Danmarks håndtering af flygtningekrisen – set med svenske briller

Gennem århundreder har Danmark og Sverige udkæmpet utallige krige om herredømmet over Øresundsregionen.



Med tiden er forholdet dog blevet så tilpas jovialt mellem os, at vi i dag hilser pænt på hinanden og endda kan besøge hinandens lande uden andet end en togbillet. Eller sådan var det i hvert fald indtil for nylig.

Nu er pasfriheden mellem de to lande midlertidigt ophævet, og det ellers venskabelige forhold er lige så køligt som morgenluften på Øresundsbroen. Det gamle fjendskab, der ind til for få måneder siden var begrænset til Eurovision-finaler og fodboldstadioner, er blusset op på ny. Ikke på grund af territoriale stridigheder men derimod en global flygtningekrise, som virkelig har krystalliseret forskellen på Danmark og Sverige. Er vi neo-fascister, og er de pladderhumanister? Eller er vi i virkeligheden alle sammen helt galt på den?

I dansk optik startede problemerne for alvor, da Sverige fandt på at genindføre grænsekontrollen – men svenskerne har givetvis en anden forklaring på, hvorfor vi er ophørt med at tale pænt om hinanden. Det satte vi os for at finde ud af, og derfor ringede vi til Frederik Nilsson, der er fakultetsleder på Center for Øresundsstudier på Lund Universitet.

VICE: Hvad er det Danmark – i svenskernes øjne – har gjort forkert?

Fredrik Nilsson: I de svenske mediers øjne mener man, at man har forsømt at tage hånd om de flygtninge, der er kommet til Danmark, for i stedet at sende dem videre til Sverige. Man har bevidst undladt at tilbageholde flygtningene samt at tilbyde muligheden for at søge asyl i Danmark, for i stedet at genne dem videre til Sverige så hurtigt som muligt. Som så har fået lov at tage hånd om det såkaldte “problem”. Det har så ledt svenskerne til at indføre grænsekontrol, og den generelle opfattelse er, at man fra dansk side er løbet fra sit ansvar. Det er vel nok dén fortælling, der går igen i de svenske medier; at Danmark er løbet fra sit ansvar i forhold til flygtningestrømmen.

Men det er vel også en dybereliggende forskel mellem hvordan Sverige og Danmark opfatter deres ansvar for de her flygtninge?

Ja, for Sverige har jo længe set kritisk på Danmarks flygtningepolitik, som man fra svensk side mener, har været meget mere restriktiv og usolidarisk, hvorimod Sveriges tidligere statsminister udtalte, at “man skulle åbne sine hjerter for mennesker i nød,” og det var jo en kritik, der var rettet imod Danmark. Så det, som nu er sket i Sverige – at vi er blevet tvunget til at indtage samme holdning, som man har i Danmark, er jo en interessant ændring af Sveriges syn på flygninge.

Her i Danmark bliver Sverige ofte portrætteret som et meget politisk korrekt og nærmest overhumanistisk land. Hvordan ser svenskerne på Danmark?

Haha, overhumanistisk, den har jeg ikke hørt før, den var god. Men som jeg sagde, og nu må jeg lige tænke mig om, før jeg udtaler mig, så findes der jo en hel del politiske foreninger og organisationer, der mener, at Danmark har haft en nærmest flygtningefjendsk politik, hvorimod Sverige har ført en flygtningevenlig politik. Og det har også haft en indflydelse på den svenske diskurs, hvor man også har talt om at Sverige har tradition for at tage ansvar i globale spørgsmål i modsætning til Danmark, som har optrådt mere provinsielt i sit forhold til omverdenen.

Her i Danmark er det lige nu en stor sag, at svenskerne har indført id-kontrol, og det har været fremme i debatten, at Sverige bør betale for det omfattende kontrolarbejde, som foregår på den danske side af grænsen. Men i Sverige synes man vel, at problemerne startede med, at Danmark lod flygtninge få fri passage til Sverige?

Præcis. Her opfattes den indførte grænsekontrol som en konsekvens af et problem, som Danmark har været med til at skabe – nemlig, at Danmark har ageret transitland frem for at tage ansvar.

Hvad bliver konsekvensen af uenighederne?

Jeg ved ikke, om jeg har et godt svar på det spørgsmål. Der er rigtig mange mennesker, der har levet med illusionen om, at Europa er grænseløst. Og nu brister den illusion bid for bid. Om det bliver dødsstødet til hele det europæiske projekt? Tja, vi får se. Lige nu står det klart, at det både er de europæiske grænser og europas ydre grænser, der står på spil.

Og hvad med det kølige forhold mellem Danmark og Sverige?

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, at det, der foregår, er koblet til europæisk politik. Når man kigger på det historiske had/kærlighedsforhold, som eksisterer mellem Danmark og Sverige, så er relationen ganske rigtigt lidt anstrengt lige nu, men det kommer jo til at løse sig igen, fordi relationen netop er så stærk.

