Som pizzabud blev jeg røvet og tilbudt at være med i en pornofilm

Jeg var 16 år gammel, da jeg begyndte at bringe pizzaer ud. Jeg endte med at gøre det løst og fast i ni år. Kunderne var næsten udelukkende studerende, da pizzeriaet lå lige midt på et stort universitet. På den måde var det ikke som de fleste pizzeriaer—både på grund af beliggenheden, men også fordi vi var åben til klokken halv fire om morgenen. Det førte en del grænseoverskridende oplevelser med sig.

Jeg er blevet tilbudt både shots og øl. Kunne jeg bunde en øl på under fire sekunder, fik jeg over 20 dollar (cirka 135 kroner) i drikkepenge. Jo mere jeg deltog, jo flere drikkepenge fik jeg. En vagt varede som regel fra klokken 19 til 05, og vi leverede sådan set nonstop. Vi forsøgte at få alle leveringer frem indenfor 15-20 minutter, alt afhængigt af hvor travlt vi havde. Men vi havde mulighed for at blive, hvis nogle af kunderne ville hænge ud, fordi vi var så mange chauffører. Alle beholdt deres egne drikkepenge, så på den måde var alle tilfredse.

Engang bestilte min kæreste pizza og sørgede for, at det var mig, der leverede den. Jeg tog over til hende, og så hyggede vi os i en times tid. Det var hendes undskyldning for at se mig. Men det var ikke unormalt, at der skete ekstraordinære ting, når vi var ude for at levere pizzaer—specielt efter midnat.

Jeg var 17 år og hunderæd og vidste slet ikke, hvordan jeg skulle håndtere den situation. Men i sidste ende var de bare en gruppe nøgne og berusede voksne, der ville have nogle pizzaer.

På et andet tidspunkt, da jeg stadig var ny i jobbet, leverede jeg pizza til et sted, jeg kaldte for “cougar hulen”. Der var der altid en gruppe ensomme husmødre, der sad og drak i en jacuzzi. Jeg ankom til huset og så et skilt på døren, hvor der stod: “kom ud bagi”. Jeg gik derud, og der sad to fyre—nok i tyverne—og så de her 40-årige damer, nøgne sammen i jacuzzien. De havde helt sikkert tænkt sig, at jeg skulle tage del i løjerne. De bad mig om at vende tilbage efter arbejde. Jeg var 17 år og hunderæd og vidste slet ikke, hvordan jeg skulle håndtere den situation. Men i sidste ende var de bare en gruppe nøgne og berusede voksne, der ville have nogle pizzaer.

Engang leverede en af mine kolleger pizza til et hus, hvor han også fik sit første blowjob. En pige sagde, at hun ville sutte hans pik, hvis hun fik pizzaen gratis. Det lyder helt langt ude, men han lød meget ærlig, og særligt det smil, han havde svært ved at få tørret af fjæset, da han kom tilbage, var overbevisende. Vi skal ofte høre på en masse pornovittigheder og folk, der bestiller “ekstra pølse”. Universitetsstuderende tror selv, de er skide sjove. Sommetider bad folk os om at tegne pornografiske tegninger på pizzaæskerne—der var et par kreative typer, der arbejdede på pizzeriaet, så det stod de som regel for. Men pornoreferencerne begrænsede sig ikke kun til vittigheder.

En af de skøreste oplevelser, jeg har haft, var engang, jeg leverede til en fest hos en studenterforening. Jeg åbnede døren og blev mødt af en pige, der trak mig indenfor, tog min hat af, og begyndte at løsne mit bælte. Der stod også en fyr med et håndholdt kamera. Pludselig kom en anden pige forbi helt topløs og trak mig med ind i et værelse, hvor hun tiggede mig om at opfylde en fantasi, hun altid havde haft. Jeg havde en kæreste på det tidspunkt, og jeg var mest af alt i chok. Det var så surrealistisk. Jeg gjorde mit bedste for at være høflig og bare stikke af. De havde helt sikkert gang i noget amatør et-eller-andet, som jeg slet ikke var med på. Men det var der nok andre, der havde været.

Det var de gode oplevelser, men der var også dengang jeg blev overfaldet. Jeg kørte hen til det her skumle industriområde i udkanten af vores leveringszone. Jeg kunne ikke finde fyren, jeg skulle levere til, da ingen af gaderne var belyste. Fyren fortalte, at han ville guide mig på vej, og at jeg ville få ekstra mange drikkepenge for besværet. Da jeg endelig fandt stedet, lignede det mest af alt en forladt fabrik. Jeg tænkte bare, fuck, det her er ikke godt. Der sad to fyre under en lampe på en parkeringsplads. Jeg gik over til dem for at levere pizzaen, og det første, en af fyrene sagde til mig, var: “Er du nogensinde blevet overfaldet før?” Den ene fyr greb fat i mig bagfra, mens den anden huggede pizzaen. Efter at de havde givet mig et par slag, sagde den ene til den anden, at han skulle lade mig gå. Der blev udvekslet nogle bandeord, og jeg smuttede derfra, så hurtigt jeg kunne, og ringede til politiet. Derefter besluttede jeg mig for at bære rundt på en strømpistol og have et bat med mig i bilen, når jeg var på arbejde, men den slags skete selvfølgelig ikke igen.

Hvis ikke du allerede havde luret det, så er næsten alle pizzabude høje, når de er på arbejde.

Den farligste situation skete, da jeg leverede pizza til en fyr, der havde røget for meget methamfetamin. Han troede, at jeg var kommet for at slå ham ihjel. Han åbnede bare døren og stak en pistol op i hovedet på mig. Han undskyldte voldsomt overfor mig, da han så, at jeg bare var kommet med mad til ham. Derefter sortlistede vi ham.

Nogle fyre tjente lidt ekstra ved at levere andre ting end pizzaer, hvis du forstår hvad jeg mener. En fyr solgte stoffer ved så godt som alle hans leverancer. Det var for det meste en hemmelighed, men de, der tog stoffer sammen med ham, vidste det jo helt sikkert. Hvis ikke du allerede havde luret det, så er næsten alle pizzabude høje, når de er på arbejde. Vi drev også en slags pirattaxa forretning. Hvis jeg var på vej gennem centrum af byen, hvor der er proppet med barer, kunne folk godt forsøge at praje mig, som var jeg en taxa. Sommetider spurgte jeg, hvor folk skulle hen, og hvis det var i nærheden af min rute, kunne jeg godt finde på at tage dem med. Engang var der en fyr, der betalte en af vores bude 100 dollar (cirka 650 kroner) for en tur på tre kilometer.

Jeg har leveret sandwiches, kinesisk, alt muligt mad, men pizzaerne var af en eller anden grund de værste. Mit gæt er, at 75 procent af mine kunder var fulde eller på vej til at blive det. Intet slog de skøre ting, jeg oplevede som pizzabud.

Som fortalt til Tove Danovich