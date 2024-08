De dummeste ting folk har lagt på deres Instagram-story

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Hvis du havde spurgt mig, dengang jeg var teenager, hvad jeg troede, jeg ville lave som 25-årig, ville jeg nok have sagt et eller andet vagt om at have et job med løn, bo i London og måske have mit eget SMEG-køleskab, hvis jeg var rigtig heldig. Jeg havde til gengæld aldrig kunne forestille mig, at jeg ved siden af mit “virkelige” liv, ville have en anden virtuel tilværelse. Og så endda en, som andre følger med i. En verden, der eksisterer inde i vores telefoner og kræver, at vi konstant lægger små stykker videoer op. De her videoer kan vores følgere så kigge på, mens vi observerer, at de kigger, og de ser, at vi observerer, at de kigger. Det er ligesom vores eget reality-TV, men vi er bare den eneste deltager og den eneste producer, og det stopper aldrig. Jeg taler om Instagram-stories.

Hvis du er i tyverne eller trediverne – altså typen, der er for gammel til Snapchat, og som keder sig på Twitter – så er der stor sandsynlighed for, at du ofte lægger noget på din IG story. De er så nemme at lave, at du sikkert også har lagt nogle tvivlsomme ting op engang imellem. Den slags du bliver nødt til at slette klokken 7 om morgenen, når du vågner og ser, at Tristan fra kontoret lige har set dig slikke ketamin af plakaten til Almost Famous. Lige det har jeg ikke selv gjort endnu, men jeg lagde engang syv videoer op af mig selv, der sad og røg en joint, mens jeg så “Wild Thoughts” og bevægede mit hoved på en meget mærkelig måde – nærmest som om min nakke ikke sad fast længere – og det er ikke lykkedes at få folk til at glemme det endnu.

Eftersom det er et relativt nyt fænomen, er der ikke blevet forsket så meget i det endnu, så jeg kontaktede nogle forskellige mennesker for at høre om de værste og mest pinagtige ting, de har lagt på deres Instagram-story. De bad alle om at være anonyme, og det kan man jo godt forstå, når de oprindeligt kom i fedtefadet for ikke at beskytte deres egen identitet.

ESME, 21

Jeg var engang til en julefrokost, hvor jeg lagde en video op af mig selv med en pose coke i munden, og skrev: ‘Nu sner det! Nu sner det!’ Jeg har bare intet filter, og jeg tænker altid, at jeg bruger min finsta, selvom jeg bruger den rigtige. Det lå der nok i syv timer, og ikke en eneste svarede på det. Jeg tror, en af mine venner fortalte mig det, inden jeg tjekkede min story næste morgen.

GEORGINA, 24

Jeg så, at min ekskæreste fulgte min story, så i en anden post skrev jeg “fuck af!” og “hold op med at se min story!” og “du har en lille pik!” sammen med hans fulde navn. Det lod jeg ligge hele dagen. Jeg havde testet det ved at lægge forskellige stories op, og han så dem altid indenfor en time. Jeg var ret ligeglad, for han var et ubehagligt, ondt menneske, og jeg hader ham. Jeg tror også, alle mine venner hader ham, for jeg fik mange opmuntrende beskeder fra dem. Han holdt op med at se mine stories kort efter.

JAKE, 26

Nogle af mine venner og jeg tog mdma og hang ud på en kirkegård tæt på, hvor jeg bor, og jeg tænkte, det var en vildt god idé at lægge en slags monolog op på min story. Så det gjorde jeg. Jeg talte lige ud af posen om at “nedbryde barrieren mellem hinanden” og fortalte folk, at de burde “hænge mere ud med mig, fordi jeg er sådan en sød fyr,” og så var der et klip, hvor jeg lå med ansigtet mast ned på en grav. Jeg slettede det nogle timer senere, men der havde jeg allerede fået beskeder fra folk, der var ved at flække af grin. Min venner tager stadig pis på mig og siger “jeg er sådan en sød fyr” til mig hele tiden.

ALICE, 23

Jeg lagde engang en video op af en bændelorm, der vrider sig i toiletkummen. Det må have været min roommate, der havde lagt den.

PAIGE, 20

Der var nogen, der filmede mig, da jeg var virkelig, virkelig fuld og skreg “Bitch Better Have My Money” af Rihanna på karaoke, og det uploade jeg til min story. Men jeg var for stiv til at tænke det igennem og fattede ikke, at jeg også sang “n-ordet,” og det er jo rimelig problematisk. Jeg vågnede næste morgen og havde fået en del beskeder fra søde venner, som bad mig tage den ned igen.

KAYA, 25

Den værste, jeg har lagt op, var, da jeg pissede i et fadølsglas. Det løb ud over kanten og så drak jeg noget af det. Det var først, da min søster opdagede det, at jeg fattede, at jeg blev nødt til at fjerne den, hvis jeg nogensinde skal have et job.

AJ, 28

Min ven sagde, at jeg ikke turde tage en nøgen selfie, så jeg gjorde det kun for at få ham til at grine, og fordi han sagde, at jeg ikke turde. Jeg lod det ligge i en time, inden jeg tog det ned igen. Jeg så faktisk godt ud på billedet, men min tante så det, og det føltes ret mærkeligt, så jeg fjernede det igen.