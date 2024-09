To kunstnere udforsker optiske bedrag i serien ‘Cuttings’

Denne fotoserie bliver også udgivet i juni-udgaven af VICE Magazine, der udkommer fredag den 3. juni

Fotografen Annie Collinge og set-designeren Sarah May har sammen udarbejdet samlingen “Cuttings” til denne måneds magasin. Projektet blev for nylig samlet i en bog med deres eksperimenter med materialer fra de seneste par år. Annie har tidligere haft sine værker i magasinet tilbage i 2012 med sit fotoprojekt Five Inches of Limbo, hvor hun tog billeder af dukker fra dollar-stores og fandt mennesker, der lignede dem.

