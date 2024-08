De her ultrajazzede mix af 90’er-rapsamples er enhver hiphop-nørds våde drøm

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Canada

Et meget udbredt produktionsgreb i 90’er-rap (især blandt New York-producere) var at tage den mest tilbagelænede elevator-jazz, man kunne finde, og lave det om til hårdtslående hiphop. Takket være hjemmesider som whosampled.com får vi nu indblik i hele processen, hvor en sang bliver til et sample, men det fanger ikke rigtigt oplevelsen af at være en beatmager som for eksempel Havoc eller Madlib, der går på arkæologisk udgravning blandt stakkevis af gamle vinyler på jagt efter det perfekte break. Det er heller ikke den oplevelse et sample-orienteret program på det London-baserede NTS Radio giver lytteren, men det kommer tæt på, og så giver det også et fascinerende indblik i 90’er-rappens farverige historie.

Videos by VICE

En dj fra Manchester ved navn Sameed er vært på et program uden titel på den populære netradiostation, hvor han spiller et mix af samples fra den klassiske hiphoparv. Hvert afsnit er centreret omkring en bestemt producer – blandt andre Mobb Deep, Madlib og A Tribe Called Quest. Der er ingen voice-over og tingene bliver heller ikke forklaret, men til gengæld får vi et rigt mix af 1970’er jazz, soul og funk; kort sagt, al den musik som hiphoppens godfathers var nede med i sin tid. For eksempel begynder Mobb Depp-afsnittet med Herbie Hancocks “Jessica”, men det forklarer ikke forbindelsen mellem nummeret og “Shook Ones Part II” lige ud. Det samme gælder afsnittet om A Tribe Called Quest, hvor adskillige rapklassikere passerer i revy i deres originale, jam-agtige form. Hvis man kender historien, så kender man historien. Men programmet fungerer lige meget, hvilken tilgang man har. De hardcore nørder, som kender diskografierne, kan more sig med at opklare, hvor sangene er samplet fra, mens lyttere uden den nødvendige baggrundsviden bare kan læne sig tilbage og nyde en times superchill jazz-fusion. Det er en win-win.

Du kan høre samtlige afsnit af Sameeds NTS-program her og lytte til et mixudvalg herunder: