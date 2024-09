Danmarks første behandlingsforløb for spilafhængighed starter på Frederiksberg

En gruppe raske mænd, der formentligt ikke er spilafhængige, men derimod nogle af de første man finder, når man søger på “nerd” på Flickr. Via brugeren Tim Bartel.

De fleste af os har spillet for meget computer. Sådan er det. Og vi har alle sammen løjet mindst én gang over for vores venner, så man i stedet kunne bruge dagen på at spise chips og raide. Det er sådan set fint nok – Vin Diesel er f.eks så stor fan af Dungeons and Dragons, at han har fået tatoveret sin karakters navn “Melkor” et sted på sin krop, og det har jo ikke stoppet ham fra at lave en masse film med hurtige biler. Men for nogen tager fascinationen overhånd, og forholdet til videospil udvikler sig i disse tilfælde til et regulært misbrug. Den gode nyhed er, at man nu kan komme i afvænning. Hjælpen sørger behandlingsinstitutionen Frederiksberg Centeret for, der for første gang i Danmark tilbyder et forløb til unge, der er blevet spilafhængige.

“I de senere år har man på Frederiksberg Centeret oplevet et stigende antal af henvendelser fra bekymrede forældre og unge omkring et behov for hjælp til et problematisk forbrug af computerspil. Henvendelserne udtrykker frustration og bekymringer i forhold til unge, der er på vej til – eller som allerede har – fravalgt uddannelse, social omgangskreds og fritidsinteresser til fordel for computerspillet,” skriver centret i en pressemeddelelse, og tilsyneladende er der brug for hjælp.

En nylig undersøgelse fra Norge har i hvert fald vist, at 56,3% af 2500 tilfældige norske unge bruger computerspil dagligt, og at der ud af denne gruppe er 4,1%, som har et “problematisk forbrug.” Ekspertisen kommer imidlertid fra svenske Sven Rollenhagen, der i en årrække har tilbudt hjælp til unge med et problematisk forhold til computerspil, og som har været med at tilrettelægge forløbet på Frederiksberg. Finansieringen kommer fra Trygfonden, der har bevilget 360.000 kroner til formålet. Tilbuddet er gratis og starter til november.

Men hvornår er man hardcore gamer, og hvornår er man spilnarkoman – og hvordan bliver man behandlet for sin lidelse? Det tog vi en snak med Jeanne Jansen, behandlingsleder på Frederiksberg Centeret, om.

Billede via Frederiksberg Centerets Facebookside.

VICE: Hej Jeanne. Hvad fik jer til at oprette tilbuddet?

Jeanne Jansen: Vi fik rigtig mange henvendelser fra desperate forældre, der efterlyste hjælp til at tackle deres børns spilafhængighed. Indtil nu har vi kun tilbudt hjælp til dem, som har et kontroltab på pengespil, altså ludomaner, men så begyndte vi at snakke om, at det måske var en god ide at lave et tilbud til unge, der har et overforbrug af computerspil.

Hvem er målgruppen?

Vi har en målgruppe, som hedder 15-25, men vi lægger os ikke fast på det, fordi vi vil selvfølgelig også gerne hjælpe de 14-årige eller ham, der er lidt ældre. Alle kan i princippet få hjælp.

Gælder det primært drenge?

Ja. Vi har indtil videre kun fået henvendelser fra drenge, men piger er selvfølgeligt også meget velkomne.

Hvilke computerspil er de mest vanedannende?

Det er meget individuelt, men man kan i hvert fald sige, at det ofte er de computerspil, som man kan spille i en uendelighed. De spil, der tager meget lang tid, og som er online-baserede. Eksempelvis World of Warcraft, hvor vi ved, at de unge kan sidde og spille i dagevis uden ophør.

Men ved online-computerspil er der jo også en social dimension. Man snakker jo faktisk med dem, man spiller med?

Ja, og det er positivt. Det er rigtig vigtigt, at vi også fortæller de unge, at det ikke er negativt det hele. De bliver også rigtig gode til engelsk. De træner deres koncentrationsevne.

Er det ikke lidt forvirrende, at man på den ene side fortæller om de positive sider, men på den anden side prøver at få dem til at lade være med at spille?

Jo, men jeg tænker, at det er en indgangsvinkel, hvor vi kan nå dem. Hvis vi kun sidder og slår dem oven i hovedet ligesom deres forældre, så lukker de ned. “Vi anerkender, at I har social kontakt med omverdenen, og at I er bedre til engelsk” – det skal bare ikke tage overhånd. Erfaringer har vist, at man sagtens kan få et normalt forhold til computerspil igen, selvom man tidligere har haft et stort overforbrug, så nej, målet med tilbuddet er ikke total afholdenhed.

Hvor går grænsen mellem forbrug og misbrug af computerspil?

Vi vil helst ikke sætte timetal på, hvor meget man skal spille, men klassiske symptomer er, at man ikke får nok søvn, fordi man sidder oppe om natten og spiller, at man isolerer sig, og at man konstant er i konflikt med sine forældre på grund af computerspil. Det er også typisk, at computerspillet går ud over lektier og andre fritidsaktiviteter. Så er det nok begyndt at udvikle sig til en afhængighed.

Kan man sammenligne det med at være afhængig af kokain eller hash?

Nej. Der er ikke rigtig en klar diagnose på at være afhængig af computerspil. Det er derfor, vi kalder det et “problematisk” forbrug af computerspil. Forskellen er også, at man ikke kan få et normalt forhold til for eksempel hash igen, hvis man først har været afhængig. Det kan man godt med computerspil.

Hvordan kommer behandlingen til at foregå i praksis?

Vi vil gerne køre det som gruppeforløb, hvor man kommer fire gange af to-tre timers varighed. En eller to af de gange skal forældrene med, så vi kan tale om det her og dele erfaringer. Det er vigtigt at møde andre, der har det som en selv. Både som forælder og som spiller. Efter et par måneder skal der så være en opfølgende samtale.

Tror du ikke, der er nogen, som vil synes, det er flovt at tage sine forældre med?

Jo, helt sikkert, og derfor er det kun et krav, hvis man er under 18. Og der er også andre, som ikke vil synes om gruppesamtaler, og til dem skal vi tilbyde et individuelt forløb.

Hvordan har interessen været?

Vi har jo næsten lige sendt en pressemeddelse ud, og nu begynder folk at henvende sig. Til oktober regner vi med at kalde første ind til en forsamtale, og til november begynder forløbet så.

Tak for din tid, Jeanne.

