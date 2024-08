De dummeste ting folk har købt, da de var stive

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Québec

En undersøgelse fra hjemmesiden Finder.com, som forsøger at hjælpe folk med at tage fornuftige beslutninger, når de shopper, viser, at fulde mennesker brugte omkring 180 milliarder kroner sidste år. Ifølge hjemmesiden bruger stive folk især penge på mad (60,83 procent), tøj og accessories (25,09 procent) og gambling (24,91 procent).

Både mænd og kvinder er tilbøjelige til at shoppe, når de er fulde. 48 procent af de adspurgte mænd tilkendegav, at have gjort det, mens næsten 41 procent af kvinderne indrømmede det samme.

Eftersom jeg selv er ret vant til at skulle finde plads til ting, jeg har bestilt klokken 4 om morgenen i en brandert, spurgte jeg en masse mennesker, hvad det mest åndssvage, de har købt i fuldskab, er. Og jeg er stolt over at sige, at de ikke skuffede.

Yann

Jeg købte en vinåbner med et billede af Luis Suarez som et minde, om dengang han bed Giorgio Chiellini under VM i fodbold. Ja, man åbner vin med hans mund.

Mark

Jeg købte smart-glasses på Kickstarter. Jeg har ventet på dem i to år.

Max

Et badeforhæng med et billede af Jeff Goldblum, der holder en abe.

Misha

Jeg købte engang et fodbad aftenen før min fødselsdag.

Yan

Jeg købte min hund Kanye online fra en butik i Los Angeles, da jeg var hamrende stiv. Jeg blev vækket af opkald fra butikken, der fortalte, at dokumenterne var på plads, og de var ved at planlægge transporten til Montreal.

Emma

Det her…

Stéphane

Jeg købte en mini-forlystelsespark og en seng, som man kan bruge sammen med Fingerlings [legetøjsfigurer, som man har på fingrene]. Jeg har stadig ikke købt nogle Fingerlings. Jeg havde også en samling på 20 helende krystaller, og jeg har lige købt 30 flere for to dage siden. Jeg har stadig ikke været på det kursus, hvor man lærer at bruge dem.

Mathieu

For tre år siden sad jeg bankelam klokken fire om morgenen, og jeg købte en due på DBA. Jeg kunne ikke rigtig huske det dagen efter, men så fik jeg mail, der forklarede, at jeg var den stolte ejer af en due. Jeg syntes, det hele var så grineren, at jeg bare bed det i mig og tog det i stiv arm. Jeg har haft den i tre år, og den er simpelthen en uudtømmelig kilde til absurde situationer. Hun har været med i musikvideoer, og hun har endda sin egen Instagram-konto.

Brendan

Da jeg var i London, købte jeg en flybillet for at tage ned på Panorama Bar inde i Berghain i Berlin og mødes med min ven. Da først jeg nåede frem, ville de ikke lukke mig ind.

Laura

En tandformet lampe, en Rob Zombie t-shirt og enorme mængder uldgarn.

Malcolm

Jeg forsøgte engang at købe en riffel, men det lykkedes ikke.

Josh

En hue, som var strikket af sangeren i et band, jeg godt kan lides bedstemor.

Michel

Jeg havde en speciallavet golfvogn, da jeg arbejdede på en festival engang, og det var vildt fedt. Ugen efter blev jeg inviteret til finalen i Rogers Cup og drak alt for meget til afslutningsmiddagen. Jeg var hjemme klokken 11 om aftenen, og så kan jeg ikke huske mere. Næste dag ved frokost poppede en tanke ind i mit hoved: Shit, jeg tror jeg har købt en golfvogn. Jeg tjekkede min internethistorik, og jeg har åbenbart siddet og set videoer med folk, der kører ind i ting med golfvogne, og derefter købt en på DBA. Manden gik til sidst med til at droppe handelen, hvis han fik 500 kroner.

I 2011 købte jeg bitcoins, da jeg var skæv. Jeg købte dem for 300 kroner og solgte dem for næsten 180.000 kroner. Jeg har også gjort andre impulskøb, som da jeg købte Elon Musks flammekaster, men der var jeg ikke fuld.