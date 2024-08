De her madbilleder skal du undgå på din Tinder-profil

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK

Det er hårdt at date. Du har lavet profiler på fire forskellige hjemmesider, du har gjort uendelig meget ud af dit personlige brand på diverse sociale medier (hva’ så, LinkedIn?), og alligevel ender du igen og igen med at tilbringe fredag aften alene, hvor du får dig en stille spiller og falder i søvn til et gammelt afsnit af Curb Your Enthusiasm.

Heldigvis er der nu en undersøgelse, der kan hjælpe dig med dit sørgelige kærlighedsliv. Glem alt om at tvinge din nabos springerspaniel til at posere sammen med dig – det er åbenbart mad, der er det store hit.

I en undersøgelse, der blev offentliggjort i sidste uge, analyserede den amerikanske datingside Zoosk 3.733.185 af deres datingprofiler samt 364.609.566 første beskeder mellem matches for at finde ud af, om billeder eller samtaler om mad gjorde, at man fik flere svar. Analysen konkluderede, at “madpræferencer påvirker, hvordan vi interagerer med hinanden”, og det forklarer, hvorfor det der profilbillede, hvor du står og blærer dig med en Mars Bar, får så mange reaktioner på Tinder.

Resultaterne af Zoosk-undersøgelsen tyder på, at det mad, som du helst skal tage en selfie med, er guacamole. Profilbilleder med den dejlige avocado-dip fik 144 procent flere svar, sammenlignet med andet mad. Andre madvarer, der virkelig fik folk i gang, var kartofler, som gav en stigning på 101 procent, chokolade, som gav 100 procent, salat, som resulterede i 97 procent, og endelig sushi med 93 procent.

Den mexicanske restaurant Cantina Laredo fra London, som for nylig har åbnet en bar udelukkende dedikeret til guacamole, fortalte MUNCHIES, at de ikke var chokerede over nyheden om, hvor meget man kan få ud af et billede med dip. Restaurantens manager Tarryn Ginsberg sagde: “Avocadoer har ry for at være et afrodisiakum, og det går helt tilbage til aztekerne. Det hænger sammen med dens tillokkende form, den gode smag og det høje niveau af e-vitamin. Når man laver den til guacamole, er den perfekt at dele, når man er på date, og det øger interaktionen mellem to partnere.”

Det kan godt være avocado får folk til at swipe til højre, men det samme kan ikke siges om nudler og pho. Zoosk sagde, at de to asiatiske retter er det mindst tillokkende for potentielle bejlere. Det var endnu værre med fried chicken, som undersøgelsen konkluderede faktisk gav færre svar end ellers. Søde kartofler påvirker også dine resultater negativt i forhold til, hvor mange svar du får.

Desværre kan modstanden mod netop disse retter og de nationaliteter eller racer, de er forbundet til, være et billede på den racisme, det beviseligt påvirker brugernes succes på datingsider.

MUNCHIES spurgte Pavla Uru, som er chef for en ramen-restauranten Shoyru i London, om hun tror, at undersøgelsen har ret i det med nudler. Hun sagde: “For at være helt ærlig, så ville jeg helst ikke have sådan en ret på min date, men vi får da nogle par ind engang imellem. Vi har endda haft folk, som sad ved siden af hinanden og endte med at bo sammen. Det er ikke en dårlig ret, men den er nok heller ikke optimal.”

Det er sandt, hvad man siger. Vejen til vores datingprofiler går gennem vores maver – og nogle helt bestemte madbilleder.