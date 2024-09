Her er de danske toppolitikeres reaktioner på terrorangrebet i Bruxelles

Tirsdag morgen omkring klokken 8 blev den belgiske hovedstad rystet af tre kraftige eksplosioner, der ifølge internationale nyhedsbureauer har kostet mindst 26 mennesker livet og såret mindst 136.

De to første eksplosioner skete i afganghallen i Bruxelles hovedlufthavn, Zamenden, og der blev samtidig affyret skud. Få minutter efter blev en bombe udløst i byens metro nær ved stationen Maelbeek.

De belgiske myndigheder bekræftede omkring kl. 12, at der er tale om et koordineret terrorangreb, og byen, der huser EU’s centrale institutioner, er i højeste alarmberedskab. Gaderne ligger øde, al offentlig transport står stille, og Belgien har lukket grænserne i jagten på overlevende gerningsmænd.

Angrebene har samtidig sendt chokbølger gennem hele Europa, og danske politikere har på sociale medier givet udtryk for deres bestyrtelse over, at en europæisk hovedstad endnu engang rammes af et blodigt terrorangreb. Reaktionerne spænder fra de mere følelsesprægede over dem, der maner til solidaritet og til Alternativets formand, Uffe Elbæk, der kommer med en række langsigtede forslag til, hvordan man kommer terroren til livs.

Her har vi samlet danske toppolitikeres reaktioner på angrebet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)

Justitsminister Søren Pind (V)

Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti

Mette Frederiksen, formand for Socialdemokraterne

Uffe Elbæk, formand for Alternativet

Pia Olsen Dyhr, formand for SF

Morten Østergaard, formand for De Radikale

Johanne Schmidt-Nielsen, formand for Enhedslisten

Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti

Anders Samuelsen, formand for Liberal Alliance

Morten Messerschmidt, EU-parlamentariker (DF)

Inger Støjberg, Udlændinge,- integrations- og boligminister (V)

Kristian Jensen, udenrigsminister (V)

