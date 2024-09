Sådan dater du, selvom du er ung og på røven

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE USA

Datinglivet, når man er ung og flad, er i bedste fald besværligt og i værste fald totalt umuligt. At planlægge bare en enkelt times gratis fornøjelse kan være en udfordring, og længerevarende spas og løjer kan derfor synes helt uden for rækkevidde. Det kan dog lade sig gøre, hvis du har en god portion kreativitet. “Find på nogle sjove steder, hvor man kan gå en romantisk tur – loppemarkeder, museumsudstillinger, eller hvad ved jeg – polkafestivaler.” Sådan siger livsstilsguru Mary Traina, som er forfatter til bogen The Twentysomething Guide to Getting It Together. “Det er faktisk ligegyldigt, hvad der foregår omkring jer, så længe der er noget, som er distraherende nok til at udfylde eventuel pinlig tavshed.”

Tricket til vellykkede dates, uden en krone på lommen, er at være ærlig over for dig selv og dine dates. Ingen af jer har hverken tid eller penge til at lade som om, at I er seriøse voksne med rigtige planer. Traina forsikrer sine læsere om, at: “medmindre du skal på date med en eller anden iværksætter, som har tjent millioner på en app, vi ikke forstår endnu, så kan du godt regne med, at din date sætter pris på, at du er lidt påpasselig med dine kroner. Efter et par dates deler i alligevel regningen.” Vi spurgte en række unge, aktive datere for at blive klogere på, hvordan det skal gøres i praksis.

Dealsites

Jeg plejede at blive virkelig irriteret på Groupon og den slags sider – for selvom 500 kroner måske er en god pris for en massage i verdensklasse, så er det stadig tre gange så meget, som jeg er villig til at bruge på en almindelig dag. Til gengæld er der virkelig mange penge at spare, og gode ideer at hente, hvis man leder i udsalgssektionen og er klar på at lave noget mærkeligt. Jeg har set hestevæddeløb, været til rulleskøjteløb og prøvet paintball – alt sammen for under 100 kroner. En gang var jeg til par-yoga på en valentinsdate. For nylig flottede min date og jeg os og brugte 125 kroner hver på en værdikupon med 150 point til forlystelser og attraktioner i en forlystelsespark til børnefamilier.

– Rebecca, 24 år

Taco-picnic

Den bedste date, jeg nogensinde har været på, var en picnic i parken. Han skrev til mig: “Jeg køber nogle tacos, kan du tage en flaske vin med?” Det kostede under 70 kroner per person, og det var en god måde bare at hænge ud og lære hinanden at kende, uden at vi brugte en masse penge. Jeg kan godt lide at gøre noget, hvor man ikke skal sidde over for hinanden – især på den første date. Hvis man er i parken, kan man fokusere sit blik og sin opmærksomhed på andre ting, hvis der opstår tavshed. Det er nemmere og mere intimt og billigt at snakke end at tage i biffen.

-Talia, 23 år

Loppemarkeder

At gennemsøge andre menneskers gamle ting er en fantastisk måde at lære din date at kende på. Jeg kan på det varmeste anbefale loppemarkeder: En formålsløs skattejagt fyldt med gode samtalestartere. Man lærer, hvad ens date godt kan lide, og hvor man har overlappende interesser og humor. En gang var jeg på en date med en fyr, som var alt for interesseret i at købe en Sambo-dukke, så jeg afsluttede den før tid. Det største beløb, jeg nogensinde har brugt på et loppemarked, var 30 kroner, men jeg fik tre timers bonding med min date ud af det. Loppemarkeder er også et godt sted at kigge på mennesker, og alle ved, at fundamentet for et godt parforhold er at bagtale fremmede.

– Lucy, 22 år

Bowling

Jeg er ligeglad med, hvad folk siger – bowling er en genial date. Som en større gruppe er det for det meste ikke et hit, fordi man bruger det meste af tiden på at lade som om, man hepper, mens man egentlig bare venter på, at det bliver ens tur. Én-mod-én bowling er helt modsat. Man skiftes hele tiden til at spille, så der er ikke noget pres for at holde samtalen kørende konstant, og man har god tid til at finde på one-liners og jokes, man kan sige, næste gang man bytter plads. Bowling er også en oplagt mulighed til at tjekke sin dates krop ud, og vurdere den fysiske kompatibilitet – til sex, du.

– Tara, 27 år

Geocaching

Geocaching er sjovt, hvis man bor ude i ingenting, og det er for kedeligt at vandre. Det er gratis, og det eneste, du skal bruge, er GPS-funktion på din smartphone. Det er egentlig bare en udendørsskattejagt efter en beholder, som er markeret med GPS-koordinater. Inde i beholderen er der en logbog, man skal skrive i med navn og dato og nogle andre nipsting, som andre folk har efterladt. Man skriver i bogen, tager en ting og efterlader en ny. Den beholder, jeg fandt, var sat fast i rødderne på et stort træ, og min date greb mig, da jeg snublede over den, hvilket var ret romantisk. Det er også sjovt at se, hvilken genstand ens date tager med, for det siger et eller andet om dem.

– Sheila, 26 år

Netflix og screenshare

De fleste jeg kender er så flade, at det eneste de laver på en date er Netflix and Chill. Men det insinuerer sex, hvilket godt kan være lidt overvældende for mig. At betale for benzinen til at køre frem og tilbage kan også være en udfordring, så jeg laver nogle gange Skype-filmaftener, hvor vi vælger en film, og ser den sammen via screenshare over Skype. Det tager noget af presset af, og man kan gøre det efter en lang dag, hvor det eneste, man har lyst til er, at se en film alene – men sammen med nogen i stedet. Der var en uge, hvor jeg så alle Harry Potter-filmene med en, jeg var vild med. Det var sådan, jeg blev sikker på, at han også var vild med mig – et normalt menneske ville aldrig være gået med på den.

– Kyle, 25 år

Kig forbi til en (ikke min) fest

Jeg dater ikke, fordi det er for dyrt. De fleste af mine dates foregår til fester, som allerede er i gang. Hvis jeg er til en fest med gang i den, så skriver jeg til den pige, jeg sms’er med eller skriver med på Tinder, om ikke hun kommer. Den sidste pige, jeg datede, kom over til en fest, lige som den var ved at slutte. Jeg overtalte hende til at lade mig putte nogle halvtomme sprutflasker i hendes taske, mens folk ikke kiggede. Så tog vi hjem til mig og drak os fulde.

– Charlie, 27 år

Vandreture

Jeg nægter at bruge penge, jeg ikke har, før jeg er i et fast forhold, og der er ikke noget, der er billigere end at gå en lang tur i naturen. De fleste af mine dates indebærer en smuk gåtur og en relativt dyb samtale, som man ikke kan undslippe. Jeg er typen, som stiller potentielt upassende, personlige spørgsmål lige med det samme: Hvordan er din familie? Hvordan sprang du ud? Hvad er dine mål i livet? Det er sværere for folk at lyve, når de er under fysisk pres, så vandreture er perfekte. Hvis det er akavet for dem, er vi nok ikke et godt match. Man kan heller ikke rigtig undgå at svare, for der er ikke mange distraktioner. En gang fandt jeg en femmer på stien, og da jeg bøjede mig ned for at samle den op, fandt jeg en pose pot ved siden af den. Min date og jeg havde en hurtig “ryger du?”-samtale, inden vi fandt et afsidesliggende sted at ryge. Jeg vil ikke anbefale at ryge pot, man har fundet på jorden, men det her vandresti-weed virkede okay. Jeg havde heller ikke røget i lang tid, fordi jeg som regel ikke har penge til at købe pot.

– Jelanya, 25 år

Kig på træer

Botanisk Have i Brooklyn er gratis hver søndag morgen, og det er perfekt til en tidlig date. Det er en dejlig afveksling fra almindelige dates både med tidspunktet og stedet. Stedet er kæmpestort og virkelig flot, og det bedste ved det er huset derinde, som er fyldt med en masse gamle bonsai-træer. De er så gamle og søde og klippet helt pertentligt. Det er jo kunst i sig selv! Jeg bliver lige nødt til at nævne, at en del af den her date indebærer at ryge sig skæv. Den samlede pris for et par timer, mens man lærer nogen at kende, er 30 kroner, og selv hvis selskabet er dårligt, så har man i det mindste været ude i naturen. Det behøver heller ikke være i Brooklyn – enhver flot have eller park kan gøre det.

– Katie, 23 år

