Damn: Lil Uzi Vert, 03 Greedo, Lil Pump og Smokepurpp er gået sammen på et track

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

LA-rapperen Desto Dubb udgav en ny single tirsdag aften, og på den er der bidrag fra fire af verdens største rappere lige pt. “Bankteller” består af features fra Lil Uzi Vert, 03 Greedo, Lil Pump og Smokepurpp lagt over et Thank You Fizzle-beat. Ifølge Adam22 er den indspillet den 24. april – altså aftenen før Greedo blev idømt 20 års fængsel i en narko- og våbenssag. Lil Pump er selv i fængsel lige nu for at have overtrådt vilkårene af sin prøveløsladelse. Lil Uzi Vert er derimod ved at forberede udgivelsen af sin anden fuldlængde-plade, Eternal Atake.

Du kan tjekke “Bankteller” ud her: