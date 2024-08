Dave Grohl afslører sine drukvaner inden koncerter og beviser, at han stadig er en ægte rockstjerne

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland

Det er svært at komme udenom det faktum, at Dave Grohl er en af vor tids største rockstjerner, og her mener jeg ikkeen selvbestaltet ”rockstjerne”-titel a la Post Malones, men en vaskeægte, klassisk rockstjerne. I en alder af 21 var han trommeslager for fucking Nirvana, et par år senere dannede han sit eget band, Foo Fighters, som han har turneret hele verden med, spillet i alle de store arenaer og formentlig gennemlevet samtlige rockstjerneklicheer.

I dag er musikeren 49 år gammel, men han drikker fortsat som en teenager før hver koncert og lader til at holde livsstilen ved lige. Hvis man gik og troede, at Grohl var blevet en gammel og tyk familiefar, så fik man sig en overraskelse forleden, da stjernen gav et radiointerview.

I interviewet med L.A.-stationen 95.5 KLOS gjorde Grohl op med sine tedrikkende kollegaer, der mærker alderen trykke, ved i nærmest neurotisk detalje at beskrive sine drukvaner, før han indtager scenen.

Vi har sat det op i overskuelig punktform:

Halvanden time inden koncerten:

Tre smertestillende piller

En time inden koncerten:

Første light-øl på 4,2 procent

50 minutter inden koncerten:

Første shot Jägermeister

Anden øl

Andet, tredje og fjerde shot

Tredje øl

15 minutter inden koncerten:

Femte og sjette shot

En stor slurk Jägermeister

Fjerde øl (en håndbajer, mens han bevæger sig mod scenen)

Konklusion:

Vi har regnet lidt på det. Efter tre øl (0,33 liter) med en alkoholprocent på 4,2 og fem 44 milliliter shots (standard for et enkelt shot i USA) med en alkoholprocent på 35 vil en mand med Grohls vægt (cirka 75 kilo) have en blodpromille på 1,59. En kvinde af lignende statur vil have en promille på 1,81. Det skal bemærkes, at vi er konservative i vores estimat.

På hjemmesiden alkoholrechner.de kan man læse, at man i så fald er i en tilstand, hvor ”hæmningerne forsvinder, og følelsen af selvværd øges markant.” I den tilstand indtager Grohl altså scenen foran tusindvis af skrigende fans … Og som han storgrinende tilføjer i interviewet, skyller han selvfølgelig også en del Jägermeister ned under koncerten.

Nu er det ikke, fordi vi skal lege sundhedseksperter, men man kan godt forestille sig, at Grohls læge får et chok, når han ser mandens levertal. Især når man tager i betragtning, at sangeren efter eget udsagn har kørt den stil hver aften over det sidste halvandet års tid og erkender, at det lyder ”groft”.

De tre smertestillende tabletter tager han for at dulme hovedpinen, der opstår, når han står og råber og skriger i flere timer ad gangen på scenen. Vi behøver vist ikke påpege, at kombinationen af betydelige mængder alkohol og smertestillende ikke er den sundeste. Måske skulle Grohl overveje en kop urtete en gang imellem?