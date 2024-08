Danmarks mærkeligste gadget-video førte mig til en æggepølsemaskine

Da vi gik i tredje klasse, bestilte min kammerat kastestjerner fra et amerikansk karateblad. I samme blad kunne man også bestille en x-ray brille, der ifølge annoncen kunne se gennem tøj, så vi sendte en check og en udfyldt postordre-blanket afsted til en adresse i Californien. Brillen nåede aldrig frem, hvilket en naiv ni-årig dreng nok godt kunne regne ud, men nogle gange har man brug for, at fantasien overgår virkeligheden. Også når det gælder køkkenudstyr.



Ethvert menneske, der har gjort sig selv den tjeneste at bruge 90 sekunder på at se den danske infomercial-agtige testvideo for Egg Master, vil for evigt tro på fantasien og det magiske i livet. På papiret er Egg Master en køkkenmaskine, der kan fremstille en omelet ved, at man hælder æg ned i et cylinderformet hul, som varmer massen op, indtil den ekspanderer og vokser ud af maskinen. Så langt, så bizart, men produktet – og videoen – er så meget mere.

“Hej, og velkommen til ‘Test en ting’,” fortæller vores vært, som står i verdens mest jyske parcelhuskøkken. Der er mikrobølgeovn, lysebrune kakler med blomstermønster og en vinkaraffel på køkkenbordet.

Og så er der selvfølgelig Egg Master’en. Maskinens udseende er lige dele Fleshlight-sexlegetøj og toiletbørsteholder, men teknologien er ikke en joke. I videoens unboxing-afsnit finder vi ud af, at der medfølger rengøringsbørste, “madstamper”, madpinde og en manual med opskrifter, men vores vært har ikke brug for vejledning. Hun pisker et æg sammen med skinkestrimler, hælder det i æggemesterens hul, stikker en pind i midten, venter tålmodigt, og pludselig sker det: Mens den varme damp siver ud, vrider der sig en perfekt cylinderformet æggepølse op af maskinen, som sad der en slangetæmmer med fløjte ved siden af.

“Så er der omelet på pind,” siger vores vært lige så koldt og selvfølgeligt, som havde hun rørt en kop pulverkaffe. Hun er fuldstændig deadpan, selvom der lige er foregået noget af det mest vanvittige, vi har set i et køkken.

Kameraet skifter vinkel og zoomer ind på omeletpølsen, der bliver anrettet på en firkantet tallerken med et par tomatbåde og en nonchalant kastet håndfuld purløg, og så er der serveret: “Bon appetit!”

Nogle mennesker vil tage til takke med det her, lette på smilebåndet og klikke videre i jagten på viral tilfredsstillelse. Men ikke os. Du ser ikke David Blaine gribe en pistolkugle med tænderne eller Moses dele havet i to uden at søge mening med galskaben. Og Egg Master er galskab. Findes dette vidunder? Og hvor? I slutningen af videoen bliver man guidet til en hjemmeside, hvor vi håber at finde en netbutik bugnende med Egg Masters, men i stedet ryger vi ind i en blindgyde.

Videre til Google, som kan bekræfte, at ja, Egg Master er en ting, men den er tilsyneladende ikke til at finde i din lokale danske isenkræmmer. I stedet rammer vi Den Blå Avis og finder frem til Johnny i Haslev, som har en Egg Master til salg. Johnnys eksemplar er rød og har kun været brugt få gange, fortæller han. Vi bliver enige om en pris på 150 kroner, som virker latterligt billigt. Det her er jo køkkennørdernes DeLorean!

Egg Master med dertilhørende redskaber.

“Ingen ovn, ingen pander, intet rod,” står der på boksen, som jeg modtager fra Johnny og åbner i febrilsk spænding. “Revolutionerende,” påstår producenten. “Sund, lækker og fedtfri mad.” Manualen råder mig til at sprøjte indersiden af maskinens cylindergrav med en non-stick spray, så i mangel af bedre dypper jeg et stykke køkkenrulle i olivenolie og kører det rundt i hulrummet med den dertilhørende rensebørste. Jeg pisker et par æg sammen i en skål og krydrer med salt og peber. Maskinen varmer op, lyset skifter fra rød til grøn, og jeg hælder forsigtigt æggesnapsen ned i det mørke hul og balancerer et træspyd i midten. Det skummer en smule på overfladen, men ellers gør maskinen ikke meget væsen af sig. Andre brugere har brokket sig over en stank af brændt gummi, men efter et minuts tid får man den umiskendelige aroma af hotelmorgenmadsbuffet, når man stikker næsen ned i sin Egg Master.

Ifølge manualen skal vi vente otte minutter, før pølsen skyder op, men allerede efter fire minutter begynder der at vokse noget op ad hullet med voldsom fart. Men det ligner ikke den perfekte cylinder fra videoen. Det minder nærmere om et smeltet gult stearinlys eller Alien på vej ud af John Hurts mave. Ostepølsen vokser sig cirka otte centimeter høj, inden den bøjer ud over kanten og lander på tallerkenen ved siden, piercet af sit træspyd.

Et par minutter senere følger resten af æggeblandingen, som er mere ensartet, men også mere gennemkogt og trist. Alien-pølsen er god; den er saftig og luftig, ligesom en god gang røræg på Scandic i Kolding.

Alligevel føles det lidt som snyderi at piske æggene på forhånd, når nu Egg Master lokker med, at man kan fyre hele æg direkte i røret. Da jeg klækker et æg ned i varmeskakten, kommer der en voldsom boblende lyd, som om noget bliver suget ned i helvedes afgrund. Det lyder som ondskab, og igen er Egg Master hurtigere end lovet. Allerede efter fire minutter rejser der sig et perfekt gult og hvidt rør indkapslet i en gennemsigtig hinde af koaguleret æggehvide, som ligner et karamelliseret kondom. Mens ægget sidder perfekt formet på pinden, smager resultatet som et sønderkogt og tørt spejlæg.

I manualen findes der 25 mere eller mindre uopfindsomme opskrifter, så i stedet henter vi inspiration hos et fransk YouTube-geni, som freestyler med at lave alt fra vaniljekage til indbagte pølser i sin Egg Master. Vores egen fortolkning af et pølsehorn laver vi ved at vikle en wienerpølse ind i butterdej og pakke det hele i bagepapir, inden det ryger ned i maskinen. Problemet er, at konstruktionen ikke er tyk nok, så pølsen med svøb dingler rundt i varmehullet. Først efter 25 minutter begynder der at ske noget. Der breder sig en stærk duft af wienertarm og Teflon, og butterdejen har bagt nok til, at den nu rører kanterne.

Pølsehornet kunne godt klare et kvarter mere, så brødet får farve, men skinkelugten er efterhånden for overvældende for mine kolleger. Ude i kantinen kigger folk forvirret på projektet, men der er en enkelt, der ser den røde maskine og begejstret udbryder: “Hey, det er da Egg Master!” Stoltheden vokser inde i mig som kogte æg i et mørkt hul.

Butterdejen er for slap, og hele ideen med pølsebrødet klasker til jorden, men det her er også langt mere, end vi bad om. Æggepølsen dansede op af maskinen, og miraklet skete. Det var næsten lige så vildt som i videoen i parcelhuskøkkenet, hvor de også har testet en Vacuum Sealer – en slags håndholdt vakuumpakker – med poser af æblestykker og røde knækpølser. Så kan man nemlig også få frisk pølse i næste uge, som værten så rigtigt forklarer. Med eller uden æg.

Selv ikke fantasien sætter grænser.