De her islændinge har lavet en ring, der gør det muligt at styre lyd med bevægelse

Er du også stadig irriteret over hoverboard-fadæsen, hvor Back to the Future lovede os svævende skateboards, og vi blev efterladt med den her to-hjulede løgn? Er du træt af live dj-sæt, hvor kunstnernes lyst til at udtrykke sig overgår deres begrænsende knap-og-slider-befængte kreative medium? Bare rolig. Fremtiden har dig.

For 20 år siden var ideen om at robotisere sin vokal med Auto-Tune “snyd” – en nærmest utænkelig troldmandskunst. I dag er der hele genrer og musikkarrierer, der ikke ville eksistere uden det allestedsnærværende lydredigerings-værktøj. Og fordi vi som menneskerace som oftest dedikerer hovedbestanddelen af vores teknologiske nytænkning til at opfinde sprøde ting, vi har set i sci-fi- og fantasy-film (seriøst, prøv bare at se et afsnit af det originale Star Trek fra 60’erne – Silicon Valley er stort set opbygget omkring at gøre samtlige gadgets på Enterprise til virkelighed) kan du nu selv få lov at afgøre, om den her Wave-ring, der er opfundet af elektroingeniørerne Ólafur Bjarki Bogason og Daníel Grétarsson, designer Jón Helgi Hólmgeirsson og COO Haraldur Hugosson, der udgør det islandske start-up Genki Instruments, er mere inspireret af Sauron eller Tony Stark:

Videos by VICE

Ooh. Trippy, hva‘? FU, skaldede barn fra The Last Airbender, jeg kan manipulere lydflader ved at bevæge min hånd som en fucking dj, der bruger The Force! The future is now, people. The One Ring To Rule All Sound (som du også kan manipulere billedflader med og bruge til at vj’e) blev brugt på en scene for første gang nogensinde af det islandske band aYia til sidste års Iceland Airwaves, der ikke typisk taler eller interagerer med publikum mellem sange og havde brug for en måde at fastholde deres opmærksomhed, hvilket Wave gav dem mulighed for gennem manipulationen af lydflader. Ringen tilsluttes midi-kontrollere og lignende udstyr via Bluetooth, og er lige nu fortsat i prototypefasen, men forventes at være offentligt tilgængelig fra december i år (man kan følge og støtte projektet på firmaets Indiegogo).

I bedste tilfælde kommer den til at revolutionere den måde, mennesker interagerer med computere i musik – og i værste fald er det stadig en sej ring, der lader dig svirpe med håndleddet og ændre lyd som en futuristisk Iron Man-dirigent. Efter at vi for nylig så den demonstreret under den islandske designuge Design March, samt musikfestivalen Sónar, tog vi en snak med Genkis Chief Design Officer, Jón Helgi Hólmgeirsson (der blandt andet tidligere har stået bag “jonofonen”, en grammafon lavet af papir), om håbene og forventningerne ved at indlede en æra med dj-svaret på The One Ring.

‘Wave’ by Genki. Pressebillede.

Noisey: Hey Jón. Fortæl lidt om, hvad det er, I har skabt her.

Jón Helgi Hólmgeirsson: Wave er en ring, der lader dig styre lyde med bevægelse. Det er en ny form for interaktion og kontrol, der lader dig interagere mere med publikum og træde væk fra computeren. I stedet for bare at dreje og skrue på knapper, eller bruge en mus, giver ringen musikere mulighed for at være mere udtryksfulde. Lydmæssigt lægger ringen sig ovenpå dit instrument, så der er også et praktisk aspekt i, at man for eksempel kan have begge hænder på et keyboard, men stadig justere lyden ved at tilte sin hånd.

Sygt nok. Hvordan virker den?

Den er lavet til at sidde på pegefingeren, fordi man skal kunne nå knapperne på den. Den opfanger din hånds bevægelser og position i tre dimensioner gennem tre sensorer. Den data sender den til din computer eller mobil via Bluetooth, der bare opfatter den som en normal midi-kontroller. Og med din hånd har du tre forskellige bevægelser, som den kan aflæse: ‘tilt’, ‘pan’ og ‘roll’. Og de kan alle tre mappes til forskellige parametere i dit musiksoftware. “Jeg vil have tilt til at styre reverb,” for eksempel.

Klart. Som en cykel med 21 gear. Så ringen kan både forstærke instrumenter, men kan også selv være instrumentet.

Præcis. Eller, vi ser ikke Wave som et nyt instrument, men som en tilføjelse. Den erstatter ikke noget. Den giver dig bare mere kontrol. Der er også knapper og en tap-funktion, hvor man for eksempel kan sætte den til at lave trommelyde ved at banke fingeren let ned i hvilken som helst overflade.



Hvorfor har I lavet Wave som en ring og ikke en handske, for eksempel?

Da jeg kom ind i firmaet, var det en måned gammelt eller sådan noget. Gutterne havde ideen til at forme musik gennem bevægelse, så vi tænkte først, at det skulle være et armbånd. Men man skal også kunne klø sig på næsen uden at påvirke lyden – altså slukke og tænde for den igen. Gerne uden at skulle bruge den anden hånd. Så det blev til en pegefinger-ring, så man har mulighed for at bruge knapperne med sin tommelfinger. Vi ville have, at den skulle være non-intrusive. Den overtager ikke din hånd, så du kan stadig bruge din hånd til at spille dit instrument eller udtrykke dig. Eller bare holde en øl.

Hvilke kunstnere har tilsluttet sig projektet udover aYia?

Vi har brugt en masse forskellige bands som beta-testere. Der er især et stort navn, som jeg ikke kan afsløre endnu. Men det er stort.

Hvad hvis du selv kunne vælge – hvilke kunstnere ville du helst se bruge jeres Wave-ring?

Jeg tror, at mine top-3 ønsker ville være: Bon Iver, Tame Impala og Jungle, som er et af de bedste livebands i verden, hvis du spørger mig. Hvis nogle af dem nogensinde brugte Wave, ville jeg dø lykkelig. Også Nils Frahm. Eller ham forsangeren fra Future Islands, mens han danser.

Hvilken slags musikere tror du kommer til at få mest ud af Wave i deres musik?

Det er selvfølgelig ren spekulation, men vi tror, at folk med hjemmestudier kommer til at få mest ud af den, simpelthen fordi den fungerer som en fremragende fjernbetjening, når man er i sit studie. Du kan optage, afspille og gøre alle de her ting gennem den. Djs er måske den åbenlyse målgruppe, fordi de allerede bruger computere, så Wave ville kunne hjælpe dem med at være mere engagerende under deres drops. Men vi er blevet kontaktet af folk fra alle genrer.

Hvad kommer den til at koste?

Salgsprisen bliver 200 amerikanske dollars.

Pressebillede.

Okay, jeg er nødt til at spørge: I har lavet en almægtig lydring, der lader folk bøje audio efter deres vilje ved at bevæge hånden. Hvor mange “The One Ring” Ringenes Herre-referencer blev der smidt undervejs i tilblivesen af Wave?

Så mange. Flere end jeg kan tælle. Men det kommer mest fra folk, vi viser den til. Vi arbejder mere med Wave-puns. “I Like the Wave You Move”, for eksempel.

Frank Sinatra – “My Wave”. Klart.

Vi laver nok også en mindre version til børn på et tidspunkt. Som kommer til at hedde MicroWave.

LOL. Måske burde I bare droppe teknologien og fokusere på ordspillene. Kan man bruge Wave, hvis man ikke er musiker? Til bare at gå rundt derhjemme og høre musik, for eksempel?

Det vil jeg ikke love, men i princippet ja, hvis man kan kode programmet til det. Den sender jo midi-signaler. Vi er blevet kontaktet af folk, der vil bruge den som et præsentationsværktøj, til PowerPoints for eksempel.

Hvad er det ideelle scenarie for jer om fem år?

Vi vil gerne blive Islands første musik-tech firma. Og vi vil gerne have teknologi til at føles naturligt.

Fedt. Tak for snakken, Jón.