Danskernes brød-fobi har nået nye højder med cheeseburger-suppe

Er der en ting, man aldrig kan få nok af, må det være en saftig bøf og en tyk skive ost klemt sammen i en luftig bolle. Mmmm. Burgeren er en amerikaner klassiker, der aldrig går af mode, og så længe den serveres med ost, kan man mishandle den ædle fastfoodklassiker med avocado, portobellosvampe eller hvad fanden man nu lige kan finde på. Faktisk er alt tilladt, undtagen coleslaw.

Eller, det troede vi i hvert fald. For det viser sig, at et skrækindjagende amerikansk helsefænomen har fundet vej ind i de danske køkkener: Cheeseburger-suppe.

Den tager vi lige igen: Cheeseburger-suppe.

I hvert fald hvis mans skal tro på brugerne af Danmarks måske bedste madrelaterede Facebookgruppe – Hvad skal vi ha’ til aften idag? – hvor tusindvis af helt almindelige, muntre (og til tider ublu) danskere deler på alle måder ikke-photoshoppede billeder af deres aftensmad.

Nu tænker du sikkert og hvad så? Men hør her: Glem alt om madkulturen. Er man medlem af Hvad skal vi ha’ til aften idag?, får man dagligt uflitreret indsigt i danskernes madvaner i real time.

Nu har du sikkert allerede dannet dig et mentalt billede af, hvordan du tænker sådan en cheeseburger-suppe ser ud, men nej. Suppen er hverken fire coinoffers blendet i en food processor, ej heller er det et dekonstrueret fine-dining inspireret fænomen.

Efter lidt research finder jeg ud af, at cheeseburger-suppe faktisk er en veletableret del af det amerikanske cuisine. Og selvfølgelig kan man få en færdiglavet udgave produceret af den ærkeamerikanske dåsegigant Campbells.

Men den version, der florerer i de danske køkkener, tyder på at være en variant, der de senere år har spredt sig på LCHF-blogs i guds eget land. LCHF står for Low Carb High Fat, og det er en diæt, der går ud på, at man blandt andet skærer alle kornprodukter fra og i stedet spiser masser af kød og kål.

Angiveligt skulle man på denne måde både kunne tabe sig og stabilisere sig blodsukker, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at en sådan kost også må have konsekvenser for lufttætheden i tarmsystemet.

Da jeg både kunne have brug for at sænke mit blodsukker og samtidig er indehaver af en sart tarm, befinder jeg mig umiddelbart i et paradoks. Paradokset er dog ikke sammenligneligt med selve cheeseburgersuppe-konceptet.

Suppen indeholder sådan set det, en god cheeseburger skal indeholde: oksekød, ost og bacon. Det er et skridt i den rigtige retning, men derfra går det stærkt ned ad bakke. Kål, oksebouillon og tomatpuré har bare ikke noget at gøre i en cheeseburger.

Så hvorfor i alverden hedder det cheeseburger-suppe, når det absolut intet har med burger at gøre?

At den ellers umiddelbart indbydende suppe med kål, kød og ost skal associeres med fastfood, har sikkert noget at gøre med, at den så bliver lettere at sluge for det burgerglade segment, men hold nu op – I snyder ingen, diætfantaster.

Det her er bare endnu et eksempel i rækken af bastardiserede burgerfænomener som Big Mac-rouladen og cheesburger-nachos. Cheeseburger-suppe er lige så meget burger, som Trolliburger er burger.

Nå, nu vil jeg gå i supermarkedet og købe ind til kål og oksekødsbouillon spædet op med flødeost og toppet med revet ost. Men jeg skal fan’me ikke have cheeseburger-suppe. Aldrig i livet.