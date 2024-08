De her billeder viser den barske rejse mod den mexicansk-amerikanske grænse

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA

I fredags gav præsident Trump endelig ordre til at genåbne de dele af det amerikanske statsapparat, der har været lukket i over en måned på grund af striden over præsidentens grænsemur. Nu har politikerne en frist på tre uger frem til 15. februar til at finde en løsning, når det gælder grænsen mod syd, som ifølge Trump bør fikses med en mur.

Det er et valgløfte, som Trump ikke har formået at indfri i løbet af sine første to år som præsident, men som hele tiden har været hjørnestenen i hans beskidte retorik, der kun er blevet grimmere, siden ”migrantkaravanen” fra Sydamerika med kurs mod USA trak overskrifter sidste år. Tusindvis af mennesker flygtede fra fattigdom og vold i Honduras og Guatemala i håb om at slå sig ned (eller i hvert fald nå frem til) USA. Karavanen er ikke den første af sin slags, og i sidste uge kunne Washington Post rapportere om yderligere 10.000 mennesker med kurs mod grænsen.

Den canadiske fotograf Larry Towell, der hovedsageligt tager billeder i sort-hvid, ankom uden en egentlig opgave til Mexico City den 9. november, 2018 – lige efter det amerikanske midtvejsvalg, som var præget af Trumps fokus på karavanen, var omme. Han var rejst dertil for at følge de mange migranter, som alle havde kurs mod grænsen i Tijuana, og for at dokumentere deres rejse, som havde fået så meget opmærksomhed fra den mest magtfulde mand i verden. Han var imidlertid ikke klar over, at migranterne havde planer om at rejse meget tidligt om morgen – allerede klokken fem – så da han nåede frem til stadionet, hvor de var indkvarteret, måtte han tænke hurtigt.

Men Towell er langt fra ubekendt med Mexico eller med at dække lignende problemstillinger – han har i mange år arbejdet for at sætte fokus på fattige og fordrevne mennesker og på dem, der lever i eksil. I 1980’erne blev han kendt for at tage billeder af alt fra de kontrarevolutionære grupper i Nicaragua, hvis blodige hærgen blev støttet økonomisk af USA, til familier, som havde mistet deres kære under borgerkrigen i Guatemala.

Her offentliggør Towell for første gang billeder fra en rejse, der ikke altid får samfundstoppens opmærksomhed, men som til stadighed er defineret af modgang, mod og udholdenhed.

Tijuana, Mexico. November 2018. Muren her strækker sig fra Stillehavet langs den mexicansk-amerikanske grænse.

Guadalajara, Mexico. 12. november, 2018. Familier transporteres via ladvogne.

Querétaro, Mexico. 11. november, 2018. Migranter får et lift.

Querétaro, Mexico. 11. november, 2018. Migranter kravler op i en lastbil.

Tijuana, Mexico. 17. november, 2018. Migranter søger ly på Benito Juárez-stadionet.

Irapuato, Guanajuato, Mexico. 12. november, 2018. Migranter gør klar til at rejse videre klokken fem.

Mexico City, Mexico. 9. november, 2018. Migrantfamilie forlader stadionet.

Palmillas, Querétaro, Mexico. 10. november, 2018

Tijuana, Mexico. 16. november, 2018. Migranter danser på Benito Juárez-stadion.