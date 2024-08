De mest nederen arbejdsmails kvinder har fået fra mænd

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK

Lige meget om du er en politisk korrekt millennial, der hader alt, der fornærmer dig som pesten, eller en mavesur babyboomer med en kæmpestor pensionsopsparing, så er der altid noget at være pissesur over.

Videos by VICE

Man kan for eksempel være harm over William Sitwell, den nu tidligere redaktør på det britiske madmagasin Waitrose Food. Sitwell sagde op i sidste uge, efter at en email, han havde sendt til en ung, kvindelige freelancer, blev offentliggjort. Emailen var et svar på et ganske almindeligt pitch til en artikelserie om veganisme og vegansk mad sendt af madskribenten Selene Nelson, i hvilken Sitwell bizart nok valgte at joke med at jage og dræbe veganere.

Vi kan godt blive enige om, at Sitwells svar på emailen ikke var specielt morsomt, men det er langt værre, at han både var afvisende og nedladende i sin tone. Som jeg ser det, er sagen endnu et eksempel på, at mænd (især de ældre af slagsen) ikke aner, hvordan de skal tale til kvinder i arbejdssammenhæng. Derfor er jeg gået på jagt efter nogle af de værste eksempler. Jeg rakte ud til mit netværk og eftersøgte kvinder og ikke-binære personer, som havde mod på at dele deres mest hårdrejsende historier om uprofessionelle emails fra mænd på arbejdet. Som ventet blev min inbox oversvømmet med fortællinger.

Her er et par af de bedste (visse navne er ændret, så folk ikke mister deres job):

’LIDT FOR BUTTET’

For et par år siden ansøgte jeg om et job, hvor jeg skulle udsmykke en mur med kunst. Jeg er tegneserietegner og tænkte, min stil passede perfekt til et vægmaleri. I ansøgningen skulle jeg vedlægge en minibiografi samt et billede.

Det gjorde jeg så og vedlagde fem prøver på mine tidligere værker. Der gik lang tid, og jeg havde ikke hørt noget, så jeg besluttede mig for at følge op på ansøgningen med en email. Jeg får følgende svar:

Kære frøken L.

Jeg har fravalgt dig, fordi du ikke ser særligt pæn ud på billedet, sådan lidt for buttet. Opgaven vil få en del opmærksomhed i pressen, og derfor skal kunstneren tage sig godt ud. Du passer ikke på profilen. Det kan være, du lige skal skippe en sandwich nu og da.

–Kristyn

UANSTÆNDIG ANMODNING

Mens jeg arbejdede på min Ph.d., var jeg til et kursus med en besøgende professor, som er meget berømt inden for de kredse. Under kurset pointerede jeg en fejl i et af hans argumenter og foreslog ham, at han læste op på en bestemt teoretiker. Han var meget modtagelig for kritikken og bad mig emaile ham senere. Det gjorde jeg så, og hans vanvittige svar indeholdt blandt andet følgende guldkorn:

Ikke alene ønsker jeg at holde kontakten ved lige, jeg vil giftes med dig – det ville også give min kone, som jeg har været gift med i 51 år, en tiltrængt pause.

– Lena

BEDRE SERVICE

Jeg skrev en kort eBog, der giver en bred introduktion til mit felt – oprettelse og vedligeholdelse af style guides på nettet – som jeg solgte via min hjemmeside for 50 kroner. På et tidspunkt fik jeg en email fra en mand, som skrev, han var skuffet over bogen. Han havde skimmet den på kort tid og syntes ikke, den var pengene værd. Da jeg spurgte ham, hvad han mente, jeg skulle gøre ved det, sendte han mig en nummereret liste med forslag til ”bedre service” over email, herunder en formular til, hvordan jeg skulle have svaret. Jeg refunderede pengene og blokerede ham.

– Chloe



LOST IN TRANSLATION

Jeg var i gang med min kandidatuddannelse i oversættelse af videnskabelige begreber og tekster. Jeg skulle vælge mindst to sprog at arbejde med – jeg overvejede tre: Engelsk, fransk og italiensk.

Jeg emailede min professor og spurgte, om jeg skulle vælge de tre, og han svarede med, ”du skal ikke lade som om, du taler flere sprog”.

Jeg taler alle tre (såvel som spansk og polsk!) og har papirerne på det. Men han vidste jo bare bedre.

– Natalia

VERDEN DREJER SIG OM MIG

Jeg var lige begyndt på min karriere og havde skrevet nogle ting om sexisme på universitetet – fra kvinder indenfor naturvidenskabelige fag til ”drengerøvskultur” og sexchikane. Efter jeg havde udgivet en stor rapport, fik jeg en email fra en toneangivende maskulinitetsforsker, som skrev, at jeg virkelig skulle tage at citere ham noget mere. Han sendte mig også en liste over sine udgivelser og fik sin forlægger til at sende mig et eksemplar af sin seneste bog. Jeg har selvfølgelig ikke citeret ham siden.

– Alison

This article originally appeared on VICE UK.