De dårligste løgne folk fortæller for at slippe ud af en aftale

Standup-komikeren John Mulaney taler i et af sine shows om, hvor vidunderligt det er at slippe ud af en aftale: “Hvis man kun tænker på øjeblikkelig nydelse, så er aflysning af ens planer ligesom heroin.” Og han har ret! Er der noget bedre end at sno sig ud af en forestående forpligtelse, som man ikke har lyst til at gennemføre?

Takket være et utal af upersonlige kommunikationsformer bliver det nemmere og nemmere at springe fra. New York Times skriver endda, at det aldrig har været mere ligetil at aflyse sine planer: “Teknologien har gjort det så nemt,” skriver David Brooks. “Du tager bare telefonen op af lommen, og så er det ligeså let at aflyse en aftale, som det er at afbestille en Uber.”

Mens nogle mennesker bare sender en sms, hvor der står: “Jeg kan ikke komme alligevel,” tør mange af os ikke sige det helt så direkte. I et desperat forsøg på ikke at tabe ansigt, finder vi i stedet på alle mulige undskyldninger for at bakke ud af vores planer.

Nogle gange er vores løgne bare en overdrivelse – hvis du for eksempel ikke gider lægge mascara, inden du går ud af døren, skriver du, at du er “udmattet”. Andre gange deler vi de mest grusomme detaljer om vores helbred i et forsøg på at virke frastødende nok til at blive væk: “Undskyld, jeg kan ikke komme til din fødselsdag. Mit røvhul føles, som om det bliver angrebet af en hel folk ildmyrer!” Og så er der de gange, løgnen er så latterligt langt ude, at den efterfølgende vil jagte dig i årevis.

Vi bad venner og kollegaer fortælle os de mest fucked op ting, de har sagt for at slippe ud af en aftale. Her er hvad de sagde:

“Jeg skal skide, i bad og barbere mig.” – Dom, 35

“Jeg løj om at have kyssesyge i årevis.” – Penny, 23

“Jeg skal hjælpe ofrene for orkanen.” – Rachael, 33

“Jeg påstod, at jeg havde en mavevirus for at slippe for min fætters bar mitzvah.” – Rebecca, 39

“Jeg lod som om jeg besvimmede for at kunne gå tidligt hjem fra arbejde.” – Beth, 32

“Jeg har skåret mig i hånden. Der er blod OVERALT.” – Bridgett, 32

“Jeg venter på en vigtig pakke fra Amazon.” – Yvonne, 35

“Jeg brugte min kærestes angst som undskyldning.” – Heather, 26

“Desværre! Min mor sagde nej.” – Vartika, 25

“Jeg har spist noget dårlig fisk og fået madforgiftning.” – Annie, 30

“Ordet ‘diarré gør folk utrygge’.” – Ellie, 34

“Jeg bliver nødt til at tage til Utah.” – Howie, 40

“Jeg kan ikke komme, for min hund har brækket sig på mine sko.” – Riley, 30

“Jeg kan ikke komme. Jeg har fået noget i øjet.” – Oliver, 37

“Jeg tror, vandet er gået.” – Cheri, 32

“Jeg er kommet til at smide alle mine BH’er til vask.” – Lauren, 34



“Jeg opfandt engang en lækker Tinder-date.” – Julie, 32

“Undskyld, jeg har slet ikke set dine beskeder.” – Sam, 33

“Jeg har ikke skrevet aftalen i min kalender.” – Sharon, 31

“Beklager, men jeg har blærebetændelse.” – Jenn, 36

“Jeg siger altid bare at jeg har migræne.” – Violet, 39

“Jeg vil gerne komme, men jeg har ingen penge.” – Eric, 31

“Jeg skal vaske hår.” – Priya, 29

“Jeg skal tidligt op og på arbejde.” – James, 40

“Jeg har desværre alt for mange lektier.” – Haley, 22

“Shit, jeg kan ikke finde en babysitter.” – Marc, 34

“Jeg kan ikke. Jeg skal til lægen.” – Amelia, 32