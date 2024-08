Danske kokke deler ud af deres bedste tømmermændsråd

Du går til lægen, hvis du har brækket din arm. Du går til mekaniker, hvis koblingen ikke virker. Og du spørger en kok, hvis du vil blive klogere på, hvad i alverden man skal indtage, når det indre system er brudt sammen af druk.

Så her følger de bedste tømmermændsråd fra en række danske kokke, som anbefaler alt fra slush-ice til dimsum.

Videos by VICE

Bo Jacobsen, Restaurationen

Hvad virker mod tømmermænd? Bacon, french toast, ahornsirup, juice eller mælk (… i rigelige mængder) og en kæmpe lur foran husalteret. Eller også er det en tur på Fu Hao på Vesterbro og fylde sig til bristepunktet med dimsum og masser af soja og chili. Det gælder simpelthen om at få genoprettet saltbalancen. Skal det være lidt mindre “greasy spoon” og med højere niveau, kan du tage en tur på Royal Garden.

Maria Juntunen, kok og trommeslager i Nelson Can

Når det gælder tømmermænd, så er jeg en meget traditionel ‘chips og dip og cola’-pige. Det gælder om at få bundet noget væske i sin dehydrerede, fordrukne krop, og til det er saltet, friturestegt mad din ven. Jeg har aldrig brudt mig om de forskellige dipmix, man kan købe i supermarkedet, så jeg laver min egen dip – som egentlig bare er en dip-version af thousand island-dressing. Du tager et lille bæger 18% cremefraiche, tilføjer en deciliter ketchup, en halv tsk sukker, et skævt soja, lidt citronsaft, smager til med salt og peber, og så kan man ellers pøse i, hvad man har stående af hotsauce i køleskabet.

Nicolai Nørregaard, Kadeau

Forberedelserne til den 1. januar er mindst lige så vigtige som forberedelserne til nytårsaften. Derfor er det essentielt, at man køber ind og har tingene klar til dagen derpå. Før i tiden ville jeg nok lave burgere, men nu er det næsten altid kebab, som jeg tester derhjemme til vores restaurant Bobbabella. Nytårsaftensdag gør du tingene klar: Du laver farsen og sætter den på spyd (gerne halv lam og halv kylling med masser af krydderier som sumac og spidskommen – og med en høj fedtprocent. Dressingerne forbereder du også, og så smider du en fladbrødsdej i køleskabet, så den koldhæver, og så skal du bare grille brødene på dagen. Det gør dit liv så meget nemmere, at du ikke behøver at forlade hjemmet, når du har tømmermænd. Det er mindst lige så vigtigt at have en pastaret klar til senere på dagen. Det skal bare være noget helt enkelt; smør, salvie og sort peber. Og selvfølgelig skal du have masser af snacks og Faxe Kondi. Man bliver simpelthen så glad, når man åbner køleskabet, og det hele står klar.

Mads Battefeld

Jeg ved godt, at de siger, man skal drikke masser af vand, når man drikker alkohol, men her er jeg altså af en anden mening. Hvis du spørger 99 procent af mine venner, ved de, at jeg ikke drikker vand under middag eller på en bar, fordi det bliver man lang i hovedet af. Og fordi jeg har en god evne til at arbejde på tømmermænd. Men skal det endelig være, så er en Bloody Mary fra K-Bar i København en vanvittig tømmermændsdrik. Der er rigtig meget spice, og så er den fyldt med syltede løg og grønne oliven. Ellers kan jeg godt lide en læskende og kold slush-ice. Det skal helst være den med hindbær, fordi den minder om den røde saft fra sportshallen i Aars, hvor jeg voksede op.



Anh Lê, LêLê

I Vietnam får man altid en stor skål suppe med nudler og urter, som er godt mod tømmermænd og sygdom. Det sætter dit system i gang, efter du har ligget i bedøvelse natten over. Og der er rigeligt med salt på grund af fiskesauce. Det kan enten være en stærk kyllingesuppe med risnudler, kødboller og urter, en bun bo hue, som er oksekød kogt i citrongræs, fermenteret rejer og chili, eller en ramensuppe med masser af gris, frisk bønnespirer, sprøde salat og friteret hvidløg.

Birk Voss, Rouge Oysters

At spise østers dage derpå er lige så godt som at vinterbade. Uanset om jeg hopper i havet ved Svanemøllen 1. januar eller snupper en østers, giver det et chok til systemet, som man har brug for. Og smider du et skud sriracha sauce oven i, går det stærke, salte og umamien op i en højere enhed. Det virker også på arbejde, når man skal trække den op fra slap. Hvis man nu har haft en lang nat på Amigo Bar med sin fiskeleverandør, så skal man starte service næste dag med en østers. Og skal du forkæle dig selv, skal det være østers fra den franske producent Gillardeau, som siden 1898 har fremstillet østers, der er enormt kødfulde og har en elegant tekstur. De går fra salt over i sødme og slutter af med en nærmest nøddeagtig smag.

Lisa Lov, Tigermom

Jeg drikker ikke længere, så tømmermænd er ikke et problem. Men fra tidligere erfaring vil jeg sige, at det handler om at drikke masser vand, før du vælter omkuld for at modstå den effekt, alkohol har på kroppen. Og når du så endelig står op, så spiser du en kæmpe skål pho!

Riccardo Marcon, Barabba

Det allervigtigste, når det gælder tømmermænd, er at starte med en lille omgang retox. Jeg går som regel ud og drikker en helt almindelig billig øl (ikke noget humlet og fancy), og i ekstreme tilfælde får jeg en Fernet-Branca ved siden af. Med hensyn til mad er der ikke noget bedre end ost og kulhydrater, og hvis du hælder noget spice i, så er din genopstandelse lige rundt om hjørnet. Min fortrukne løsning er pizza med gule tomater, scamorza-ost og ‘nduja, men hvis det er juletid, og der kun er skod-pizzeriaer åben, så vær god ved dig selv og bestil husets carbonara.

Lars Hjortkær Hansen, Friheden

Der er to ting, der med sikkerhed kurerer mine tømmermænd: Eggs Benedict, den uimodståelige, caféklassiker, er et sikkert hit. Gerne en greasy version med rigeligt sauce og frisk grønkål. Det er simpelt og velsmagende. Ikke så meget pjat. Ellers er det tatar: Råt kød, mayo, surt, noget sprødt og ikke mindst noget salt. Der er få steder, der laver tatar, som de gør på Bar’Vin, hvor den fungerer virkelig godt med letmarineret kød, piment d’espelette, syltede svampe og frisk peberrod. Det virker bare dagen efter, du har drukket fem glas vin for meget.

Rasmus Lund Jonasson, Ends Meat, New York

Bacon, æg og ost: Der er ikke noget, jeg ønsker mig mere om morgenen, når jeg vågner helt ude af mig eget fjæs med sure opstød. For at genfinde livsglæden har jeg brug for en omgang cremet æggemasse med lun, smeltet ost og tre-fire stykker hårdt stegt (men ikke sprødt) bacon. Lysten til livet vokser med hver bid. Er jeg hjemme i Danmark, får jeg altid to ayran på vej hjem fra byen, og hvis mit fulde-jeg får tænkt på mit fremtids-jeg, køber jeg også to ayran til dagen efter. Det giver livsglæde og kurerer tømmermænd mere effektivt end noget andet.