De her kvinder har nytårsforsætter, vi faktisk bliver inspireret af

Det er januar og højsæson for storslåede visioner om livsstilsændringer, som holder lige præcis indtil midten af måneden. Lader du dig inspirere af reklamer, Instagram-feeds og dameblade, handler dit #NewYearNewMe-forsæt måske om at finde meningen med livet i en stinkende crossfit-hal på Østerbro.

Her på Broadly er vi altså ikke specielt motiverede for fysisk forandring, så vi har fundet otte kvinder, som har syv nytårsforsætter, som ikke er fuldstændig forfærdelige, og som vi vil lade os inspirere af i vores forsøg på at gøre 2019 endnu bedre end 2018.



Amalie, 22: Vil blive mere sur

Mit nytårsforsæt er at blive mere sur i 2019. Jeg oplever, at folk omkring mig føler, de kan sige ting til mig og kræve ting af mig, som ikke altid er helt rimelige, fordi jeg ikke siger fra og bliver sur. Tit oplever jeg, at jeg giver mere, end jeg får, i relationer. Tidligere har jeg vendt det indad og er gået med på krav og forespørgsler, jeg egentlig ikke har syntes var okay, fordi jeg har været usikker på, om mine følelser var berettigede.

Mit nytårsforsæt er en succes, når folk ikke per automatik tror, de kan slippe afsted med alt muligt, og når jeg bliver behandlet på lige fod med mine venner. Jeg har også sagt højt til folk omkring mig, at jeg vil arbejde på at sige fra i 2019, for så tror jeg, det bliver nemmere for mig at holde det.

Sarah vil gerne spille sin dårlige musik og danse grimt til privatfester i 2019. Privatfoto.

Sarah, 27: Vil holde flere privatfester

Mit nytårsforsæt er at gå til flere privatfester i 2019. 2018 stod i voksenjobbets tegn, og jeg har ikke rigtig haft overskud til at gøre så meget om aftenen og i weekenderne. Jeg savner privatfester med gode mennesker, hvor man selv tager alkohol med, spiller dårlig musik og danser grimt, fordi der alligevel ikke er andre, der skal se det. Hvis man tager i byen, er der andre mennesker, dårlige dj’s, langsomme bartendere og underlige mænd, der sender en blikke. Hvis jeg selv holder nogle flere fester kan jeg jo bare bestemme, at vi skal høre alt mit lortemusik.

Det er også en nem måde at få set en masse venner på én gang. Jeg har så mange, “vi skal ses mere”-aftaler hængende, og jeg har bare ikke haft overskud til at følge op på dem. Jeg håber, jeg kan holde mit nytårsforsæt.

Hvis ikke det lykkes, må jeg nok se i øjnene, at jeg er ved at blive gammel og hellere vil sidde i min sofa med en plaid på. Jeg hader ellers normalt de der “new year, new me”-nytårsforsætter, men det her handler om at gøre en ting, der gør mig glad.

Karen*, 31: Vil undgå mænd i åbne forhold

I kølvandet på en del oplevelser det seneste halve år har jeg tænkt, at jeg i 2019 skal undgå at involvere mig med mænd i åbne forhold. Det er ikke, fordi jeg aktivt har opsøgt dem, men de er ligesom bare faldet ned i min hat.

Der var en gift mand, jeg blev forelsket i, og som det tog lang tid at komme mig over. Med den sidste mand havde vi ikke engang haft sex, før han blev forelsket i mig, og jeg fik en besked fra hans kæreste på Facebook, hvor hun spurgte, om jeg ikke nok ville holde mig væk fra hendes kæreste, for jeg var ved at ødelægge deres forhold.

Det har været uforholdsmæssigt dramatisk, forhold er gået i stykker, folk er blevet kede af det, og der er mennesker, jeg har svært ved at se nu. Jeg synes tit, dem, der er i åbne forhold siger, at det er ih så åh så ukompliceret, men der er som regel en, der vil åbenheden mere end den anden. I de her tilfælde har det ikke virket specielt lige. Jeg har følt, at jeg er blevet hevet ind i drama, som jeg aldrig havde lyst til at være en del af, for jeg har aldrig tænkt, at jeg skulle stjæle nogen fra deres kæreste.

Jeg er egentlig meget åben overfor, at folk udfordrer monogamien, men min oplevelse er bare, at det ikke fungerer for særlig mange. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at holde det her med ikke at være sammen med fyre i åbne forhold, men der skal klart være nogle røde lamper, der blinker. En ting er, at jeg selv er blevet såret, men noget andet er, at jeg er blevet en brik i andre menneskers spil, og det har jeg aldrig haft lyst til at være.

Naima vil forsøge at læse 100 bøger af kvinder i 2019. Privatfoto.

Naima, 32: Vil læse endnu flere bøger

Mit nytårsforsæt er, at jeg skal læse 100 bøger i 2019. Det er ikke, fordi at 100 er et magisk tal, men de seneste år har jeg læst mere og mere. Sidste år læste og lyttede jeg til 73 bøger og lydbøger, så jeg tænker, at hvis jeg gør mig umage, kan jeg nå op på 100 i år.

Jeg vil gå efter at læse bøger skrevet af kvinder og women of color. Det giver så meget perspektiv til ens liv at være i et bogunivers. Sidste år læste jeg rigtig mange bøger om og af sorte kvinder og fiktionsbøger, hvor forfatteren og hovedpersonen var i Afrika, og jeg kunne genkende en masse og lærte meget om mig selv og min egen historie.

Jeg vil forsøge altid at have en bog eller en lydbog på mig, så jeg kan vælge at læse eller lytte i stedet at høre musik i bussen. Jeg vil også sætte en time af hver morgen til at læse. Den største udfordring bliver nok at finde 100 bøger af kvinder, men jeg har lige bestilt de første 13 hjem. For mig er det at læse en måde at skære ned på spildtid, og så er det en mulighed for at få lov til at leve sig ind i en helt anden verden i et par minutter eller i flere timer. Det er en måde at få andre perspektiver på de problemer, man selv går og kæmper med, fordi man kan se i litteraturen, at andre mennesker har stået i samme situation.

Sara vil have kvalitet frem for kvantitet i 2019. Privatfoto.

Sara, 37: Vil drikke bedre vin og spise bedre mad

Jeg vil drikke bedre vin og gå på flere Michelin-restauranter i 2019. For mig handler det om at droppe nogle af de middelmådige ting og blive bedre til at prioritere kvalitet. I stedet for at gå ud at spise eller bestille take-away otte gange om måneden, vil jeg hellere gøre det fire gange.

Jeg vil gerne spise steder, hvor maden i sig selv er en oplevelse. I september var jeg tre dage med mig selv i Hamborg og spiste på en to-stjernet Michelin-restaurant. Det var en kæmpe oplevelse bare at sidde i fire en halv time og spise et fantastisk måltid.

Mine nytårsforsætter er til for at minde mig om, hvad det egentlig er, der gør mig glad helt ind i kernen, og det gør mig glad at få nogle af de oplevelser, hvor jeg bliver helt blæst væk af at smage ting, jeg aldrig har smagt før. Nytårsforsætter skal aldrig handle om, at man skal ændre sig selv fuldstændig, jeg ser dem mere som en slags MUS-samtale med mig selv. Jeg tror, jeg kommer til at holde det, for jeg har allerede booket to reservationer til Michelin-restauranter i Bangkok i april.

Louise, også kendt som TwerkQueen, går til kamp mod diller-billeder i 2019. Privatfoto.

Louise, 30: Vil politianmelde alle pikbilleder

Jeg har tænkt mig at politianmelde samtlige dickpics, som jeg modtager i 2019. Det er ulovligt at sende uopfordrede billeder af sine kønsdele til folk, det er digital blufærdighedskrænkelse. Vi har sådan en idé om, at når noget sker på internettet, så gælder det ikke rigtigt, men det gør det altså ifølge dansk lovgivning. Det gælder selvfølgelig alle uopfordrede billeder af folks kønsdele, ikke kun pikke.

I efteråret 2018 var jeg til møde med ligestillingsministeren i anledning af, at hun havde sat straffen op for at sende uopfordrede billeder af sine kønsdele til andre mennesker, så det nu giver en bøde på 5000 kroner. Jeg har ikke anmeldt dickpics tidligere, fordi jeg har været bekymret for, hvilken reaktion jeg ville blive mødt med hos politiet, om de ville victim-blame mig eller bare ikke prioritere det.

Jeg tænker, det giver mening at undersøge det, så jeg kan vende tilbage til ligestillingsministeren og fortælle hende, hvordan lovgivningen fungerer i praksis. Jeg regner med, at jeg kan anmelde alle de danske pikke, jeg modtager. Lige nu har jeg en mappe på min telefon med screenshots af 99 diller-billeder, jeg ikke har bedt om at få.

Aphinya vil omfavne sin nogenlunde krop i 2019. Privatfoto.

Aphinya, 26: Vil acceptere, at hun ikke elsker sin krop

Min nytårsforsæt er at sige “fuck det” til idealet om, at man skal elske sin krop. Jeg mener, at det ideal er lige så problematisk som alle de forestillinger, der er om, hvordan den ideelle krop skal være.

Jeg har kæmpet med det her i lang tid, og jeg følt mig som en dårlig feminist, fordi jeg ikke elsker min krop. Jeg synes ikke, min krop er smuk, og det er okay, så mit nytårsforsæt er at acceptere, at jeg ikke elsker alle afkroge og deller på min krop.

Jeg synes, det er en billig, kommercialiseret feminisme, der prædiker, at alle kroppe er smukke, for i det ligger der også et enormt fokus på skønhed og vigtigheden af skønhed. Vi taler sjældent om, at det er okay at være grim. Jeg synes, at hyperfokusering på skønhed kan være lige så problematisk som snævre skønhedsnormer.

Jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at holde min nytårsforsæt, men jeg tror, det er en god start for mig at forsøge at blive bevidst om det. Det er hårdt at forsøge at omfavne en følelse af, at ens krop mest af alt bare er nogenlunde.

Signe, 28: Vil holde regnskab

Jeg vil gerne begynde at holde regnskab over, hvad jeg bruger mine penge på i 2019. Jeg har set lidt for mange afsnit af Luksusfælden, og der vil jeg ikke hen, men ofte føler jeg, at pengene forsvinder mellem hænderne på mig.

Jeg synes, det er lidt pinligt, at jeg i en alder af 28 ikke kan holde styr på, hvor mange penge jeg tjener og bruger, så det er på tide, jeg får overblik over det. Jeg har ret svært ved at sige nej, hvis folk spørger, om vi skal gå ud at spise eller i biografen, men jeg føler, at hvis jeg har et regnskab, hvor jeg kan se, at jeg ikke har råd, så bliver det måske nemmere.

Indtil videre har jeg samlet alle mine kvitteringer sammen og skrevet mine udgifter ind i et dokument løbende. Hvis jeg går nogenlunde i 0, når året er ved at være omme, så ved jeg, det har været en succes.

*Karen er ikke personens rigtige navn. Redaktionen er bekendt med kildens fulde identitet.