De fleste gider faktisk ikke have sex i særlig lang tid

Artiklen er oprindeligt udgivet af Tonic USA

Ti år inden jeg mistede min mødom, var jeg klar over, at ”dårlig sex” havde noget med en mands mangel på selvkontrol at gøre. Fra platte film og megen færden på chatrooms lærte jeg, at det var et kæmpe brist, hvis en mand kom for tidligt under samleje. Det var vel at mærke mange år, før jeg selv havde prøvet det.

Videos by VICE

Selv om jeg bittert fortrød, at jeg aldrig fik lejlighed til at være dårlig til sex i gymnasiet, havde jeg rigelig med tid til at sikre, at når tiden kom, ville jeg i hvert fald være forberedt og ikke én af de typer, som laver to ryk og en aflevering. Derfor kastede jeg mig i en alder af 14 år ud i at mestre edging.

Edging refererer til den praksis, hvor man onanerer eller dyrker sex, lige indtil man er lige ved at komme, men holder igen – ofte adskillige gange – før man til sidst får en orgasme. Jeg praktiserede edging med forhåbning om, at jeg en dag ville blive en superpartner i sengen, men jeg fandt også ud af, at mine orgasmer blev langt kraftigere og mere, øhh, udbytterige. Men selv om jeg dengang troede, jeg var en pioner, så har jeg ikke opfundet edging.

Se også:

Flere år senere, da jeg endelig stod overfor at miste min mødom, var det selvfølgelig en frygtelig pinlig affære. Jeg satte den forkerte musik på, havde alt for meget aftershave på og valgte af uransagelige årsager at varme op ved at gnide mig i skridtet med tandpasta. Jeg kom ikke, før vi havde hørt hele Hey Jude, Revolution, Get Back samt første halvdel af Don’t let Me Down. Der var gået næsten femten minutter af The Beatles Past Masters Volume Two i et vaskeægte samleje. Mit hårde forarbejde havde givet pote.



”Det tog godt nok noget længere tid, end jeg havde forestillet mig,” sagde min daværende kæreste, som havde mere erfaring end mig.

I dag forstår jeg godt, at hun ikke mente det som en kompliment. Men det var sådan, jeg opfattede det dengang og i flere år efter. Jeg var helt overbevist om, at et tilfredsstillende samleje mindst skal vare femten minutter. Det kunne jeg i hvert fald selv godt lide, så det sigtede jeg efter i mange år.

Da jeg var i midten af 30’erne, havde jeg en periode, hvor jeg havde sex med mange forskellige partnere, og det var først der, det gik op for mig, at min udholdenhed ikke altid var værdsat. Det blev sat på spidsen under en date, hvor min partner direkte sagde, ”bliv nu færdig”.

Jeg gjorde mit bedste for at forlænge oplevelsen for vores begges nydelses skyld, men det viste sig, at hun havde fået nok. Det, hun vidste, som jeg ikke vidste, var, at jeg havde pumpet os ud af den zone, som den Florida-baserede sexterapeut og forsker Lawrence Siegel kalder for det ”gyldne snit” – den varighed af et samleje, som de fleste mennesker finder ideel.

”De fleste mennesker, uanset køn, alder og seksuel orientering, har både en øvre og en nedre grænse for seksuel tilfredsstillelse,” fortæller han. ”Det gyldne snit ligger et sted mellem otte og 35 minutter, hvor de fleste personer oplever tilfredsstillelse. Til trods for myten, så er det sjældent folk bliver ved længere.”

Det interval understøttes af resultaterne af en undersøgelse fra 2008, i hvilken amerikanske og canadiske sexterapeuter spurgte ind til folks sexvaner i forhold til varighed af samleje. Forskerne baserede undersøgelsen på tusindvis af patienter over flere årtier.

Lawrence Siegel tilføjer, at den gennemsnitlige varighed for penetrationsdelen af et samleje er fem til otte minutter. Det interval underbygges af forskningsresultater fra 2009, der undersøgte den intravaginale ejakulations latenstid (IELT). Forskerne tog diskret tid på, hvor lang tid det tog for mænd fra fem forskellige lande (Holland, Storbritannien, Spanien, Tyrkiet og USA) at opnå orgasme og udløsning efter penetrationen var påbegyndt. Det er sådan, man måler IELT. Brug af kondom og omskæring er noteret i undersøgelsen, men der er ikke tal på, hvor lang tid forspillet varede, og man undersøgte heller ikke homoseksuelle pars oplevelser.

Forskerne konkluderer, at mænd fra Tyrkiet havde den korteste IELT (4,4 minutter), mens mænd fra Storbritannien havde den længste på omkring 10 minutter. Medianen lå omkring seks minutter eller cirka to minutter mindre end det, de fleste er enige om er en tilfredsstillende varighed af samleje.

Da jeg spørger Siegel om, hvorfor IELT er kortere end den varighed, som de fleste melder skal til for et tilfredsstillende samleje, forklarer han, at mænd er biologisk prædisponerede til at ejakulere relativt hurtigt ved samleje, og det samme gælder de fleste dyr. ”Under samleje er manden i en udsat og sårbar situation, så der er et biologisk imperativ, der går på, at man skal have afsat sæden hurtigst muligt og så af sted igen.” Han tilføjer dog, at det her ”evolutionære levn” sagtens kan overkommes.

Modsat andre dyr, så er mennesker i stand til i nogen grad at kontrollere deres ophidselsesmønstre. Det giver god mening, når man tager i betragtning, at de fleste af os har sex i soveværelset og altså ikke skal frygte en sabeltiger, der udnytter et øjebliks svaghed. Siegel siger, det er vigtigt, at begge parter lærer at forstå sig selv og hinanden, før de kan finde frem til en tilstand, hvor de er på samme side seksuelt.

Der er nok noget om snakken, i forhold til at mænd og kvinder ikke altid er helt på samme side i forhold til deres forventninger til samlejets varighed. Det var trods alt de dominerende myter om det misforhold, der fik mig til at træne min udholdenhed som teenager.

Prøv bare at se den her grafik, som de studerende på University of California at Santa Barbara står bag, som viser mænd og kvinders seksuelle responscyklus. Det er tydeligt, at manden har udløsning, inden kvinden har fået en orgasme. Det er også tydeligt, at kvindens første orgasme bare er den første af mange potentielle orgasmer, mens mandens penis nærmest øjeblikkeligt bliver slap. Og så er der selvfølgelig den statistik, jeg har læst om og om igen: I gennemsnit kræver en kvinde 20 minutters seksuel aktivitet for at få en orgasme.

”Historien handler i virkeligheden om, at de 20 minutter som forskerne er kommet frem til slet ikke stammer fra forskning,” siger Rob Perkins, som er medstifter af OMGYes, en organisation, som foretager omfattende undersøgelser om seksuel nydelse. ”Forskning i seksuel nydelse er ikke noget, der får mange midler, så myten og misinformationen bliver gentaget ad infinitum, uden der er nogen, som stopper op og tjekker fakta.”

Sandheden er jo også, at varigheden af samleje kun er en blandt mange faktorer, som spiller ind i, hvorvidt sex er tilfredsstillende eller ej. ”Jeg tror, vores oplevelse af tilfredsstillelse handler om, hvad vi gør inden samlejet, og hvad vi deler med hinanden,” siger Siegel.



I sidste ende er vi nok fikserede på varighedsspørgsmålet, fordi det er lettere at lave jokes om mænd, der kommer for tidligt, end det er at lave jokes om ikke at være i stand til at læse sin partners behov, manglende forspil, anatomi og kedelig sex. Heldigvis har vi samlet nogle gode råd her, så du undgår de værste faldgruber.