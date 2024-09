Dansk hash er tre gange stærkere, end det var for tyve år siden

I dag udkom Sundhedsstyrelsens årlige narkotikarapport, der udreder danskernes narkotikaforbrug. En af de store overraskelser i årets rapport er nyheden om, at dansk hash er blevet tre gange mere potent i løbet af de seneste 20 år – det vil sige, at THC-niveauet i hash er steget fra 8% i 1992 til 28% i dag. Selvom den nyhed muligvis vil glæde nogen, medfører den øgede potens en større risiko for at udvikle hashrelaterede psykoser hos brugerne. Det fortæller Christian Lindholst, der er institutleder ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, som har stået for undersøgelsen, til VICE.

Vi tog en snak med ham for at finde ud af, hvorfor THC-niveauet i dansk hash er på himmelflugt, og hvad det betyder for kongerigets rygere.

VICE: Hej Christian. Hvorfor er procentdelen af THC i hash steget så meget over de sidste 20 år?

Christian Lindholst: Det vi kan konstatere er, at THC-indholdet i hash er tre gange højere i dag i forhold til for 20 år siden. En årsag kan være, at vi i dag hyppigere ser hash, der er produceret af forædlede cannabisplanter, hvor vi tidligere så hash, som var importeret fra lande som Libanon og Marokko, hvor kvaliteten er lavere.

Forædlede cannabis-planter, hvad vil det sige?

Gennem tiden har man krydset forskellige typer af cannabisplanter, som havde nogle gode egenskaber. Det har resulteret i en plante, som egner sig til at blive dyrket indendørs, og som producerer et højt indhold af det aktive stof THC.



Så idéen om, at cannabis er noget som bliver dyrket af hippier, den holder ikke længere?

Der findes stadig folk, som dyrker cannabis hjemme til hobbybrug, men der er altså også kommet flere professionelle dyrkere, som dyrker store mængder med eksport for øje. Det er gået hen og blevet en industri. Så nej, der er ikke meget hippiekultur over det at dyrke cannabis længere.

Men kommer hashen stadig fra Marokko og Libanon, eller produceres der ligefrem hash i Danmark?

Det er svært at vide, hvor hashen kommer fra. Der er jo stadig en stor produktion af hash i Marokko, så vi får givetvis stadig hash fra de kanter. Men fordi kvaliteten er steget så meget, så er der grund til at tro, at den hash som er produceret i Danmark og andre EU-lande, har vundet større indpas på markedet.

Risikoen for at udvikle en hashpsykose er altså højere, når du ryger de her nye produkter.



Så den cannabis, der dyrkes herhjemme, bliver også lavet til hash her i landet?

Ja. Man skal forstå, hvordan produktionen af hash foregår. Hash er jo et forædlet produkt, som man udvinder fra cannabisplanten. Det betyder, at meget af den cannabis, der bliver dyrket i Danmark, bliver brugt til at lave hash, som så sælges på det illegale marked. Hashplanterne er i dag af bedre kvalitet end de udendørsplanter, der dyrkes i Libanon og Marokko.

Hvor har I jeres prøver fra?

De er blevet indsamlet fra Aarhus, København og Odense. Vi har systematisk indsamlet prøver fra politiets beslaglæggelser. I 1992 udførte man en stor undersøgelse, hvor der blev samlet rigtigt mange hashprøver ind. Derfor ved vi, at niveauet dengang lå på omkring otte procent THC. I dag ligger det på omkring 28 procent.

Hvad betyder det konkret for folk, der ryger hash?

Man kan se på det på to måder. Det ene er, at THC-indholdet er steget meget. Det er nok primært et problem for uerfarne brugere, der kan risikere at overdosere, når de ryger hash. Erfarne rygere kan nok lettere dosere og så bruge en mindre mængde. Det andet aspekt er, at der i de her nye produkter er en anden sammensætning af cannabinoider, som er det euforiserende stof. Uheldigvis, så er nogle af de cannabinoider, som man mener beskytter imod skadevirkningerne af hashrygning, efterhånden blevet dyrket ud af planterne. Risikoen for at udvikle en hashpsykose er altså højere, når du ryger de her nye produkter.

Hvis hash er blevet tre gange stærkere på 20 år, er der så grund til at ændre klassificeringen af hash i forhold til andre typer narkotika?

Det er jo en vurdering, som sundhedsmyndighederne må tage sig af. Umiddelbart tror jeg ikke, der vil ske en ændring, men det er vigtigt at bemærke, at produktet har ændret sig og fortsat er under forandring. Det er et stærkere produkt, som måske kan give flere skadevirkninger end tidligere. Det bør man tage med i sin vurdering af, hvor skadeligt hash egentligt er – også som bruger.

