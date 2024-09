De fire måder Trumps præsidentperiode kan slutte tidligere end forventet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE News

Snakken om at fjerne præsident Donald Trump fra embedet er vokset betydeligt, siden han fyrede James Comey som direktør for FBI i sidste uge og indrømmede, at han havde “det med Rusland” i tankerne, da han tog beslutningen.

Men det er ikke nemt at afsætte en præsident. De to forskellige muligheder i den amerikanske forfatning forudsætter, at en hel masse politiske omstændigheder passer helt perfekt sammen.

Den første måde er en rigsretssag. Sidste gang det skete i USA, var med Bill Clinton i 1998. Men da Repræsentanternes Hus debatterede grobunden for Clintons rigsretssag, var det med Republikanerne i spidsen. Han blev stillet for rigsretten med et simpelt flertal efter afstemningen. Da Senatet debaterede, hvorvidt han skulle afsættes, blev han frikendt. Demokraterne havde ikke kontrol over Senatet, men det kræver 67 senatorer for at afsætte en præsident fra embedet, og eftersom alle 45 demokrater stemte imod, blev Clinton i Det Ovale Værelse. Nogle af republikanerne stemte også imod hans fjernelse, men Senatets politiske sammensætning gjorde det lettere for Clinton at overleve.

Den anden metode er aldrig blevet forsøgt før i USA’s historie. Den 25. forfatningsændring giver mulighed for at fjerne en præsident, der er uegnet til embedet.

Den taktik ville kræve, at den politiske virkelighed er endnu mere vendt på hovedet, end den er nu. Hvis det skal virke, skal vicepræsidenten (som præsidenten har valgt) og flertallet i Trumps kabinet (som præsidenten også har valgt) være enige om, at præsidenten ikke er egnet til embedet. Hvis de går til Kongressen, bliver vicepræsidenten den fungerende præsident. Men præsidenten kan bare sige, “Jeg er egnet til embedet.” Hvis han gør det, skal vicepræsidenten og kabinettet sende endnu et brev til Kongressen og protestere. Bagefter skal det behandles i Kongressen, og så skal to-tredjedele af Repræsentanternes Hus og to-tredjedele af Senatet være enige om, at præsidenten er uegnet.

Republikanerne kontrollerer både Repræsentanternes Hus og Senatet lige nu. Så medmindre befolkningens krav om en fjernelse bliver virkelig voldsomt og meningsmålingerne bliver rigtig dårlige, så er ingen af de her måder at fjerne præsidenten på særligt sandsynlige. Ikke endnu i hvert fald.

De to sidste muligheder for, at Trumps præsidentperiode slutter tidligere end ventet, er, at han selv vælger at træde tilbage, eller at han simpelthen dør.

