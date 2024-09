De bedste steder at elske (med) hinanden på Roskilde

Roskilde er over os. Det samme er sommeren, solen, rusen, endorfinerne og hormonerne. Høj musik, nøgne kroppe og frihed i en brusende blanding, tilsat glimmer og solnedgange over teltduge. Det er højsæson for den spontane og impulsive forelskelse. Og det er tiden til at udleve den.

Som inspiration til den kærlighed – der tilsyneladende allerede blomstrer på Dyreskuepladsen – har vi besøgt de mest idylliske steder at elske på Roskilde og fundet det perfekte soundtrack til din sommerforelskelse blandt årets musiknavne.

Oh, you’ve got green eyes

Oh, you’ve got blue eyes

Oh, you’ve got grey eyes

And I’ve never seen anyone quite like you before

No, I’ve never met anyone quite like you before

Bolts from above hurt the people down below

People in this world, we have no place to go

Oh, it’s the last time

Oh, I’ve never met anyone quite like you before

Oh no, I’ve never met anyone quite like you before

New Order – Temptation, spiller på Arena lørdag klokken 21.00

Feels like my life is ready to blow

Me and my love we’ll take it slow

I hope she knows that I’ll love her long

I just don’t know where the hell I belong

How optimism led me astray

Two hundred things I took the wrong way

But I saw her love gauge running low

I tried to fill but it overflowed

She remembers my name

Could be blown way out

It’s all going to change

She remembers my name



Tame Impala – Mind Mischief, spiller på Arena fredag klokken 23.30

You’re such a serious lover

Such a serious lover

Weight of the world on your shoulders

And it’s bringing you down

You’re such a serious lover

Choir of Young Believers – Serious Lover, spiller på Avalon torsdag klokken 15.00

No man loved like I love you

Wouldn’t you like to love me too

In the heat of the morning

In the shadow

I’ll clip your wings

And I’ll tell you I love you

In the heat of the morning

The Last Shadow Puppets – In the Heat of the Morning, spiller på Orange lørdag klokken 19.30



There’s a limit to your love

Like a waterfall in slow motion

Like a map with no ocean

There’s a limit to your love

Your love, your love, your love

James Blake – Limit To Your Love, spiller på Arena fredag klokken 02.00

One thing that I know

When life turns it’s back on me

The only place I wanna be

Is with you

Kakkmaddafakka – All About You, spiller på Pavilion torsdag klokken 14.15



Please, won’t you wait? Won’t you stay?

At least until the sun goes down

When you’re gone, I lose faith

I lose everything I have found

Heart strings, violins

That’s what I hear when you’re by my side

Yeah, that’s what I hear when you’re by my side

But when you’re gone the music goes

I lose my rhythm, lose my soul

So hear me out before you say the night is over

I want you to know that we gotta, gotta carry on

So don’t let this be our final song

Mø – Final Song, spiller på Orange lørdag klokken 22.00

Dreams, they feel like memories when I dream of you

Time won’t stay, it’ll stretch itself out from a minute to days

And I’d like to think that we don’t dream to wipe it off

‘Cos I’ve been here

Living up, giving up

When I go, can I go with you

Grimes – Go, spiller på Arena torsdag klokken 18.00



I walk

I wade

Through full lands

And lonely

I stumble

I stumble

With you

I wait

To be born

Again

With love comes the day

Just hold on to me

PJ Harvey – A Place Called Home, spiller på Arena torsdag klokken 20.30



DJ’ens lyd er subsonisk, men det er dig jeg elsker

Flammerne spejles i vandet

Jeg kan se dine molekyler

Dit inderste indre

Jeg ved jeg kender dig

Hurtige hænder

Hurtige fødder

Lever og ånder

Danser og synger

Tag mine hænder

Mine hurtige hænder

Følg mine læber

Kys mig og elsk mig

The Minds of 99 – Hurtige hænder, spiller på Arena lørdag klokken 02.00

I’m all that you’ve got

It’s all about love

Kill me with love

You can’t kill me with love

Look at the sky when you’re up to your neck

Kill me with love

You cant kill me with love

Lightwave Empire – Kill Me With Love, spiller på Avalon lørdag klokken 20.15



Hit me you can’t hurt me suck my kiss

Kiss me please pervert me stick with this

Is she talking dirty

Give to me sweet sacred bliss

Your mouth was made to suck my kiss

Red Hot Chili Peppers – Suck My Kiss, spiller på Orange onsdag kl. 22.30

The time is blowing out

Dividing you and me

Can you see me?

Everything is wrecked and gray

I’m focusing on your image

Can you hear me in the void?

I will fight the time and bring you back

I will fight the time and bring you back

I will fight the time and bring you back

M83 – Dark Moves of Love, spiller på Orange fredag klokken 01.30



