De lesbiske sexscener fra Game of Thrones, der ikke nåede med i serien

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Hvis man beder folk om at nævne en populær tv-serie, hvor der med garanti optræder nøgne kvinder, så lyder svaret næsten altid Game of Thrones. Der er masser af sexarbejdere i Westeros, og serien byder altid på et overflødighedshorn af brystvorter, pikke, sex-intriger og tabubelagte emner (det er den mest incest-venlige serie på tv, om end der heller ikke er så mange konkurrenter på det område). Mange peger på seriens popularitet og “HBO-ification” som forklaring på Game of Thrones‘ ry for at have eksplicitte sexscener, men det er ikke kun fordi, at der bliver gået til den, at seerne bliver hooked. Det tydeligste bevis på det er måden, hvorpå serien portrættere kvindelige karakterer med en flydende seksualitet, og i dens omskrivning af romanforlægget, når det handler om forhold mellem to kvinder.

Serien har forpasset gode muligheder for at vise lesbisk sex (den bedste form for sex, hvis du spørger mig, og tilsyneladende også en masse heteroseksuelle kvinder), men har til gengæld givet os to queer hovedrollefigurer: Ellaria Sand og Yara Greyjoy. Serien teasede for et hook up, men på klassisk Game of Thrones-maner, gik den mulighed op i flammer. Ellaria er biseksuel i bøgerne og i serien, ligesom hendes udkårne Oberyn Martell, og vi ser blandt andet parret optræde i et herligt orgie med både mandlige og kvindelige prostituerede, før Tywin Lannister kommer og ødelægger det hele. Selvom Ellarias scener til tider var tåkrummende (accenterne er forfærdelige), så var hendes lesbiske udskejelser centreret omkring stærke, kvindelige figurer.

Yara (der i bøgerne hedder Asha) har ikke eksplicitte lesbiske forhold i bøgerne og optræder kun i sexscener med Qarl the Maid, en kriger fra Iron Islands, der støtter hende i kampen om tronen. Men i serien er Yara butch: Hun ved, hvad hun vil have, og hun tager det gerne. Hun fremhæves ofte som seriens første og eneste “lesbiske” figur, selvom skuespilleren Gemma Whelan beskriver hende som værende “panseksuel.”

“Jeg tror mere, hun er sådan en type, der med på alt. Det er hendes etos,” fortæller Whelan Vulture i et interview. “Jeg tror ikke, hun foretrækker det ene frem for det andet. Hun lever i nuet på den måde.”

To girl-on-girl-plottråde i bøgerne, som serien hopper let og elegant henover, omhandler dronningerne Daenerys og Cersei. Det må siges at være et overraskende valg, eftersom man ifølge “HBO-ification”-logikken burde bruge enhver undskyldning for at vise sex på skærmen – især hvis to af hovedpersonerne er involverede.

Cersei har i den fjerde bog sex med en kvinde fra Myr ved navn Taena Merryweather, som er gift med Orton Merryweather, der tjente som Tommens rådgiver og Hand, før han sagde op og stak af, da Cersei blev fanget af Faith Militant. Hovedformålet med sexscenen i bogen er at vise, at Cersei tænder på magt og smerte – og det er i sig selv nok til at gøre enhver queer-kvinde heteroseksuel. Sent en aften niver en fuld Cersei Taena i hendes “store, mørke brystvorte,” indtil hun vågner. Cersei bliver ved, indtil Taena siger: “Det gør ondt!” På karakteristisk vis er Cersei fløjtende ligeglad og svarer: “Jeg er dronning. Jeg tager, hvad der er mit.”

[Cersei] fandt ingen nydelse i det. Det gjorde Taena derimod… Dronningen stak sin finger op i hendes varme, myrske grotte, så en finger mere og kørte dem ind og ud… Hun ville se, om det var lige så let med en kvinde, som det altid havde været med Robert… Således tænkte hun, da hun stak en tredje finger ind i Myr. Hun gispede og fremstammede et par ord på et fremmed sprog, så skælvede hun, krummede ryg og skreg. Hun lyder, som om hun bliver spiddet, tænkte dronningen. Hun forestillede sig, at hendes fingre var et vildsvins horn, der sprættede den myrske kvinde op fra liv til hals. Der var fortsat ingen nydelse i det.

Merryweathers optræder overhovedet ikke i serien, og derfor dukker scenen aldrig op – og det er også fint nok. Vi ved allerede godt, hvor magtliderlig Cersei er, og vi har ikke brug for en voldtægtsscene mere for at bevise det.

Danys lesbiske plottråd benyttede sig også af et forskruet magtforhold, da hun havde sex med sin tjenerinde Irri. Khaleesi deler seng med Irri, og da hun en nat ligger og onanerer, kommer hun ved et tilfælde til at vække tjenerinden. Derefter servicerer Irri sin dronning.

Tjenerinden lagde sin hånd på hendes bryst og sluttede derpå sine læber omkring hendes brystvorte. Den anden hånd førte hun ned langs hendes bløde maveskind, indtil den nåede Danys lår. Der gik ikke mange øjeblikke, før hun følte en krampe i benene, hendes bryst hævede sig, og hele kroppen skælvede. Så skreg hun.

Men i serien har Dany kun én meget vag lesbisk oplevelse med Doreah, en sexslave, der er forfremmet til tjenerinde under Danys forfærdelige bror Viserys. I stedet for en hed lesbisk sexscene, var hele scenen centreret omkring en mand, nemlig Khal Drogo. Doreah “oplærte” Khaleesi i kunsten at tilfredsstille sin mand, og hjalp derfor Dany med at finde sin pussy-power og komme frem i tilværelsen.

Selvom det er ærgerligt, at Dany og Cersei på en måde er blevet censureret, så har serien stadigvæk produceret bedre queer-kvinder end bøgerne. Men til trods for, at vi har fået bedre lesbiske figurer, mangler vi stadigvæk ordentlig lesbisk sex.

