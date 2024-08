De her pornostjerner blev forlovet, øjeblikket efter de var færdige med at filme et gangbang

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Kærligheden er fantastisk og svedig og sexet og underlig, og den er forskellig for os alle. Bare spørg pornostjernen Brian Bonds, som friede til sin kæreste, Mason Lear, sekunder efter at have filmet et gang bang med otte andre mænd.

Gay Star News fortæller, at Brian gik ned på knæ, så snart instruktøren havde råbt “cut”, og sagde til Mason: “Det her er slutningen på vores turné, og jeg vil sige, at det her nok er den bedste dag, vi har haft sammen. Jeg vil elske at gøre det igen og igen, men med en lille forskel. Jeg vil have dig til at have den her ring på.”

Mason sagde ja med det samme, og de to planlægger at have et åbent deres forhold, efter de er blevet gift.

Brian delte derefter nyheden på sin Twitter og var hurtig til at svare igen, når folk kritiserede de omstændigheder, han friede under. I et svar skrev han: “Det her er sådan, jeg ville fri til min kommende mand – sammen med alle vores venner, efter en vildt sjov dag, og som slutningen på en halvanden måned lang turné. Jeg er pisse fucking ligeglad med, hvad konservative (og andre) typer synes. Vi har kæmpet for vores rettigheder til at elske og gifte os med dem, vi har lyst til.”

Når han siger det på den måde, får han lidt alle andre frierier til at lyde ret kedelige. Nu håber jeg bare, at de live-streamer brylluppet.