De klamme ting mænd siger til kvinder under firmafester

Hvad er det med fredagsbarer? Selvom de fleste af os gør et oprigtigt forsøg på at opretholde et professionelt forhold til vores kollegaer og ikke opføre os som perverse sexister, så ryger den anstændighed direkte ud af vinduet, så snart folk har fået et par drinks.

I løbet af de sidste seks måneder har vi hørt om det ene overgreb efter det andet, og rigtig mange af dem er fundet sted i sammenhænge, som næsten er arbejde, men så alligevel ikke. Det er mænd, som misbruger både alkohol og den afslappede sociale situation til at hævde deres påståede ret til kvinders krop og opmærksomhed.

Der er mange, der afviser anklagerne og siger, det bare er harmløs flirt, mangel på filter eller misforståede signaler. Jeg har seriøst lige lyttet på en kollega, der stod og jokede om voldtægt i syv minutter, og jeg vil gerne sige en ting: Det er en fucking epidemi, og det er ikke ”harmløst”. Især fordi de mænd, der kommer med upassende kommentarer eller har en aggressiv adfærd, ofte er i magtpositioner hævet over deres kvindelige medarbejdere.

I alt for lang tid har kvinder bare skulle finde sig i det og har været tvunget til stiltiende at acceptere seksuelle overgreb. For at give de mænd, som måske aldrig er blevet kritiseret offentligt for deres opførsel et vink med en vognstang, har jeg talt med en gruppe veninder og samlet deres historier om klamme kommentarer til firmafester. Fra venner, der rent fysisk har skulle skærme sig for nærgående chefer – til venner, som er blevet bedt om at gå i make-up eller kortere nederdel, er det tydeligt, at der er meget langt til ligestilling på arbejdspladsen.

*Nogle navne er blevet ændret.

”Hvem har ringet efter en luder?”

Jeg arbejder i en meget mandsdomineret branche, hvor størstedelen af tiden bliver tilbragt i barer, hvor der snakkes ejendomsmarked og golf. For ikke at gå glip af alt den essentielle networking, bliver jeg nødt til at udsætte mig selv for det hver torsdag, hvor de drikker fire fadøl, og jeg drikker fire glas vin. Da jeg kom ind på baren i sidste uge, råbte en af mine mandlige kollegaer ud over hele lokalet: ”Hvem har ringet efter en luder?” For ikke at virke ”følsom”, lod jeg, som om jeg grinede med. Ha. Ha. Ha. – Jane*, 24, London

”Du er en lækker tøs Clare, og du har en god røv”

En af mine overordnede sagde det til en fredagsbar foran flere af mine andre chefer. Jeg ville have håbet på at få en flov undskyldning mandag morgen, men der skete intet – måske var han for fuld til at kunne huske det. Jeg behøver næppe forklare, at jeg og min gode røv ikke blev hængende særlig længe. – Clare, 25, London

”Hvordan går det med dit sexliv?”

Jeg havde ikke set manden i meget lang tid. Men han synes åbenbart, det var en helt acceptabel måde at starte en samtale på. Han spurgte, hvordan det gik, og hvordan mit sexliv var – nærmest i samme sætning. Det var så overraskende, at jeg kun fik svaret, ”det går godt,” og det værste er, at jeg sagde tak bagefter. ”Det går godt, tak.” Bagefter kunne jeg ikke gøre andet end at gå min vej. Trist. – Marta, 23, London

”Skal jeg med dig hjem, eller er det et nej?”

Jeg var til et arrangement på min uddannelse, og jeg hyggede mig for mig selv med en god drink i baren. Men en ensom pige i sådan et miljø er som en dråbe blod i et hav fyldt med hajer, og der gik ikke længe, før jeg kunne høre den velkendte lyd af et røvhul, der nærmede sig. Jeg kunne se en mand i jakkesæt, der fik øje på mig, og mens han nærmede sig, rakte han hånden ned i sin lomme og tog telefonen op til øret uden at ringe op. Jeg kunne stadig se skærmen lyse hans kind op, mens han sagde, ”haha, nej du er den bedste. Vi ses, mand.” Han satte sig ved siden af mig, og uden at vente på en reaktion, sagde han, ”du tænker nok, hvad det gik ud på. Jeg plejede at være professionel hockeyspiller, og det var min gamle holdkammerat.” I håbet om at udfylde den larmende stilhed, der var imellem os, fordi jeg var ligeglad, sagde han, ”jeg ved godt, at du tænker, at jeg bare er et stort brød uden hjerne, men jeg har altså også gået på uni, okay? Du skal ikke være så snobbet.” Det er altid en god idé at fornærme nogen, du prøver at score, og selvom jeg altid tænder lidt på, at andre kalder mig snobbet, så gjorde samtalen ikke det helt store for mig, så jeg blev bare ved med at holde min kæft. Han syntes åbenbart, at de to sætninger var rigeligt forspil, for lige bagefter sagde han, ”skal jeg med dig hjem, eller er det et nej?” ”Det er meget stort nej,” svarede jeg. Han trak på skuldrene og gik frejdig derfra igen. Men hey, i det mindste synes hans imaginære holdkammerat, at han er ”den bedste”. – Morgan, 22, Saratoga

”Er I piger glatbarberede?”

Jeg var til en firmafest, og jeg arbejder med bygningskonstruktion, så det var mere eller mindre 15 mænd og mig hver dag. Min chef afbrød mig for at høre, om jeg var glatbarberet. Bagefter spurgte han min eneste kvindelige kollega om det samme. Hans kone havde åbenbart bedt ham spørge. Gør det det bedre eller værre? – Amy*, Reading

”Jeg slikker din fisse ren”

Der var en fyr, som jeg flirtede lidt med engang imellem. Han var leder af en anden afdeling, men vi arbejdede ret tæt sammen, så teknisk set var han min chef. Vores forhold var professionelt, men vi flirtede dog en lille smule med hinanden for sjov, selvom vi begge vidste, at det ikke skulle blive til mere, fordi jeg var i et lykkeligt forhold. Til en meget mærkelig firmafest begyndte han at køre lidt for hårdt på, så jeg blev nødt til at stoppe ham. Da jeg havde mindet ham om, at jeg havde en kæreste, lænede han sig ind mod mig og forsøgte sig med en sensuel hvisken, ”jeg vil slikke din fisse ren.” Her nogle år efter kan jeg faktisk ikke huske, om han sagde ”tør” eller ”ren”, men begge dele er lige usexet. Hvorfor skulle han have lyst til at slikke den tør, og hvorfor skulle jeg have behov for at få den slikket ren? – Så mange spørgsmål. Jeg gik derfra, og hver gang jeg tænker på de ord, løber det mig koldt ned ad ryggen, og mine ben smækker sammen – måske for evigt. Han behøver ikke slikke den tør, for jeg skal bare tænke på ham, og så er jeg tør som et vissent blad. – Heather*, London

”New York går kun op i sex og kunst. Hun er medtaget, men på en fræk måde.”

Jeg var til åbningsfesten for Toronto Film Festival, og jeg blev fanget i en samtale med en af cheferne, der begyndte at forklare mig, hvilken slags kvinde forskellige store byer ville være. Ifølge denne vismand er London en pige, som er ”lidt snobbet og meget billig, men alligevel en man har lyst til at introducere for sine forældre.” Han kunne bedst lide New York, for hun ”går kun op i sex og kunst. Hun er medtaget, men på en fræk måde.” Efterhånden som han fortsatte med at gøre det samme med 15 andre byer (København har gode stænger), gik det op for mig, at det var min skyld. Jeg skulle have stoppet ham, inden han kom i gang. Manden havde en vigtig position i firmaet, så jeg holdt min mund lukket og talte, hvor mange gange han sagde ”kneppe” eller ”patter”. Jeg holdt op med at tælle, da jeg nåede til 32. Jeg sagde stadig ikke noget, men holdt mig bare til at bunde tre vodkadrinks, mens han forklarede, at San Francisco har ”fantastiske patter, men er virkelig kedelig.” “Jeg har datet mange Londoner,” sagde han, mens han blinkede til mig. Til sidst tror jeg, han selv var blevet forvirret over sin egen metafor – mente han kvinder, som boede der, eller var det en undertrykkende generalisering af alle kvinder, som han kædede sammen med bestemte byer? Det holdt ikke. Men jeg droppede at forsøge at forstå det – for helt ærligt, så er jeg fucking ligeglad med, hvad han mente. – Kat*, Toronto

”Jeg elsker bare din udstråling. Du ser så FRUGTBAR ud”

Den her kommentar kom ud af det blå, fra en mand jeg aldrig havde mødt. Han stoppede mig for at sige, ”jeg gør normalt ikke sådan noget her, men jeg ville bare sige, at jeg elsker din udstråling. Du ser så FRUGTBAR ud.” Jeg var ikke sikker på om frugtbar var et kompliment, og jeg har stadig ikke fattet, hvad det betød. Det må være et af universets store, ubesvarede spørgsmål. – Emily*, London

”Kun bryster?”



Jeg var i semi-professionelle omgivelser, første gang jeg mødte min venindes kæreste (som i dag er hendes mand, men lad os ikke rode mere rundt i det lort). Ligesom i så mange andre sociale situationer startede han med at fortælle, at han er advokat. Jeg er skuespiller. Det viste sig, at han var helt vild for at snakke om forskellige aspekter af min branche. Jeg elsker at snakke om mit arbejde, men det er begrænset, hvor mange gange nogen kan nævne mine bryster, før jeg begynder at tvivle på deres motiver. ”Har du nogensinde været nøgen til en rolle?” Spurgte han. ”Hvor meget skulle de betale for at du var nøgen?” ”Kun bryster?” ”Hvad skulle der til for, at du ville tage dit tøj af foran kameraet?” Det mærkeligste ved vores samtale var, at han forsøgte at virke oprigtigt interesseret og troede, at det derfor ikke ville irritere mig. Desværre var hans eneste interesse min nøgenhed, og det var jeg ikke nede med. Jeg er skuespiller – ikke pornostjerne – og at spørge mig, hvilket af mine bryster, jeg helst ville vise foran kameraet, ”hvis jeg skulle,” var fantastisk socialt akavet og ikke en samtale, jeg nogensinde har lyst til at have igen. (Men bare lige for god ordens skyld skulle det være det højre.) – Daniella, 26, Vancouver

”Se nu alle de kvinder og alle de ting”

Det var egentlig ikke så sjovt, men mere skræmmende. Det var en samtale, jeg skulle udholde med en hvid mand, som var executive producer, hvor vi skulle tale om diversitet i film til en branchemesse i London. Han var britisk, men havde en international accent, han havde påtaget sig, da han boede ganske kort i LA. Samtalen startede med, at vi diskuterede diversitet i mainstreamfilm, og han mente, at det bare var unødvendige detaljer, som folk lige skulle sætte flueben ved. ”Se nu alle de kvinder og alle de ting,” sagde han. Jeg ved ikke, hvad han mente med ”ting”, og jeg tror, det er bedst, at man ikke tænker over det. Det blev en meget ophedet diskussion, fordi jeg var aggressivt imod alt, hvad han sagde, men der er seriøst intet mere provokerende end at blive tysset på af en person, der fortsætter med at være voldsomt nedladende. Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle sige, så jeg lod det bare vælte ind over mig. Bagefter tog jeg et langt, langt bad. – Sasha*, London

”Jeg har hørt, at du er blevet meget seksuelt frigjort”

Jeg var til et arrangement for gamle elever nogle år efter, jeg blev færdig og blev pludselig udsat for alle de mennesker, jeg havde sluppet for, da skolen var overstået. Halvvejs gennem festen kom en perifær vens ven hen til mig – den slags menneske, som man siger sit navn til, hver gang man ser ham, fordi han er så let at glemme igen. Uden nogen åbner eller noget sagde han, ”jeg har hørt, at du er blevet meget seksuelt frigjort.” Jeg kom med det samme i tanker om, hvorfor jeg ikke havde set nogle af de mennesker i to år. – Meg*, Oxford

”Skal I til at have en trekant?”

Jeg arbejdede i post production som runner og stod og havde en samtale med en jævnaldrende kollega og en af mine chefer til fredagsbar. En ældre chef kom hen og foran hele lokalet, hvor der bestemt ikke var vild fest, sagde han, ”hvad sker der her – skal I til at have en trekant?” Jeg var så overrasket, at jeg ikke sagde noget. Det mest skuffende ved det hele var, at mindst ti mennesker hørte det, og ikke en eneste sagde noget. I stedet fnisede de bare lidt for at gøre ham glad. Der er underligt i mediebranchen. – Katie, 22, Colorado

”Hvor meget skal det koste?”

Jeg var i byen med min veninde og hendes far til et netværksarrangement. Han var lidt ældre end de fleste andre, men bestemt ikke rigtig gammel. En fyr i jakkesæt begyndte at snakke med mig i baren, mens vi ventede på drinks. Han var okay, lidt arrogant, men man kunne lige holde det ud. Efter et par minutter sagde han, ”nåh… Hvor meget skal det koste?” og nikkede så hen imod min vens far. ”Hvor meget for hvad?” Spurgte jeg. ”Vi ved begge, at du ikke hænger ud med ham dér for sjov, vel?” Jeg var fuldstændig rystet og kiggede frem og tilbage mellem manden i jakkesættet og min vens far. Manden i jakkesættet gav mig et smørret grin, og så flækkede jeg af grin. Min vens far var underligt smigret af det hele, men lad os ikke tænke alt for meget over det. Det var første gang nogen troede, jeg var luder, men eftersom en ældre kvinde i sidste uge påstod, at jeg ikke så gammel nok ud til at være nogens kæreste, så er det nok ikke sidste gang. – Megan, 25, London

”Du har en røv som Kim Kardashian”

Jeg arbejdede på en bar med en masse mandlige kollegaer, som både flirtede med mig og var helt vildt nedladende. Jeg tror, det er et levn fra skolegården, hvor man skubbede en pige og sagde, hun var grim, hvis man godt kunne lide hende. Mændene på min arbejdsplads var sørgeligt nok stadig sådan. Engang blev jeg spurgt, om jeg var handikappet, fordi jeg er så lav. Samme fyr sagde engang efter arbejde, at jeg havde en røv som Kim Kardashian, for han havde set mig bukke mig ind over kopimaskinen, og han kunne godt lide hvad han så – og det er ret mærkeligt, for jeg er slet ikke høj nok til at bukke mig ind over noget som helst. Senere sagde han, at han kun kunne lide høje piger med små røve. Sikke et mærkeligt drengebarn han var. – Constance, 24, London

”Har du hvide trusser på?”

Jeg var til en virkelig nederen ”white party”, så alle skulle være klædt i hvidt, (og det gjorde de retro blacklights ret problematiske). Alle de mennesker, jeg arbejder med til daglig, var til stede, og det samme var dem, som jeg håbede på at arbejde med i fremtiden. Alle drak og var gode til at opføre sig ordentligt, indtil jeg endte i en samtale med min chef – MIN CHEF – som spurgte mig med dæmpet stemme, om jeg ”også havde hvide trusser på?” Trusser! Der er ikke noget værre end nogen, der siger ”trusser”, især ikke når de slikker sig lidt om munden imens. Ham skulle jeg på arbejde med næste dag. – Lucy, 27, London

”Jeg har tænkt meget over det, og jeg tror måske, du er virkelig lækker nøgen”

Jeg arbejde på en bar og efter en længerevarende, akavet stilhed, sagde en af mine kollegaer, ”jeg har tænkt meget over det, og jeg tror måske, du er virkelig lækker nøgen.” Jeg ved ikke, hvad der var værst: At han sagde ”måske”, eller at han synes, det var en passende ting at sige til sin kollega! – Zoe, 20, Hampshire

”Så knepper vi på skrivebordet på kontoret”

Min kollega vidste, at jeg havde en kæreste, men det afholdt ham ikke fra at drikke sig fuld til julefrokosten og tigge om, at jeg slog op med min kæreste for at være sammen med ham i stedet. Hans taktik var at beskrive i groteske detaljer, hvordan vi skulle have sex. Åbenbart skulle vi ”kneppe på skrivebordet på kontoret,” og heldigvis tilføjede han, at jeg ”virkelig ville nyde det”. I det mindste var min nydelse tænkt ind i fantasien. Men jeg blev nødt til at sige høfligt nej tak. Han endte med at gå hjem sammen med en anden kollega. De kneppede sikkert på skrivebordet. – Rhea*, London