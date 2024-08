De her billeder viser den rå og smertefulde virkelighed, der er BDSM

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Carolin Auer var træt af popkulturens pæne fremstilling af BDSM. Millioner af mennesker er strømmet til biograferne for at se Fifty Shades of Grey og tror, at et lille stilistisk smæk i rumpen er repræsentativt. Så for at vise hvordan kroppen i virkeligheden ser ud, når den har fået en ordentlig omgang smæk med en ridepisk, besluttede hun sig for at skabe en række værker, der ikke skjuler smerten, men i stedet sætter fokus på, hvor meget folk nyder at skade deres partnere.

“I virkeligheden tænder folk helt vildt på at forvolde skade på hinanden,” siger Auer. Over en periode på flere måneder tog hun billeder af 18 par, som var mellem 19 og 60 år. Hendes nye bog Euphoria: Beauty in Pain er kulminationen på det arbejde.

Nogle af seancerne fandt sted hjemme hos parrene, forklarer Auer, mens andre var i rigtige “BDSM-lejligheder.” Ligegyldigt hvor det foregik, var det nødvendigt, at deltagerne stolede fuldt ud på fotografen. “På et tidspunkt blev jeg nødt til at klatre op på sofaen sammen med parret, mens kvinden lå på knæ foran sin partner — bare for at få den perfekte vinkel,” fortæller hun og fortsætter: “Jeg har altid været i stand til at se en meget smuk forbindelse mellem menneskerne, smerten og deres lidelser.”

Herunder kan du se billeder fra Euphoria: Beauty in Pain.