De synske Indigo-børns mystiske verden

I 1990’erne begyndte flere amerikanske psykologer at klassificere børn, som de følte havde særlige synske kræfter, som “Indigo Children.” Selvom mange af disse børn efterfølgende blev diagnosticeret med ADHD af speciallæger, er der nogle forældre, der holder fast i, at deres børn ikke fejler andet, end at de har clairvoyante evner. Kritikere peger på, at børn med ubehandlet ADHD, kan udvikle adfærdsproblemer.

VICE’s Gavin Haynes tager til New York for at mødes med voksne Indigo-børn, der er født i 1990’erne, for at lære mere om bevægelsen og finde ud af, hvordan de har det med deres uortodokse opvækst og påståede synske evner.

Videos by VICE

På sin jagt efter svar får Haynes læst sin aura, får en holistisk dentalundersøgelse af en Indigo-mor og datter, og mødes med rap duoen, The Underachievers, der bruger deres musik til at prædike indigoisme som en livsstil.