Dagens dekadente beautyblogger-tip: Vask dit hår med champagne

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Munchies UK.

Mayonnaise, sagde de. Bare en enkelt skefuld mayonnaise i håret, og så er der garanti for, at dine lokker skinner. Hvordan man så vasker en oliebaseret tilbehørsklassiker ud af håret med vand alene, meldte historien ikke noget om, men hold da fast hvor fik det håret til at funkle! Så var det pludselig kaffe, hvilket betød, at man gik rundt og lukkede af Starbucks i fire dage i træk. Vi har sågar prøvet at væde garnet i øl som en slags alkoholikerdåb – og det hele er gjort for at få smukt hår.

Men det er tilsyneladende ikke mayo, man skal behandle manken med alligevel (eller kaffe eller æg eller to dage gammel kartoffelgratin). Det er derimod champagne. Dyr og lækker champagne. En luksussjus til håret.

En beautyblogger har udgivet en video, hvor hun opfordrer sine følgere til at vaske deres hår i mousserende vin for at opnå en hårglans ud over det sædvanlige. Ifølge branchehjemmesiden The Drinks Business delte instagrammeren Madina Shrienzada videoen for en måned siden, i hvilken hun selv vasker håret i bobler. Efter seancen følger et klip af Shrienzada, hvor hun kaster med sine skinnende lokker, som vi så skal tro er opnået ved den dyre behandling.

I teksten til videoen forklarer Shrienzada, at ”hacket” kan benyttes, hvis man trænger til lidt ”ekstra glans i håret” og til at ”reducere krøller” efterfulgt af en frygtelig masse emojier. ”JEG SYNES BARE, DET ER EN SJOV LILLE MÅDE AT FORBEREDE SIG TIL EN PIGEAFTEN PÅ.”

Shrienzada er kendt for at dele ukonventionelle skønhedstips og har tidligere foreslået sine følgere at bruge kartoffelskræller til at bekæmpe poser under øjnene. Det er selvfølgelig ret idiotisk, men i det mindste er det en praksis, som opfordrer til genbrug af et affaldsprodukt.

Forudsigeligt nok er mange skeptiske overfor champagne-tippet. En bruger skriver: ”Du prøver at få hår, der allerede skinner, til at skinne.” En anden kommenterer: ”Hvis jeg bare drikker champagnen, er jeg ligeglad med, om mit hår skinner eller ej”.

Jeg tror bare, vi holder os til den billige shampoo fra supermarkedet.