David Lynch fortalte mig om den perfekte kop kaffe

Jeg drikker med glæde min lokale kiosks slatne filterkaffe med nuancer af kattehår og kogte løg, men jeg må ærligt indrømme, at jeg på det seneste er forfalden til alle kaffehipsternes hellige gral: koldbrygget kaffe.

For det meste trodser jeg al fornuft og bruger en knap så bæredygtig andel af min indkomst på denne vidunderbryg. Den slags kaffe, der for det meste smager lidt af “en blanding af tennisbolde og vingummistænger” (som en barista for nylig beskrev det). Men hver eneste gang jeg tager min første tår, føler jeg mig altid en lille smule snydt. Og derfor slog det mig på et tidspunkt: måske er det ikke kaffen, der er noget galt med? Måske er det måden, jeg drikker den på?

Det ændrede sig alt sammen, da jeg første gang stiftede bekendtskab med Special Agent Dale Cooper i Twin Peaks. Det var en begivenhed, der fundamentalt ændrede måden, jeg indtog min kaffe.

Selvom jeg elsker the Log Lady, lader mig forføre af politistationens enorme forbrug af doughnuts og ligger søvnløs om natten, mens jeg undrer mig over, hvem i helvede der har nakket Laura Palmer, er seriens absolutte højdepunkt Dale Coopers nærmest kunstneriske tilgang til det at drikke en god kop kaffe. Cooper i selskab med en rygende varm kop kaffe er selve legemliggørelsen af et øjebliks “zen”.

Da direkte kontakt med Agent Cooper ikke var en mulighed, måtte jeg nøjes med det næstbedste. Ingen ringere end David Lynch hjalp mig med at komme tættere på Dale Coopers hemmelighed og med at revurdere mit eget forhold til kaffe. Ud over at stå bag en af historiens mest elskede kultserier har David Lynch skabt sit eget kaffemærke (David Lynch Signature Cup). Og så har han gennemskuet, hvad der gør en kop kaffe til en ‘damn good cup of coffee’ – en nødvendighed når man har ry for at drikke op mod tyve kopper kaffe om dagen.

