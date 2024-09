Dansk politi fandt virkelig meget narko i 2016

I 2016 beslaglagde dansk politi i alt 3,8 ton hash, 345 kg amfetamin og 118 kg kokain.

Det fremgår af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenters årlige opgørelse over beslaglagt narkotika, som netop er offentliggjort. Alene for hash er der tale om 15.364 antal beslag, hvilket ifølge notatet er den største mængde siden 2003 og det højeste antal beslag siden år 2000.

Mængden af beslaglagt kokain – de knap 119 kilo – er ifølge politiet “ret høj sammenlignet med en række tidligere år” og den højeste i 17 år. Kokainen fordelte sig på “ikke mindre end 4115 beslag”, og det er det højeste tal nogensinde.

“Samlet set har dansk politi med rigtig mange beslag fjernet store mængder narkotika fra et marked, som kriminelle, rockere og bander lukrerer på,” siger politiinspektør Michael Kjeldgaard fra NEC i den ledsagende pressemeddelelse.

Han understreger, at det høje antal beslaglæggelser kan variere meget fra år til år, og at der ikke er noget, der tyder på, at markedet er i forandring.

Sydsjælland og Lolland-Falster Politi tegner sig for lige knap halvdelen af den samlede mængde beslaglagt amfetamin

“Narkotikasituationen i Danmark har gennem flere år været stabil. Det gælder både typer af narkotika, som er tilgængelige, stoffets koncentration og den beslaglagte mængde. Der er fortsat stor efterspørgsel efter amfetamin, hash, ecstasy, heroin og kokain.”

Til gengæld er der andre stoffer, som ordensmagten har set mindre til i 2016. Politiet beslaglagde kun omkring 14.000 ecstasypiller, hvilket er et markant fald i forhold til 70.000 beslaglagte tabletter i 2015.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at der er færre piller i omløb i Danmark. Måske snarere det modsatte. Ecstasy er ifølge Rigspolitiet narkotikatypen med de største årlige udsving i beslaglagt mængde, og i 2016 fandt havde politiet ikke heldet med sig – den største enkeltbeslaglæggelse af ecstasy var 900 piller.

Kigger man nærmere på tallene, får man øje på nogle interessante detaljer, der siger noget om narkovanerne i de forskellige landsdele. 35% af alle coke- og mdma-beslaglæggelser stod Københavns Politi for, mens amfetamin tilsyneladende er langt mere populært i udkantskommunerne.

“Sydsjælland og Lolland-Falster Politi tegner sig for lige knap halvdelen af den samlede mængde, hvilket inkluderer beslaglæggelse af 100 kg amfetamin i forbindelse med en indsmugling i Rødbyhavn, samt beslaglæggelse af 50 kg i forbindelse med en efterforskning,” skriver Rigspolitiet.