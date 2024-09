De her mennesker ser farver og smager ting, når de kommer

Artiklen er oprindeligt udgivet af Tonic USA

”Mine øjne var lukkede, og jeg begyndte at se en lyserød eller orange oval form for mit øje, lidt som en solopgang,” siger Connie Arlanda på 33 fra Vermont. ”Den ovale form svulmede op og udvidede sig som en ballon, der pustedes op… nogle sekunder efter sprang ballonen, og jeg fik en voldsom orgasme. Min skede snørede sig så hårdt sammen, at hans pik blev skubbet helt ud. Jeg så en farveeksplosion, mens jeg red på orgasmens bølge.”

Det, Arlanda oplevede, kaldes synæstesi, et sjældent fænomen, hvor seksuel stimulering trigger sanseapparatet, herunder syn, lugtesans og smagsløg. Seksuel synæstesi er bare en enkelt form for synæstesi, der er en paraplybetegnelse for en bred vifte af oplevelser, hvorved stimulering udløser en automatisk og ufrivillig reaktion blandt kroppens øvrige sanser. Synæstetikere oplever typisk grafem-farve-synæstesi, hvor tal og bogstaver associeres med bestemte farver. Af andre typer kan nævnes musik-farve-synæstesi (hvor man associerer lyde med farver), og endelig er der den form for synæstesi, hvor ord associeres med smagsnuancer.

”Bare for at slå det fast, så er synæstesi ikke en lidelse, som skal behandles medicinsk,” siger Clare Jonas, som er en britisk forsker og videnskabskommunikatør med speciale i psykologi og synæstesi. ”De fleste synæstetikere, jeg har mødt i mit arbejde, har et afslappet forhold til oplevelsen – nogle nyder det – og så er synæstesi også forbundet med bedre hukommelse og øget kreativitet.”

Selv om en undersøgelse fra 2006 konkluderede, at oplevelsen ikke varierede stort mellem kønnene, så fortæller Markus Zedler, som er assisterende direktør ved Hannover Medical School i Tyskland, at han har mødt flere kvinder end mænd med synæstesi. Det anslåede antal mennesker med synæstesi svinger, men den samme undersøgelse viser, at 4,4 procent af alle mennesker oplever fænomenet. Tallet er muligvis højere, da mange synæstetikere ikke er bevidste om, at deres oplevelse afskiller sig fra andres, før det påpeges.

”Jeg anede ikke, hvad synæstesi var, før jeg var i 20’erne, og jeg havde set farver, når jeg kom i flere år før da,” fortæller Arlanda. ”Jeg troede bare, det var normalt at se farver, når man fik en orgasme.”

Forskere og eksperter er fortsat uenige om, hvad der ligger til grund for fænomenet. ”Der er ingen, der ved, hvorfor det sker, men der findes adskillige teorier,” siger Jonas. ”For eksempel, at mønsteret af neurale forbindelser i synæstetikeres hjerner afviger fra andres, at synæstetikere har et øget niveau af serotonin i hjernen, og at vi alle fødes med synæstesi, men mister det med tiden.”

Det, at fænomenet fortsat er et mysterium, kombineret med, at det er en harmløs tilstand og generelt associeres med øget kreativitet, forklarer dets popularitet – for eksempel har den gastronomisk begavede rotte Remy synæstesi i Pixars Ratatouille, og Rust Cohle i HBOs True Detective modtager også sine nihilistiske syner, fordi han er synæstetiker.



Men det er faktisk lidt besynderligt, at vi ikke hører mere om seksuelle synæstetikere. En 32-årig skolelærer fra staten Virginia i USA, som af hensyn til sit arbejde er anonym, begyndte først at opleve farveeksplosioner i forbindelse med orgasmer for få år siden. Efter at have født sine tvillinger, hvor hun brugte visualiseringsteknikker og meditation for at skabe en forbindelse til børnene og afhjælpe smerter, blev sex også til en meditativ akt.

”Jeg blev meget opmærksom på, hvordan min krop reagerer på min partner, og min partner fandt også frem til en hel særlig stemning sammen med mig,” siger hun. Hun følte sig bogstaveligt talt elektrisk, en følelse, der opstod under samleje og voksede, indtil hun nåede klimaks. ”Jeg kunne mærke strømmen i hele min krop, mine smerter forsvandt, og i min mund havde jeg en fornemmelse af, at jeg havde slikket på et 9-voltsbatteri.” For et år siden begyndte hun at se farver, når hun fik orgasme, og hun kan også smage forskellige ting. ”Det veksler mellem søde og salte nuancer – duften af havet og luften fornemmer jeg tit,” forklarer hun. ”Jeg begyndte at kunne smage ting. Jo tættere jeg er på orgasmen, jo stærkere bliver det, og så kan jeg også fornemme det på den anden side.”

Den type af intense sanseoplevelser er typiske for seksuel synæstesi. Den her tråd om synæstesi på Reddit demonstrerer, hvor alsidige oplevelserne er, og hvor meget nydelse de kan udløse. En bruger skriver, ”Når min orgasme er dyb og længerevarende, er det, som om jeg bliver indhyllet i en dybrød tåge.” En anden bruge beskriver, hvordan hun ”for nylig fik finger, mens jeg så bløde former, der lignede en tuba, en klarinet, osv.,” mens en tredje skriver, at orgasmen ”ser ud og smager som mørk chokolade.”

Lignende beskrivelser af seksuel synæstesi fik en gruppe forskere til at undersøge forholdet mellem seksuel synæstesi, seksuel tilfredsstillelse og bevidsthedsudvidelse (specifikt, følelsen af at ”miste kontrol” under en orgasme, også kendt som seksuel trance eller absorption). I 2013 konkluderede forskere i en undersøgelse, at seksuelle synæstetikere ligger under kontrolgruppens gennemsnit, når det kommer til tilfredsstillelse, men højere, når det handler det bevidsthedsudvidende element – herunder ”oceanisk grænseløshed” og ”visionær restrukturering.”

Sidstnævnte henviser til visuelle hallucinationer og/eller synæstesi. ”Oplevelsen af oceanisk grænseløshed under samleje karakteriseres ved en fornemmelse af enhed, hvor den psykologiske skillelinje mellem selvet og den anden forvinder,” siger Rui Miguel Costa, en forsker ved William James Center for Research, Instituto Universitário i Lissabon, Portugal. Sideløbende påvirkes også tidsfornemmelsen til en grad, hvor det føles, som om tiden ophører. ”Det akkompagneres så af en tilstand af ren nydelse og fred,” tilføjer Costa. ”I øjeblikkene efter samleje dukker nye indsigter, originale ideer og nye tankeforbindelse op.”

Seksuelle synæstesioplevelser transcenderer de sædvanlige følelser ved samleje, og det ser man også tydeligt i vidnesbyrd fra synæstetikere. Skolelæreren, som vi hørte fra tidligere, beskriver en dag, hvor børnene var i skole, og hun havde masser af tid alene sammen med sin partner. Efter at have dyrket sex et par gange, skiftede de stilling, og hun begyndte at føle sig helt ør i hovedet.

”Lyserøde og hvide farver begyndte at dukke op for mine øjne, og mine arme blev meget tunge,” husker hun. ”Det føltes, som om noget var ved at blive pustet op inden i… Så hvirvlede farverne sammen og blev til en lyserød kugle omgærdet af et hvidt lys. Jo lysere farverne blev, jo mere trængte jeg til at komme… Så kunne jeg mærke hans penis dunke, og jeg fornemmede energien pumpe gennem hans krop og ind i min. Jeg så et hjertelignende organ opfyldt med et hvidt lys, og så så jeg, at han var lyset, og jeg var hjertet… Havet var det eneste, jeg kunne lugte.”

Selv om den type oplevelse kan være positiv for en synæstetiker i første omgang, advarer Zedler, som deltog i forskningen i forbindelse med undersøgelsen fra 2013, om, at der kan være en bagside. ”En person, som nyder sex på et dybere niveau, er sig selv meget nær,” siger han. ”Men det betyder også, at man måske ikke er så opmærksom på sin partner, der ikke har synæstesi. Det kan derfor i sidste ende være mindre tilfredsstillende for parret som helhed.”

Det er imidlertid ikke Arlanda eller skolelærerens erfaring. Skolelæreren mener, at synæstesien kan have forbedret hende og hendes partners sexliv. ”Jeg har bemærket, at mens jeg bygger op til orgasmen, kan jeg mærke en lyserød ring af spænding, der bliver større og større,” fortæller hun. Det er en slags visuel skala, der gør, at hun kan bedømme, hvornår hun kommer. ”Det hjælper mig med at kontrollere min orgasme, så jeg kan vente, indtil min partner er klar, og vi kan komme sammen”. Men hun understreger også, at den høje kvalitet af hendes og partnerens sexliv var tilstede, før hun begyndte at opleve synæstetiske reaktioner.

Arlanda fortæller mig, at synæstesi ikke påvirker hendes sexliv i nævneværdig grad, selv om hun oftest undlader at fortælle sine partnere om det. ”Det er svært at forklare for en person, som ikke har oplevet det selv. Jeg har da tænkt over, at det ville være fedt at møde en partner, som havde lignende oplevelser med orgasmen,” siger hun. ”Men det er ret sjældent, så der er ikke gode odds… ikke før der kommer en datingapp for synæstetikere.”