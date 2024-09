Da Folketinget prøvede at få danske unge i tale med blowjobs og halshuggede hipstere

Ved EU-valget i 2009 havde Danmark en stemmeprocent på omkring 60. Det er egentlig ikke så skidt, især hvis man sammenligner os med England, hvor kun 34,5% fik slæbt sig til valgurnerne. Alligevel følte man, at der var plads til forbedring. Så i 2014 prøvede Folketinget at gøre en ende på de nye vælgeres ungdomssløvsind ved at give dem, det de vil have: et rasende steroidevrag, der halshugger hipstere og bogstaveligt talt smider kvinderne ind i stemmeboksen. Med andre ord blev Voteman født, og hans liv skulle vise sig at blive kort og dramatisk.

Desværre var befolkningen ikke udelt begejstret for denne blanding af sex og vold, og videoen blev fjernet efter kun et døgn.

Tegnefilmen starter med, at Voteman får et blowjob af en gruppe på fire smukke tegneseriekvinder, da hans telefon ringer. Stemmen i den anden ende af linjen fortæller ham, at der er en afstemning lige om hjørnet, og at hans dovne landsmænd har brug for hans hjælp. Han smider kvinderne væk og rider væk fra øen på to delfiner gennem sin underjordiske hule. Efter at have nået fastlandet smider han en masse kastestjerner på en fyr, der går ned ad gaden, sparker omkring seks folk i ansigtet, stikker en kvinde en skalle og smider et par, der har sex, ud af vinduet. Alt sammen i et forsøg på at få folk til at stemme.

“Mange, hvis synspunkter jeg har dyb respekt for, har opfattet tegnefilmen fra EU-oplysningen langt mere alvorligt og stødende, end den er ment,” sagde en overrasket Mogens Lykketoft efterfølgende til Ekstra Bladet om tegnefilmen, der kostede 200.000 kroner at lave.

“Men jeg erkender, at Folketinget som institution for fremtiden skal udvise større varsomhed med, hvad vi lægger navn til.”