoffet er ulovligt i Den Demokratiske Folkerepublik Korea, fortæller eksperter, at udvekslingen af meth som gave mere eller mindre er en almindelig offentlig hemmelighed.

”I Nordkorea er meth indtil for nylig langt hen ad vejen blevet betragtet som en meget effektiv energibooster – Red Bull, bare stærkere” fortæller Andrei Lankov, som er Nordkorea-ekspert på Kookmin Universitet i Seoul, til New York Times. Andrei siger, at historier om folk, der forærer hinanden crystal meth, er ganske almindelige blandt nordkoreanske afhoppere. Landets brugere har efter sigende en lige så afslappet tilgang til at sprøjte eller sniffe stoffet, som andre har til at ryge en cigaret – og mange mennesker i det forarmede land selvmedicinerer angiveligt med opiater og stimulanser på grund af den kroniske mangel på sundhedspleje.

Nyheden om, at meth er en populær nytårsgave i Nordkorea, kom frem på Radio Free Asia – en nyhedsstation finansieret af den amerikanske regering – i sidste uge. I udsendelsen fortalte en anonym kilde fra Nordkorea, at ”meth er blevet en bestseller som gaveidé til højtiden,” og ”at de fleste købere er unge mennesker, selv nogle der stadig går i folkeskole.”

”De køber for det meste meth for at sniffe det sammen i løbet af ferien,” forklarer kilden. ”De ønsker at glemme den hårde virkelighed og have det godt… Det er ikke tabubelagt at tage stoffer, så nu føler folk, at der mangler noget essentielt, hvis de ikke har meth eller opium klar til ferien.”

Det var ikke muligt for hverken VICE eller The New York Times at bekræfte Radio Free Asias rapport selv, men informationerne stemmer fint overens med udmeldinger fra flere eksperter og forskere. Justin Hastings, politolog ved University of Sydney, siger, at crystal meth reelt er blevet lovligt i Nordkorea, ”fordi embedsmænd tager imod bestikkelse for at vende det blinde øje til, og fordi det indirekte gavner staten at have en bestikkelsesfødekæde, der når hele vejen op til toppen af systemet.”

Greg Scarlatoiu, administrerende direktør for Nordkoreas komité for menneskerettigheder, fortæller også, at brugen og salget af crystal meth ikke udgør det store problem for Kim-Jong-uns regime. Faktisk kan den vanemæssige brug af rekreative stoffer potentielt være gavnlig for regeringen, da det er med til at pacificere folket.

”Så længe stofbrug ikke udgør en trussel mod regimet men i stedet sløver det nordkoreanske folks vilje og sind, lader regeringen det fortsætte i det skjulte,” siger Greg. ”På trods af de enorme mentale og fysiske sundhedsudfordringer, det skaber.”

Den nordkoreanske regering benægter i mellemtiden, at landets indbyggere bruger eller producerer crystal meth. I 2013 erklærede det statsejede nyhedsbureau, at ”den ulovlige brug, salg og produktion af stoffer, der reducerer mennesker til mentale krøblinger, ikke eksisterer i Den Demokratiske Folkerepublik Korea.”

I 2003 publicerede Nautilus Institute dog en rapport, der afslørede, at ”det nordkoreanske regime har været involveret i produktion og salg af ulovlige stoffer siden 1970’erne,” og at ”indsatsen blev forstærket i 1990’erne, da landets økonomiske situation blev forværret… og heroinproduktion blev suppleret af metamfetaminproduktion.”

Fairfax bakkede op om de påstande i 2014, men pointerede samtidig, at ”den nordkoreanske regering stort set havde trukket sig ud af produktionen af stoffer ifølge en rapport lavet af det amerikanske udenrigsministerium fra 2013.” Da den regeringsfinansierede meth-produktion begyndte at dale, valgte mange af meth-kokkene sandsynligvis at lade deres færdigheder komme det lokale marked til gode, så folkets fascination af stoffet kunne tilfredsstilles. I samme artikel skriver Fairfax, at folk i Nordkorea ofte tager crystal meth mod forkølelser, for at booste deres energiniveau eller for at holde dem vågne, så de kan arbejde længere. Det skulle angiveligt også hjælpe med at holde sulten for døren – en praktisk funktion i et land, hvor mad er en mangelvare.

”Hvis du får gæster på besøg, er det høfligt at byde dem velkommen ved at tilbyde et snif,” fortæller Lee Saera fra byen Hoeryong til avisen. ”Det er ligesom at drikke kaffe, når du er søvnig, meth er bare så meget bedre.”