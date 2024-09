Dansk “Slave-Tetris” beskyldes for racisme

Screenshot fra spillet, hvor slaver med udspilede pupiller dumper ned oven i hinanden.

Skal 8-12-årige lære om den transatlantiske slavehandel ved at spille et spil, hvor man på bedste Tetris-manér optjener point ved at stable afrikanere i bugen på et slaveskib? Ja, siger det danske firma bag spillet Playing History: Slave Trade. Internettet erklærer sig overraskende nok uenig.



Slave Trade er ét i en række af lærerige spil fra producenten Serious Games Interactive, der også omfatter andre muntre kapitler i verdenshistorien som den sorte død og Israel-Palæstina-konflikten. I Slave Trade får du mulighed for at spille som Tim – en slave ejet af den britiske kaptajn Seahab. I løbet af spillet akkompagnerer du kaptajnen tilbage til Afrika i en Onkel Tom-lignende rolle, hvor du får til opgave at hjælpe med at skaffe flere slaver.

Hovedpersonen Tim ses her til højre i billedet.

Om spillet skriver producenten selv:

“Rejs tilbage i tiden til det 18. århundrede og oplev slavehandlens rædsler med dine egne øjne. I denne episode arbejder du som en slave-matros på et skib, der krydser Atlanten. Du rapporterer til kaptajnen og er hans øjne og ører – det er din pligt at berette om mistænkelige aktiviteter. Men hvad gør du, når du opdager, at din egen søster er ombord på slaveskibet?”

Spørgsmålet er måske snarere, hvad man gør som dansk virksomhed, der har påkaldt sig hele det mægtige internets vrede ved at slå plat på et af de mørkeste kapitler i verdenshistorien?

Spillet er faktisk fire år gammelt, men det er først nu, at sagen er eksploderet. Nu befinder spiludvikleren sig i en regulær shitstorm, efter at talrige udenlandske medier og massevis af lærere, gamere og andet Twitter-godtfolk har kaldt spillet for “racistisk”, “smagløst” og “upassende”. Og det må alligevel have gjort et vist indtryk – Slave-Tetris er nu en saga blot, for spiludvikleren har fjernet Tetrisdelen fra spillet, ligesom virksomhedens ejer, Simon Egenfeldt-Nielsen, har slettet sin Twitterkonto efter forgæves at have forsvaret sig mod racist-anklager.

I et tweet d. 30. august skriver han således: “Slaverne blev netop stablet som tetris-brikker. Pointen var at forarge folk, så de forstår, hvor inhuman slavehandlen var. Søg på nettet”

Screenshot fra Simon Egenfeldt-Nielsens nu nedlagte Twitter-konto.

Måske har særligt den sidste opfordring til, at kritikere bør google sig til mere Tetrisrelateret viden om slavehandel ikke virket efter hensigten. I hvert fald voksede skandalen sig kun større, og to dage senere bukkede spilproducenten under for presset og berøvede verden muligheden for at spille Slave-Tetris.

I et senere tweet har Simon Egenfeldt-Nielsen dog beklaget miseren og indrømmet, at han skulle have vidst bedre. Her tilføjer bagmanden, der har en Ph.d i computerspil til undervisningsbrug, at hans “naivitet ville blive hans “undergang”.

Et par af de mange vrede Twitter-kommentarer.

Over for mediet Thinkprogress.org har Simon Egenfeldt svaret på kritikken og givet sit bud på, hvad der har affødt de stærke reaktioner. Ifølge ham er det en grundlæggende forskel på europæisk og amerikansk kultur, der gør, at amerikanerne har fået spillet galt i halsen.

Ifølge Simon Egenfeldt bliver spillet brugt på omkring 10% af danske skoler, og det har modtaget en række priser rundt omkring i Europa.

“Jeg går ud fra, at folk i USA nu vil tænke, at vi bare ikke har fattet alvoren, og det er sikkert rigtigt nok. Måske er der bare en masse kulturforskelle på spil, og måske stikker det her meget dybere end spørgsmålet om, hvorvidt Slave-Tetris var dårlig smag eller ej.”

“Hvad ved jeg… Vi prøvede bare at lave et spil, der kunne skabe noget viden om, hvad vi synes er et vigtigt emne. Vi brugte en masse tid på at lave det, vi forhørte os med eksperter, og vi havde ikke til hensigt at lave et racistisk eller anstødeligt spil.”

Simon Egenfeldt slutter forsvarstalen af med følgende konklusion:

“Jeg er nået frem til, at uanset hvad vi havde gjort, ville det have været forkert.”

Selvom Slave-Tetris nu er et overstået kapitel, kan du stadig forlyste dig med spillet Playing History: The Plague. Her består underholdningsværdien blandt andet i at stable ligene af folk, der er bukket under for pesten, ovenpå hinanden.

Det er sjovt nok samme firma, der står bag dette spil.

Vi har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Serious Games Interactive, men det er ikke lykkedes.

