Et sted langt, langt borte ligger der et blomstrende kongerige, der er helt sit eget. I små huse formet som champignoner og gamle kollegier bor der et samfund af dværge, der alle sammen er under 130 cm høje, og dagligt synger, danser og optræder for besøgende turister.

I dette afsnit af The VICE Guide to Travel, sender vi VICE Magazines Creative Director, Annette Lamothe-Ramos, ud for at besøge den kontroversielle forlystelsespark, Kingdom of the Little People.