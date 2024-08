David Copperfield anklaget for at bedøve og forgribe sig på 17-årig model

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

En tidligere model har anklaget David Copperfield for et seksuelt overgreb. Hun siger, at den verdenskendte tryllekunstnere dopede hendes drink og udnyttede hende i 1998, da hun var 17 år gammel.

Videos by VICE

Brittney Lewis fortalte the Wrap , at hun mødte Copperfield første gang til en modelkonkurrence i Japan, hvor han var en af dommerne. Kort efter inviterede han hende til et af sine shows i Californien, hvor de boede på tilstødende hotelværelser. Efter forestillingen tog den dengang 32-årige magiker ifølge Lewis hende med på bar, hvor han hældte noget i hendes drink. Lewis siger, at hun svagt kan huske at miste bevidstheden og blive båret ud i en taxa, før hun endte på hotelværelset – med Copperfield ovenpå hende.

“Jeg kan huske, at mit tøj blev taget af,” fortalte hun til the Wrap. “Han kyssede mit ansigt, og så kan jeg huske, at han begyndte at bevæge sig ned af min krop, og så kan jeg ikke huske mere.”

Lewis tilføjede, at Copperfield kom ind på værelset dagen efter og forsikrede hende om, at “der ikke var sket noget, for hun var mindreårig,” og han havde åbenbart lovet, at han ikke “havde været inde i hende.” Lewis sagde, at hun fløj hjem den dag, efter Copperfield havde fået hende til at underskrive et brev, hvor hun bekræftede, at hun var okay, og så så hun ham aldrig mere.

Copperfield sagde ikke noget om den konkrete sag og Lewis’ anklager i artiklen, men han udsendte dog en erklæring på Twitter, hvor han hentydede til anklager mod ham tilbage i 2007, da en kvinde ved navn Lacey Carroll anklagede ham for et seksuelt overgreb. FBI undersøgte sagen, men sigtede aldrig Copperfield for noget, og han insisterede på, at han var uskyldig. I 2010 blev Carroll sigtet for at komme med falske anklager, og det indrømmede hun til sidst.

Lewis fortalte the Wrap, at hun ikke havde tænkt sig at lægge sag an mod Copperfield. Lige meget hvad, udtalte en juridisk ekspert, er sagen forældet, for Lewis indberettede det til FBI i 2007, efter hun hørte om Carrolls sag. Den rapport gav Lewis et år til at komme med en reel anklage.

I sin erklæring sagde Copperfield, at han støtter op om #MeToo, men han sagde også, at “falske anklager” var “en bjørnetjeneste mod dem dem, som er blevet ofre for seksuelle overgreb.”

Ifølge en undersøgelse fra National Sexual Violence Resource Center i USA bliver mange seksuelle overgreb ikke rapporteret, og det meste forskning peger på, at falske anklager stadig er sjældnere.