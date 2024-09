Da Vesterbro var Ude Af Kontrol

Tekst af Andreas Müller Digens

Iført Gucci-sneakers, guldkæde og solbriller henter Englando os på parkeringspladsen. Han viser os op i studiet, der ligger bagerst på etagen. Indenfor er der Grey Goose på bordet og tallerkener med streger på og dertilhørende 1000-kronesedler.

Bassen får persiennerne til at blafre i vinduet. Ude Af Kontrol er ved at lægge sidste hånd på et nummer, der skal lukke aftenens koncert. Traditionel peruviansk musik, der er samplet og technoet helt op.

Vi er med på, at musikken til Distortions gadefester er ret alsidig, men vaskeægte tramp fra Vestegnen er alligevel en sjældenhed – tung trampertechno tilsat indigneret hiphop med bassen skruet op på høreskade-niveau. Det er den slags, Ude Af Kontrol excellerer i.

I finere postnumre er Ude Af Kontrol nærmest ukendte, men andre steder har de en kæmpe fanbase – de har 60 millioner plays på Spotify alene og en guldplade hængende i studiet for pladen “Bustum,” der har ligget 54 uger på hitlisten.

Fra venstre: Joachim Englando, Daniel Balken og Munken, aka Ude Af Kontrol.

UAK kalder selv genren for Melbourne House Tramp. Trioens tekstunivers, der primært cirkler om damer, stoffer og vold, har måske stået i vejen for airplay i radioen, men det har ikke stoppet deres succes. Daniel Balken, der producerer musikken og rapper i bandet, siger selv, at de spillede mere end 200 koncerter i 2016. I juni alene skal de på scenen 15 gange.

Og torsdag aften spillede de deres første Distortion-koncert.

Holdet ankommer en time inden koncerten, folk er stive, høje og skæve eller alle tre ting på én gang. Bag scenen hilser UAK-drengene på venner og bekendte, høvler mere vodka og får taget billeder med fans.



Klokken 21 går Ude Af Kontrol på scenen i Oehlenschlægersgade i et kaos af øredøvende larm og Vestegnsattitude. 30 minutter senere er koncerten slut, finalen er som lovet den peruvianske technobastard, der går rent hjem hos de tusindvis af fans, som blokerer hele gaden til begge sider. De tre bandmedlemmer står i bare maver bag scenen. Nu skal de hjem. Væk fra Vesterbro og tilbage til Vallensbæk. Festen er kun lige begyndt.

