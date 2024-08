Damn, Flying Lotus har lige udgivet syv nye tracks på Soundcloud

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Elsker du ikke også bare store, saftige overraskelser? Det gør Flying Lotus tilsyneladende, eftersom han lige har udgivet ikke et, ikke to, men hele syv nye tracks på Soundcloud, som vi kan fornøje os med.

Størstedelen af sangene er instrumentalnumre, som ikke kom med på FlyLos Blade Runner Black Out 2022-soundtrack, og der er også et enkelt overskydende nummer fra den lydside, han har lavet til Stephen Soderbergs kommende Perfect, som har debut i år på SXSW. To af sangene er lavet i samarbejde med komponisten og multi-instrumentalisten Miguel Attwood-Ferguson, og som helhed er de atmosfæriske og tankesamlende (på en måde, der har sikret dem en øjeblikkelig plads på min arbejdsplayliste), selv om Perfects “Choo Choo” skiller sig ud fra resten med sin tunge fokus på strygere. Hør dem alle sammen herunder, og nyd at zone heeeelt ud: