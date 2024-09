David Lynch fortalte os om den perfekte kop kaffe

Jeg drikker glædeligt min lokale kiosks slatne filterkaffe med nuancer af kattehår og kogte løg, selv smørkaffe hælder jeg ned, men jeg må ærligt indrømme, at jeg på det seneste er forfalden til alle kaffehipsternes hellige gral: den koldbryggede kaffe.

For det meste trodser jeg al fornuft og bruger en knap så bæredygtig andel af min indkomst på denne vidunderbryg. Den slags kaffe, der for det meste smager lidt af “en blanding af tennisbolde og vingummistænger” (som en barista for nylig beskrev den kop, han serverede for mig). Men hver eneste gang jeg tager min første tår, føler jeg mig altid en lille smule snydt. Og derfor slog det mig på et tidspunkt: Måske er det ikke kaffen, der er noget galt med? Måske er det måden, jeg drikker den på?

Det ændrede sig alt sammen, da jeg første gang stiftede bekendtskab med Special Agent Dale Cooper i Twin Peaks. Det var et møde, der fundamentalt ændrede måden, jeg indtog min kaffe på.

Selvom jeg elsker the Log Lady, lader mig forføre af politistationens enorme forbrug af doughnuts og ligger søvnløs om natten, mens jeg undrer mig over, hvem i helvede der har nakket Laura Palmer, er seriens absolutte højdepunkt Dale Coopers nærmest kunstneriske tilgang til det at drikke en god kop kaffe. Cooper i selskab med en rygende varm kop kaffe er selve legemliggørelsen af et øjebliks “zen”.

Måske er Coopers hemmelighed, at han altid starter ud med at skamrose den kaffe, han drikker. Måske også selvom den rent faktisk ikke er så god? Eller er kaffefiltrene i Twin Peaks lavet af et særligt materiale? Er der noget i byens vandforsyning? Er man nødt til at flytte til det nordvestlige USA for at opnå samme mokka-idyl? Kom nu Dale, vi er altså mange, der kunne have brug for at opleve den samme slags koffeinudløste virkelighedsflugt lidt oftere.

Da direkte kontakt med Agent Cooper ikke var en mulighed, måtte jeg nøjes med det næstbedste. Ingen ringere end David Lynch indvilgede sig i at hjælpe mig med at komme tættere på Dale Coopers hemmelighed og med at revurdere mit eget forhold til kaffe. Ud over at stå bag en af historiens mest elskede kultserier har David Lynch skabt sit eget kaffemærke (David Lynch Signature Cup), og så har han gennemskuet, hvad der gør en kop kaffe til en ‘damn good cup of coffee’ – en nødvendighed når man har ry for at drikke op mod tyve kopper kaffe om dagen.

MUNCHIES: Hej David. Du er glad for kaffe, og kaffe har fyldt meget i dit liv. Kan du huske, hvornår du drak din første kop? David Lynch: Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Men jeg husker det som om, jeg har været glad for kaffe, fra jeg var helt lille.

Hvor lille snakker vi om? Jeg er usikker, men jeg har nok været ret lille. Måske tre.

Tre? Jeg er ikke helt sikker, men jeg elskede i hvert fald duften af friskbrygget kaffe.

OK, hvordan vil du beskrive en ‘god’ kop kaffe? Det er smagen, der gør det for mig. Den må ikke være bitter, og den skal være blød og rig på smag. Jeg kan godt lide at drikke espresso med mælk. Det kunne være en latte eller en cappuccino, og det er vigtigt, at en espresso har gyldent skum på toppen. Det kan være noget så smukt, Helen.

Hvad er der i en dårlig kop kaffe? En dårlig kop smager syrligt og bittert. Selvom der altid vil være en snert af noget godt, bliver smagen ødelagt af det syrlige og det bitre. Det er meget frustrerende, at få en dårlig kop, når kroppen kræver en god kop kaffe.

Kaffeproducenterne har udviklet sig meget i løbet af de sidste 15 år – hvad tænker du om det? Ja, altså italienerne har altid været gode til at lave kaffe, men vi amerikanere er kommet langt.

Og gudskelov for det. Apropos amerikanske kaffeproducenter så har jeg prøvet dit eget mærke. Hvad fik dig til at kaste dig over et sådant projekt? Det var faktisk ikke min idé. En dag spurgte en af mine venner, “David, du drikker så meget kaffe, at du burde have dit eget mærke.” Det var sådan, det startede, og jeg begyndte derefter at blindteste en masse forskellige slags kaffe. Så sagde en anden af mine venner: “Jeg kender nogle fyre i Long Beach, der laver den bedste kaffe.” Jeg smagte det, og det var forfærdeligt. Jeg fortsatte derfor med at blindteste en masse forskellige ristninger, indtil jeg lagde mig fast på denne her.

Har du et bestemt ordforråd, du tager i brug, når du skal beskrive kaffe? De dér mennesker der smager på vine, de har en milliard forskellige ord, de kan bruge til at beskrive, det de drikker, men i sidste ende handler det om personlig smag. Så hvis den bedste måde at beskrive en kop kaffe på er ved at sige, at den “smager godt”, og god smag er det, du går efter, og den smager godt, når du drikker den, og den også smager godt efterfølgende, jamen så er “god kaffe” jo en meget rammende beskrivelse.

Det er præcis sådan, man beskriver en ‘god’ kop kaffe. Man er nok nødt til at holde det simpelt, og ingen formår at få en kop kaffe til at fremstå mere forførende end Dale Cooper i Twin Peaks. Hvilken David Lynch-kaffe ville han vælge? Cooper drikker klassisk amerikansk ‘diner’-kaffe. Derfor ville han helt sikkert kunne lide smagen af min kaffe, og at den er hverken syrlig eller bitter. Og han ville sandsynligvis drikke mere end en enkelt kop.

Det kan man ikke klandre ham for. Jeg drikker selv for meget kaffe. Bliver du inspireret af at drikke kaffe? Ja. Da jeg gik i high school læste jeg en bog, der hedder The Art Spirit af Robert Henri. I bogen taler han om dén her kunst-ånd, og bogen inspirerede mig til at blive en del af kunstverdenen. Kaffe er en vigtig del af kunsten. Jeg er usikker på, hvordan det fungerer, men det giver en dejlig fornemmelse i kroppen, og så hjælper det den kreative proces på vej. Det hænger i hvert fald unægtelig sammen med det at male.

Hvad er en kop kaffes vigtigste egenskab? Den er en god ven.

Jeg har hørt at du tidligere, i stil med Balzac, drak op imod tyve kopper kaffe om dagen. Hvor mange kopper drikker du om dagen nu? Hmm, omkring ti kopper. Det er sandt nok, at jeg tidligere drak tyve. Men det var i små plastikkrus. Nu om dage drikker jeg af meget større kopper.

Hvis jeg drikker mere end to kopper, begynder jeg at have svært ved at sidde stille. Du må være en slags overmenneske, siden du kan klare så mange kopper. Haha, jeg er svært glad for kaffe … jeg bliver bare ved med at drikke. Min hemmelighed er, at jeg stopper med at drikke kaffe klokken halv seks om morgenen.

Det er et rigtigt godt råd. Hvordan drikker du din kaffe? Jeg drikker for det meste cappuccino. Men jeg kan også godt lide latte. Jeg har lige fået to nye espressomaskiner, og de er helt fantastiske.

Hvilken slags? De er fra La Marzocco. Alle dine kopper bliver ens, så snart du har fået maskinerne indstillet. De er meget smukke, Helen. Kaffe er noget mærkeligt noget. Man kan lave det på så mange forskellige måder, og folk finder den måde, der passer dem bedst. Der sker rigtig mange ting inden for kaffe nu om dage, men det vigtigste er at finde ud af, hvad man bedst kan lide. Så snart du ved det, kan du komme i kaffehimlen.

Det lyder som et godt råd. Og apropos gode råd: kan du give et godt råd til de læsere, der aldrig har smagt kaffe før? Jo, altså hvis de prøver David Lynch Signature Cup, så er jeg bange for, at de vil blive skuffet når de efterfølgende smager andre slags kaffe. Haha … Kaffens verden er en vidunderlig verden.

Jeg er enig. Jeg kaster mig over en kop med det samme. Jeg håber du får dig en god kop kaffe.

I lige måde, David.