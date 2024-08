De 69 mest nedtur instrumenter i verden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Siden tidernes morgen har folk skabt instrumenter i et forsøg på at sætte lyd til den menneskelige tilstand, og langt størstedelen af de instrumenter sutter røv. Der findes hundredvis af instrumenter i verden, det ene mere ubrugeligt end det andet. Har vi virkelig brug for så mange instrumenter? Det synes vi ikke, vi har. I et forsøg på at slippe af med de største syndere har vi samlet en liste med de 69 mest horrible instrumenter på kloden. (Vi har for øvrigt ikke valgt at opliste 69 for at være sjove, det var bare sådan, det endte, da vi rystede dem ud af ærmet. Apropos ryste: maracas er også for klamme.)

69. Flying V Guitar



Guitarens svar på Rob Schneider,

68. Fagot

Den ligner, at snørebåndet er gået op på en fløjte.

67. Steeldrum

Musikkens svar på en cocktail med ananas i.

66. Vuvuzela

Forestil dig, hvor nedtur man skal være for at blive udelukket fra fodbold.

65. Sækkepibe

Røvpibe.

64. Fugazis Instrument

Der bliver ikke engang spillet ”Waiting Room”.

63. Xylofon

Det eneste, man kan bruge en xylofon til, er at bruge X’et i Scrabble.

62. Trombone

Ska-instrument. Diskvalificeret.

61. Trompet

Ska-instrument. Diskvalificeret.

60. Texas Instruments

Meget værre end almindelige lommeregnere. Man kan ikke skrive BOLLE omvendt for alt det graf-nørderi.

59. Violin

Overklassens yndlingsinstrument. Violinen har helt klart ringet til politiet, fordi overboen holdt fest.

58. Fiolen

Violinens bonderøv af en fætter, der skriver lange DF-lorteindlæg på Facebook.

57. Den lange guitar

Den er større og har færre strenge. Hvad er det for en BAStard-opfindelse?

56. Biplyden, der kører på VICE-kontoret hvert femte minut

HVOR KOMMER DEN FRA? LENE, HVIS DEN KOMMER FRA DIN COMPUTER, MELDER VI DIG TIL HR.

55. Glockenspiel

Hvordan kan noget, der starter med ‘glock’, være så taber?

54. Speak & Spell

Glockenspiel for børn.

53. Triangel

Det foretrukne instrument for pothoveder, der prøver at hustle sig gennem en gymnasial uddannelse med musik på højniveau.

52. Tamburin

Som hvis nogen limede en masse triangler sammen.

51. Bugle

Et instrument opkaldt efter en type chips, som river endetarmen op.

50. Shofar

Fordel: Rev Jerikos mure ned.

Ulempe: Har ikke produceret en eneste banger.

49. Tromme

Instrumenternes fulde onkel.

48. Dobbeltguitar

Nu kan du irriterende dobbelt så mange mennesker hos 4Sound.

47. Lut

Du kommer ikke til at score til middelaldermarked, makker.

46. Stetoskop

Iskoldt.

45. Cello

Jeg elsker det her instrument og dets dejlige former. Som teenager blev jeg mobbet for at være tiltrukket af korte, tykke instrumenter. Men efter jeg er blevet voksen, har jeg indset, hvor ensidigt medierne portrætterer marginaliserede instrumenter ved at fremhæve meget snævre normer og standarder for skønhed (tynd, høj, slank), og det er gået op for mig, hvor mange fans af musik har købt den løgn.

45. Klarinet

[Indsæt joke om et dårligt blæs]

44. Fløjte

43. Piccolofløjte

[Indsæt joke om et dårligt blæse]

42. Bassethorn

[Indsæt joke om et dårligt blæs]

41. Kazoo

[Indsæt joke om et dårligt blæs]

40. Saxofon

Prøv med sexofon. Haha, jk. Indsæt joke om et dårligt blæs.

39. Trækbasun

Kan ikke tænke på andet end en rusten trækbasun. Google det.

38. Obo

Prøv oh-no.

37. Ukulele

Ukulorte.

36. Marimba

Samtlige røvhuller, som har lyttet til det der Midori Takada-album på YouTube, tror, at de kan spille på sådan en nu.

35. Sav

Seje instrumenter kan man ikke købe i Silvan.

34. Trommemaskine

De faktisk meget fede, fordi de stjæler arbejde fra en masse trommenørder.

33. 808-koklokke

Den eneste gang det har fungeret, var da ham her knægten spiste rå pasta til et sample.

32. Harmonika

Se nu bare det lort.

31. CDJ

Objektivt set ikke et instrument.

30. Tinfløjte

Der er ingen, der gider hører på dig, mens du spiller tinfløjte, mand.

29. Harpe

Musikkens herpes. Harpes.

28. Stemmen

Du kan bruge den til at ramme en masse forskellige toner, eller du kan bruge den til at holde kæft.

27. Banjo

Vi har set Deliverance.

26. Björk

Vi ville ønske, der var oh so quiet.

25. Mundharmonika

Der er intet federe end at gå rundt med noget, der ligner nakketræk.

24. Saxofon

Den har vi vist nævnt, men seriøst fuck det her Lisa Simpson-instrument.

23. Tuba

Hvem fandt på navnet til den her? Så han den bare og tænkte, ”Det ligner en tube… AH?” Ynkeligt.

22. Bazooka

Kan ikke sprænge noget i luften.

21. Skeer

Dem spiser man med.

20. Stemmegaffel

Samme som 21.

19. Pitch pipe

Man kan ikke engang ryge noget på den.

18. Noder

Bare en masse kruseduller på noget papir.

17. Stradivarius

En eller anden indavlet familie lavede en fin violin, og så skal vi have det vildt over det?

16. Wah-pedal

15. Det store klaver fra filmen BIG



Wow, Robert Loggia har trådt på dig, velkommen i klubben.

14. Mikrofon

Hvide taber-rapperes foretrukne instrument.

13. Lyden af folks telefoner, der ringer, når de har efterladt dem på kontoret

JA SANDRA VI FORSTÅR AT FOLK VIL HAVE FAT PÅ DIG MEN TAG DIN IPHONE MED DIG FFS

12. Thomas Pyncheon-trompeten

Vi har også læst litteratur i 90’erne.

11. The Beam

En god måde at komme med i John Mayers band på.

10. Kora

Det ligner en modelbro.

9. De der åndssvage lydpotter på Fast & the Furious-agtige biler

Vin Diesel roterer i sin grav.

8. Klaver

Hvad med at lave være med at spille den igen, Sam?

7. Orgel

Hvis et klaver var jomfru af religiøse årsager.

6. Hænder

Ayyy kan du klappe med én hånd!? [ Her skulle der så have været en onanibevægelse med hånden, men så havde vi en lang og yderst produktiv samtale om kønsnormativt sprog og besluttede os for at lade være i et forsøg på at bryde med de heteronormative rammer online]

5. Keytaren

Det eneste gode ved at spille klaver er, at man får lov til at sidde ned, men så er der en eller anden idiot, som har ødelagt det.

4. Crashbækken

Wow, et eller andet geni fandt på at smadre to instrumenter mod hinanden, tillykke.

3. Hi-hat

Hverken høj eller en hat. Diskutér.

2. Puste i krukke

Krukken var sin tids Monster Energy-dåse.

1. Guitar

Overvurderet.